美商務部：部分中國鋼輪出口商獲補貼 將課徵高額關稅

美國商務部 27 日表示，針對來自中國的進口鋼輪反補貼稅 (CVD) 調查，初步裁定部分中國出口商獲得 58.75% 至 172.51% 的反補貼。商務部指示美國海關和邊境保護局，根據這些初步補貼率，將對大陸鋼輪進口商收取保證金。

汽車零部件公司 Accuride Corporation 與 Maxion Wheels Akron LLC 向商務部提出申訴，商務部展開反傾銷與反補貼的調查，將於明年 1 月 7 日前作最終裁定。

美國商務部初步裁定廈門日上車輪集團獲得 58.75% 補貼率、浙江金固公司和上海譽泰實業公司補貼率達 172.51%，其他中國製造商和出口商補貼率為 58.75%。商務部估計，2017 年美國進口特定樣式中國鋼輪總值達 3.88 億美元。

商務部在報告中點名廈門日上車輪集團、浙江金固公司與上海譽泰實業公

聲明指出，嚴格執行貿易法為川普政府的主要關注點，從川普上任以來，商務部已啟動 120 項雙反調查，以同樣時期來看，比上一任政府多出 186%。

若美國商務部最終確認這項裁定，國際貿易委員會 (International Trade Commission) 將於明年 2 月 21 日左右作出最終損害裁定。

反傾銷稅法和反補貼稅法為美國企業和工人提供國際公認的機制，以避免他們受到進口商品不公平定價的有害影響，商務部目前維持 456 項反傾銷和反補貼稅令。