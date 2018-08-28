【異動股】軟件板塊集體拉升走強 熙菱信息(300588-CN)等股漲停

今早，軟件板塊集體拉升走強。截止發稿，熙菱信息(300588-CN)漲停報15.58元，金橋信息(603918-CN)強勢漲停報16.43元，佳發教育漲6.46%報42.35元，新晨科技漲6.2%報17.31元，中國軟件漲5.09%報30.16元，湘郵科技(600476-CN)、格爾軟件(603232-CN)、恒鋒信息(300605-CN)、漢得信息(300170-CN)、匯金科技(300561-CN)等個股紛紛跟隨上漲近3%。

國泰君安分析師李先生表示，在市場流動性維持平穩改善，風險偏好階段性修復的過程之中，“製造業中的TMT”(計算機、電子、通信、軍工、機械)較為受益，交易結構良好，同時股票質押影響由負轉正將為其提供較強反彈基礎。一直以來，創業板被視為科技股的集中營。近期有明顯迹象表明，機構正在通過各種渠道加倉科技股。其中，華安創業板50ETF場内流通份額從年初不到3億份增長到如今的135億份，目前已經直逼場内流通份額最多的權益類ETF——華夏上證50ETF。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)