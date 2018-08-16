股匯下挫讓陸股變便宜 有望吸引外資入場？

今年以來，大陸股市至少損失了 2.5 兆美元市值，不過這製造了外資進場的機會。

據《彭博》報導，人民幣近期貶至 16 個月的低點，股市估值比起兩個月前 MSCI 納入指數時，還低 16%，而入場的配額限制也逐日增加，這些都為外資進場舖平道路。對外資來說，買 A 股變得更為便宜及容易。

美元兌在岸人民幣日線走勢圖 (近一年以來表現)

過去 A 股外資占比極少，中國也有意願逐步開放。由最近滬港通與深港通的北上買盤顯示，在滬深 300 指數自 1 月以來，以美元計價跌幅達 32% 之後，海外交易員正努力尋求撿便宜的機會。。據資產管理公司 Robeco 統計，A 股的外資占比已經由先前的 2%，增加至約 5.3%。

荷寶香港子公司的中國首席投資總監繆子美說，長線投資人現在有一個絕佳的入場機會，在今年 1 月高點時，投資人必須謹慎操作，因為每種股票都很貴。但現在操作可以更加大膽，特別對那些遲早都要進場的外資更是如此。

Bloomberg 數據顯示，自 7 月 25 日以來，外國投資人淨買入 37 億美元的中國股票，加上 MSCI 又加重了大陸股市占新興市場指數的權重，雖然只多了 0.75% 占比不高，卻是再往前邁進一步。MSCI 的競爭對手富時羅素 (FTSE Russell)，預計 9 月宣布 A 股納入計畫。

渣打集團駐香港宏觀交易主管 Charles Feng 說，價格是很重要的考量因素，人們喜歡在底部入場，因此，對於 A 股的下跌，不必一切都保持悲觀看法。

以本益比來看，比起 1 月份的 12 倍，目前 A 股的本益比僅 8.4 倍。若與標準普爾 500 指數相比，兩者本益比的差距已經來到近 15 個月最大。

里昂證券中國市場准入主管 Alexious Lee 表示，海外投資人需要時間了解市場，之後才會有足夠的信心納入投資組合，現在正是這麼做的好時機。