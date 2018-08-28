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美商務部：部分中國鋼輪出口商獲補貼 將課徵高額關稅

美國總統川普(圖:AFP)
美國總統川普(圖:AFP)

美國商務部 27 日表示，針對來自中國的進口鋼輪反補貼稅 (CVD) 調查，初步裁定部分中國出口商獲得 58.75% 至 172.51% 的反補貼。商務部指示美國海關和邊境保護局，根據這些初步補貼率，將對大陸鋼輪進口商收取保證金。

汽車零部件公司 Accuride Corporation 與 Maxion Wheels Akron LLC 向商務部提出申訴，商務部展開反傾銷與反補貼的調查，將於明年 1 月 7 日前作最終裁定。

美國商務部初步裁定廈門日上車輪集團獲得 58.75% 補貼率、浙江金固公司和上海譽泰實業公司補貼率達 172.51%，其他中國製造商和出口商補貼率為 58.75%。商務部估計，2017 年美國進口特定樣式中國鋼輪總值達 3.88 億美元

商務部在報告中點名廈門日上車輪集團浙江金固公司與上海譽泰實業公
商務部在報告中點名廈門日上車輪集團、浙江金固公司與上海譽泰實業公

聲明指出，嚴格執行貿易法為川普政府的主要關注點，從川普上任以來，商務部已啟動 120 項雙反調查，以同樣時期來看，比上一任政府多出 186%。

若美國商務部最終確認這項裁定，國際貿易委員會 (International Trade Commission) 將於明年 2 月 21 日左右作出最終損害裁定。

反傾銷稅法和反補貼稅法為美國企業和工人提供國際公認的機制，以避免他們受到進口商品不公平定價的有害影響，商務部目前維持 456 項反傾銷和反補貼稅令。

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