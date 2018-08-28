【大行報告】野村調低今年底恒生國企指數和滬深300指數目標 增持現金

路透香港8月28日 - 投行野村周二的報告稱，下調2018年底恒生國企指數.HSCE、滬深300指數.CSI300以及MSCI中國指數三大中資股目標，並將模型組合中的現金比重調高近一倍。

該行將恒生國指年底目標削至10,500點，較現價跌幅逾5%。降滬深300指數.CSI300年底目標10%至3,400點，與現價相若；降MSCI中國指數年底目標20%至74點，有11%下跌空間。

野村中國股票研究部主管劉鳴鏑在報告中指出，對中資股的看法轉趨謹慎。盡管下周一（9月3日）是中國A股納入MSCI環球指數的第二階段，加上人民幣兌美元轉強、中國量寬以及企業中期盈利表現對投資氣氛的支撐可能持續至9月初，該行認為，中國的互聯網和智能手機股票估值收縮可能會加重MSCI中國指數跌勢。

“即使可能距離本輪反彈高點尚有一些日子，我們率先調高模型組合中的現金比重至10%，原約5%。”她說。

板塊方面，該行主要超配能源、醫護、房地產、科技、電訊、公用和現金，主要低配工業及互聯網。模型組合中持倉增加逾1%的股票有吉利汽車(00175-HK)和香港交易所(00388-HK)，減倉的股票青島海爾(600690-CN)、恒瑞醫藥(600276-CN)、新華保險(01336-HK)、阿里巴巴(BABA.N)以及騰訊(00700-HK)。



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