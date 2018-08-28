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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          107/08/27  107/08/24  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                               10.54440   10.54320   0.00120    0.01138
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                          9.93660    9.91460   0.02200    0.22189
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                          9.93840    9.91650   0.02190    0.22084
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                            9.87750    9.87840  -0.00090   -0.00911
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                            9.87780    9.87860  -0.00080   -0.00810
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.21440    9.21980  -0.00540   -0.05857
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.48400    9.48800  -0.00400   -0.04216
中國信託台灣活力基金                                               14.78000   14.57000   0.21000    1.44132
中國信託台灣優勢基金                                               17.64000   17.31000   0.33000    1.90641
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.37000   10.46000  -0.09000   -0.86042
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                    9.95000    9.90000   0.05000    0.50505
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.31000    9.26000   0.05000    0.53996
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.76000    9.70000   0.06000    0.61856
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.70000    9.54000   0.16000    1.67715
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.34000   10.16000   0.18000    1.77165
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.90050    9.90080  -0.00030   -0.00303
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.26440    9.26470  -0.00030   -0.00324
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.28110   10.27900   0.00210    0.02043
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.58200    9.58010   0.00190    0.01983
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.80710   10.71720   0.08990    0.83884
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.41120    9.33290   0.07830    0.83897
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.13110   11.11680   0.01430    0.12863
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                              10.01790   10.00510   0.01280    0.12793
中國信託智能運動基金-台幣                                          11.12000   11.11000   0.01000    0.09001
中國信託智能運動基金-美元                                          10.83000   10.81000   0.02000    0.18501
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.06000    9.98000   0.08000    0.80160
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.93000    9.85000   0.08000    0.81218
中國信託華盈貨幣市場基金                                           10.98640   10.98600   0.00040    0.00364
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.48090    9.48430  -0.00340   -0.03585
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.12880    9.13200  -0.00320   -0.03504
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.61510    9.61730  -0.00220   -0.02288
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.25280    9.25490  -0.00210   -0.02269
中國信託精穩基金                                                   18.45160   18.45400  -0.00240   -0.01301
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.68000   11.60000   0.08000    0.68966
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     11.30000   11.22000   0.08000    0.71301
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.85000   11.77000   0.08000    0.67969
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     11.51000   11.43000   0.08000    0.69991
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元大2001基金                                                       64.03000   63.01000   1.02000    1.61879
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             39.67100   39.57970   0.09130    0.23067
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       17.96000   17.95000   0.01000    0.05571
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.40450   11.40360   0.00090    0.00789
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.61350   10.47690   0.13660    1.30382
元大上證50基金                                                     28.84000   28.03000   0.81000    2.88976
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.38000   11.50000  -0.12000   -1.04348
元大大中華TMT基金-新台幣                                           10.24000   10.21000   0.03000    0.29383
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.34000   13.55000  -0.21000   -1.54982
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.63600   12.66300  -0.02700   -0.21322
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.02600   17.06600  -0.04000   -0.23438
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.34400   10.36100  -0.01700   -0.16408
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.04100    9.92900   0.11200    1.12801
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.93000    2.96000  -0.03000   -1.01351
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.23000   13.20000   0.03000    0.22727
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      45.37090   45.41780  -0.04690   -0.10326
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.48220   10.52220  -0.04000   -0.38015
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.70680    9.74380  -0.03700   -0.37973
元大中國機會債券基金-新台幣                                         9.73250    9.64490   0.08760    0.90825
元大巴西指數基金                                                    5.17700    5.12600   0.05100    0.99493
元大巴菲特基金                                                     28.96000   28.56000   0.40000    1.40056
元大日經225基金                                                    28.64000   28.37000   0.27000    0.95171
元大台商收成基金                                                   24.71000   24.40000   0.31000    1.27049
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.11000   12.22000  -0.11000   -0.90016
元大台灣50單日正向2倍基金                                          39.86000   39.18000   0.68000    1.73558
元大台灣中型100基金                                                33.79000   33.32000   0.47000    1.41056
元大台灣加權股價指數基金                                           25.84500   25.58800   0.25700    1.00438
元大台灣卓越50基金                                                 85.56000   84.94000   0.62000    0.72993
元大台灣金融基金                                                   18.32000   18.27000   0.05000    0.27367
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        32.33000   32.03000   0.30000    0.93662
元大台灣高股息基金                                                 27.41000   27.23000   0.18000    0.66104
元大台灣電子科技基金                                               36.76000   36.33000   0.43000    1.18359
元大全球ETF成長組合基金                                            10.69000   10.63000   0.06000    0.56444
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.87000   14.77000   0.10000    0.67705
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.62000   13.57000   0.05000    0.36846
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.54000    9.51000   0.03000    0.31546
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.25000   13.38000  -0.13000   -0.97160
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.57900   12.53700   0.04200    0.33501
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.68000    8.68000   0.00000    0.00000
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.61000    6.61000   0.00000    0.00000
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.65000    8.62000   0.03000    0.34803
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.77000    6.75000   0.02000    0.29630
元大全球股票入息基金-美元配息                                       9.69200    9.65300   0.03900    0.40402
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  10.76000   10.72000   0.04000    0.37313
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     9.59000    9.56000   0.03000    0.31381
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.41000   13.45000  -0.04000   -0.29740
元大全球農業商機基金                                               17.59000   17.43000   0.16000    0.91796
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.46000   10.45000   0.01000    0.09569
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.42000   10.41000   0.01000    0.09606
元大印尼指數基金                                                    8.65800    8.66300  -0.00500   -0.05772
元大印度指數基金                                                   10.46500   10.40300   0.06200    0.59598
元大印度基金                                                       13.10000   13.06000   0.04000    0.30628
元大多多基金                                                       19.73000   19.24000   0.49000    2.54678
元大多福基金                                                       56.67000   55.76000   0.91000    1.63199
元大亞太成長基金                                                    9.34000    9.32000   0.02000    0.21459
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.63400    8.58780   0.04620    0.53797
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.10980    7.07180   0.03800    0.53735
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.47700    9.44200   0.03500    0.37068
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.66000    9.63000   0.03000    0.31153
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.92000    9.89000   0.03000    0.30334
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                           9.93200   10.00400  -0.07200   -0.71971
元大卓越基金                                                       49.27000   48.46000   0.81000    1.67148
元大店頭基金                                                        9.06000    8.85000   0.21000    2.37288
元大泛歐成長基金                                                    9.49000    9.43000   0.06000    0.63627
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.26790   10.26620   0.00170    0.01656
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.58410    9.58500  -0.00090   -0.00939
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    31.72470   31.73340  -0.00870   -0.02742
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   38.55690   38.57630  -0.01940   -0.05029
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        18.81050   18.80760   0.00290    0.01542
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        19.67780   19.68650  -0.00870   -0.04419
元大美國政府7至10年期債券基金                                      39.03620   39.06040  -0.02420   -0.06196
元大高科技基金                                                     20.37000   19.82000   0.55000    2.77497
元大得利貨幣市場基金                                               16.25410   16.25350   0.00060    0.00369
元大得寶貨幣市場基金                                               11.98230   11.98190   0.00040    0.00334
元大富櫃50基金                                                     13.15000   12.82000   0.33000    2.57410
元大華夏中小基金                                                    7.31000    7.28000   0.03000    0.41209
元大新中國基金-人民幣                                               9.50000    9.59000  -0.09000   -0.93848
元大新中國基金-美元                                                 9.00500    8.96800   0.03700    0.41258
元大新中國基金-新台幣                                               8.95000    8.92000   0.03000    0.33632
元大新主流基金                                                     27.47000   26.74000   0.73000    2.72999
元大新東協平衡基金-美元                                             9.43900    9.41200   0.02700    0.28687
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.18000    9.16000   0.02000    0.21834
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.22780   10.32510  -0.09730   -0.94236
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.58070    9.54610   0.03460    0.36245
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              10.26880   10.23400   0.03480    0.34004
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 8.94240    8.91210   0.03030    0.33999
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                              9.85780    9.85880  -0.00100   -0.01014
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.45840    9.45930  -0.00090   -0.00951
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                            9.99090    9.99410  -0.00320   -0.03202
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.59020    9.59320  -0.00300   -0.03127
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.60410    9.60610  -0.00200   -0.02082
元大新興亞洲基金                                                   11.54000   11.53000   0.01000    0.08673
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.01400    8.96770   0.04630    0.51630
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.78990    8.74480   0.04510    0.51574
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                        9.24620    9.20080   0.04540    0.49344
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.01590    8.97160   0.04430    0.49378
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.10170   15.10120   0.00050    0.00331
元大經貿基金                                                       40.06000   39.30000   0.76000    1.93384
元大實質多重資產基金-人民幣                                         9.05000    9.08000  -0.03000   -0.33040
元大實質多重資產基金-美元                                           8.42300    8.33900   0.08400    1.00732
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.87000    8.78000   0.09000    1.02506
元大滬深300單日反向1倍基金                                         15.49000   15.87000  -0.38000   -2.39445
元大滬深300單日正向2倍基金                                         13.93000   13.32000   0.61000    4.57958
元大摩臺基金                                                       39.58000   39.28000   0.30000    0.76375
元大標普500基金                                                    26.64000   26.48000   0.16000    0.60423
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.88000   12.97000  -0.09000   -0.69391
元大標普500單日正向2倍基金                                         35.43000   34.98000   0.45000    1.28645
元大標智滬深300基金                                                16.20000   15.72000   0.48000    3.05344
元大歐洲50基金                                                     24.64000   24.57000   0.07000    0.28490
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.56040    9.51910   0.04130    0.43386
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.18260   10.18160   0.00100    0.00982
元大績效基金                                                       56.90000   55.42000   1.48000    2.67052
元大韓國KOSPI200基金                                               22.53000   22.36000   0.17000    0.76029
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    15.58000   15.34000   0.24000    1.56454
日盛上選基金                                                       34.43000   33.73000   0.70000    2.07530
日盛小而美基金                                                     18.98000   18.68000   0.30000    1.60600
日盛中國內需動力基金                                                9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    11.64670   11.63750   0.00920    0.07905
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.75680    9.74910   0.00770    0.07898
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      11.64990   11.64720   0.00270    0.02318
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.75400    9.75170   0.00230    0.02359
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    10.58630   10.58560   0.00070    0.00661
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.84790    8.84740   0.00050    0.00565
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.21000   10.23000  -0.02000   -0.19550
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                          9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                        9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
日盛日盛基金                                                       14.04000   13.76000   0.28000    2.03488
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.45000    9.45000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.43000    9.43000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 10.71000   10.67000   0.04000    0.37488
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.15630   10.15180   0.00450    0.04433
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.52720    9.52290   0.00430    0.04515
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                    9.98640    9.98360   0.00280    0.02805
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.36980    9.36720   0.00260    0.02776
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.41980    2.41790   0.00190    0.07858
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.67910    1.67780   0.00130    0.07748
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.36490    0.36480   0.00010    0.02741
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25400    0.25390   0.00010    0.03939
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.13490   12.13350   0.00140    0.01154
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.30980    8.30880   0.00100    0.01204
日盛亞洲機會基金                                                    6.91000    6.96000  -0.05000   -0.71839
日盛首選基金                                                       17.57000   17.24000   0.33000    1.91415
日盛高科技基金                                                     18.56000   18.15000   0.41000    2.25895
日盛貨幣市場基金                                                   14.76970   14.76920   0.00050    0.00339
日盛新台商基金                                                     40.93000   40.13000   0.80000    1.99352
日盛精選五虎基金                                                   38.80000   38.26000   0.54000    1.41140
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.48460   13.48420   0.00040    0.00297
台新2000高科技基金                                                 32.27000   31.21000   1.06000    3.39635
台新MSCI中國基金                                                   20.40000   20.41000  -0.01000   -0.04900
台新MSCI台灣單日反向1倍基金                                        17.65000   17.82000  -0.17000   -0.95398
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                        22.88000   22.47000   0.41000    1.82466
台新大眾貨幣市場基金                                               14.16130   14.16080   0.00050    0.00353
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.38250   10.48420  -0.10170   -0.97003
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.56060   10.52550   0.03510    0.33348
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.12230   10.09090   0.03140    0.31117
台新中國通基金                                                     44.85000   43.68000   1.17000    2.67857
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.47630    0.47280   0.00350    0.74027
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              14.63800   14.53500   0.10300    0.70863
台新中國精選中小基金-美元                                           0.33830    0.33710   0.00120    0.35598
台新中國精選中小基金-新台幣                                        10.42000   10.38000   0.04000    0.38536
台新主流基金                                                       24.24000   23.65000   0.59000    2.49471
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      20.48000   20.38000   0.10000    0.49068
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.66960    0.66640   0.00320    0.48019
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      15.25000   15.18000   0.07000    0.46113
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.49740    0.49500   0.00240    0.48485
台新台灣中小基金                                                   35.29000   34.38000   0.91000    2.64689
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.94090    9.96760  -0.02670   -0.26787
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.30990    9.23890   0.07100    0.76849
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.74000    8.68000   0.06000    0.69124
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.42420   10.34480   0.07940    0.76754
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.79000    9.72000   0.07000    0.72016
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.41900   10.40160   0.01740    0.16728
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.24490   11.22600   0.01890    0.16836
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.73000   10.71000   0.02000    0.18674
台新印度基金                                                       16.45000   16.36000   0.09000    0.55012
台新亞美短期債券基金                                               10.95120   10.91470   0.03650    0.33441
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.56010    8.55670   0.00340    0.03973
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28390    0.28380   0.00010    0.03524
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     11.89550   11.89070   0.00480    0.04037
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.38900    0.38880   0.00020    0.05144
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.09080   11.09040   0.00040    0.00361
台新高股息平衡基金                                                 30.08130   29.94720   0.13410    0.44779
台新智慧生活基金-美元                                              10.67930   10.55260   0.12670    1.20065
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.96000   10.83000   0.13000    1.20037
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.33900    8.34600  -0.00700   -0.08387
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.50910    8.51820  -0.00910   -0.10683
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             8.96470    8.97230  -0.00760   -0.08471
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.15560    9.16540  -0.00980   -0.10692
台新新興市場債券基金(A類型)                                        10.43820   10.39410   0.04410    0.42428
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.33450    0.33300   0.00150    0.45045
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.78400    7.75110   0.03290    0.42446
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26260    0.26140   0.00120    0.45907
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.35000    5.33000   0.02000    0.37523
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        21.12000   21.10000   0.02000    0.09479
台新羅傑斯環球資源指數基金                                         10.73900   10.65300   0.08600    0.80728
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產全球大消費基金                                             15.63000   15.47000   0.16000    1.03426
未來資產亞洲高收益債券基金A                                        11.83040   11.82520   0.00520    0.04397
未來資產亞洲高收益債券基金B                                         9.55410    9.54980   0.00430    0.04503
未來資產亞洲新富基金                                               20.34000   20.45000  -0.11000   -0.53790
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.56610   12.56570   0.00040    0.00318
未來資產阿波羅基金                                                 12.49000   11.97000   0.52000    4.34419
未來資產新興市場債券基金A                                           8.74650    8.75020  -0.00370   -0.04228
未來資產新興市場債券基金B                                           6.64980    6.65260  -0.00280   -0.04209
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.09980   11.09900   0.00080    0.00721
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                   9.87380    9.87510  -0.00130   -0.01316
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.30810    9.30600   0.00210    0.02257
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.58040   10.57800   0.00240    0.02269
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.87990    7.87930   0.00060    0.00761
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.01870    9.01800   0.00070    0.00776
永豐中小基金                                                       54.52000   53.31000   1.21000    2.26974
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.76860    1.76710   0.00150    0.08488
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.34000    2.33790   0.00210    0.08982
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.03670    8.03140   0.00530    0.06599
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.31680   10.31000   0.00680    0.06596
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.77000    4.80000  -0.03000   -0.62500
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.40000   21.54000  -0.14000   -0.64995
永豐主流品牌基金                                                   18.47000   18.44000   0.03000    0.16269
永豐永豐基金                                                       36.88000   36.35000   0.53000    1.45805
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.87680    9.85530   0.02150    0.21816
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.94510    9.92350   0.02160    0.21767
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.83100    9.81060   0.02040    0.20794
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.90050    9.88000   0.02050    0.20749
永豐亞洲民生消費基金                                               11.19000   11.17000   0.02000    0.17905
永豐南非幣2021保本基金                                             12.93100   12.91840   0.01260    0.09754
永豐高科技基金                                                     24.96000   24.22000   0.74000    3.05533
永豐貨幣市場基金                                                   13.88260   13.88210   0.00050    0.00360
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.11550    2.11510   0.00040    0.01891
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.50170    2.50130   0.00040    0.01599
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.74260    7.74280  -0.00020   -0.00258
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.39360   10.39390  -0.00030   -0.00289
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.05400    7.05760  -0.00360   -0.05101
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   10.86440   10.86990  -0.00550   -0.05060
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                  9.32000    9.29000   0.03000    0.32293
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.36000    7.33000   0.03000    0.40928
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 16.92000   16.86000   0.06000    0.35587
永豐臺灣加權ETF基金                                                56.39000   55.88000   0.51000    0.91267
永豐領航科技基金                                                   40.81000   39.93000   0.88000    2.20386
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.43000   11.45000  -0.02000   -0.17467
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.07000   11.08000  -0.01000   -0.09025
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.26000   10.23000   0.03000    0.29326
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                        10.07000   10.04000   0.03000    0.29880
永豐趨勢平衡基金                                                   46.94000   45.80000   1.14000    2.48908
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.57360   11.57050   0.00310    0.02679
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.47360    9.46550   0.00810    0.08557
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                       9.72660    9.71830   0.00830    0.08541
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.48310    9.48260   0.00050    0.00527
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                       9.65570    9.65510   0.00060    0.00621
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.48560    9.47990   0.00570    0.06013
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                         9.86780    9.86190   0.00590    0.05983
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.46130    9.46080   0.00050    0.00528
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                           9.71350    9.71300   0.00050    0.00515
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.73000   10.79000  -0.06000   -0.55607
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.53000    9.49000   0.04000    0.42150
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.18000   10.14000   0.04000    0.39448
兆豐國際中小基金                                                   16.12000   15.91000   0.21000    1.31992
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        13.91000   13.91000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          18.55000   18.38000   0.17000    0.92492
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          18.42000   18.25000   0.17000    0.93151
兆豐國際生命科學基金                                               16.70000   16.54000   0.16000    0.96735
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.41570   10.38820   0.02750    0.26472
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.64590   10.61600   0.02990    0.28165
兆豐國際全球基金                                                   32.22000   31.86000   0.36000    1.12994
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.27310   10.27140   0.00170    0.01655
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.03870   10.04070  -0.00200   -0.01992
兆豐國際國民基金                                                   22.59000   22.28000   0.31000    1.39138
兆豐國際第一基金                                                   13.26000   13.13000   0.13000    0.99010
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                             9.97230    9.97080   0.00150    0.01504
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             7.91090    7.90970   0.00120    0.01517
兆豐國際萬全基金                                                   20.68000   20.52000   0.16000    0.77973
兆豐國際電子基金                                                   25.47000   25.03000   0.44000    1.75789
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          22.76000   22.53000   0.23000    1.02086
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.26000   16.39000  -0.13000   -0.79317
兆豐國際豐台灣基金                                                 33.42000   33.14000   0.28000    0.84490
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.50240   12.50200   0.00040    0.00320
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                       11.79000   11.67000   0.12000    1.02828
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.16750   11.16650   0.00100    0.00896
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.00170   11.99860   0.00310    0.02584
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.76890   10.76620   0.00270    0.02508
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.53660   11.53350   0.00310    0.02688
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.16660    8.16590   0.00070    0.00857
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.50050    9.49870   0.00180    0.01895
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.04720    9.04490   0.00230    0.02543
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.97820    8.97580   0.00240    0.02674
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.32220    9.31980   0.00240    0.02575
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.59000   10.61000  -0.02000   -0.18850
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.38000   11.40000  -0.02000   -0.17544
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.64000   10.66000  -0.02000   -0.18762
合庫全球新興市場基金                                                9.05000    9.05000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.31000    9.31000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
合庫貨幣市場基金                                                   10.12970   10.12940   0.00030    0.00296
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.42230    9.42350  -0.00120   -0.01273
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.68120    9.68310  -0.00190   -0.01962
合庫新興多重收益基金A類型                                           9.99170    9.99500  -0.00330   -0.03302
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.40300   11.40960  -0.00660   -0.05785
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  13.50900   13.50690   0.00210    0.01555
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.76030    8.76160  -0.00130   -0.01484
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.42350    9.42530  -0.00180   -0.01910
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.85640    7.85900  -0.00260   -0.03308
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.73200    8.73750  -0.00550   -0.06295
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.07890   10.07750   0.00140    0.01389
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.27000   10.25000   0.02000    0.19512
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                           10.17000   10.15000   0.02000    0.19704
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元                          10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣                        10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元                            10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣                          10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                     10.37000   10.32000   0.05000    0.48450
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.57000   10.53000   0.04000    0.37987
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                    10.06000   10.02000   0.04000    0.39920
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.27000   10.23000   0.04000    0.39101
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      10.97900   10.97810   0.00090    0.00820
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.89880    9.91030  -0.01150   -0.11604
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.73580    9.74930  -0.01350   -0.13847
安聯中國東協基金                                                   15.49000   15.48000   0.01000    0.06460
安聯中國策略基金                                                   13.52000   13.52000   0.00000    0.00000
安聯中華新思路基金-人民幣                                          13.54000   13.55000  -0.01000   -0.07380
安聯中華新思路基金-美元                                            12.60000   12.63000  -0.03000   -0.23753
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          11.81000   11.83000  -0.02000   -0.16906
安聯台灣大壩基金                                                   28.55000   28.19000   0.36000    1.27705
安聯台灣科技基金                                                   47.25000   46.26000   0.99000    2.14008
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.49150   12.49110   0.00040    0.00320
安聯台灣智慧基金                                                   31.43000   30.98000   0.45000    1.45255
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.16110   10.16360  -0.00250   -0.02460
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.10620   15.11110  -0.00490   -0.03243
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.67410    9.67730  -0.00320   -0.03307
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.52000   11.46000   0.06000    0.52356
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.78000   11.73000   0.05000    0.42626
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.37100   12.36790   0.00310    0.02506
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.16670   10.16920  -0.00250   -0.02458
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.27280   12.27650  -0.00370   -0.03014
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.53370    9.53650  -0.00280   -0.02936
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.38080    9.38310  -0.00230   -0.02451
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.05450    9.05720  -0.00270   -0.02981
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.47000   11.45000   0.02000    0.17467
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.37000   11.34000   0.03000    0.26455
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      11.13000   11.10000   0.03000    0.27027
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                        10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.35000   11.31000   0.04000    0.35367
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.83000   10.79000   0.04000    0.37071
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                            10.18000   10.14000   0.04000    0.39448
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.73000    9.70000   0.03000    0.30928
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.06450   12.05840   0.00610    0.05059
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.97730   10.97370   0.00360    0.03281
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.64630   10.64330   0.00300    0.02819
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.94890    8.94590   0.00300    0.03353
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.73160    8.72870   0.00290    0.03322
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.44300    8.44060   0.00240    0.02843
安聯全球人口趨勢基金                                               11.85000   11.80000   0.05000    0.42373
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        37.40000   37.35000   0.05000    0.13387
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.85000    8.76000   0.09000    1.02740
安聯全球計量平衡基金                                               12.96000   12.93000   0.03000    0.23202
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.03180   12.03040   0.00140    0.01164
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.43030   10.42900   0.00130    0.01247
安聯全球新興市場基金                                               17.49000   17.41000   0.08000    0.45951
安聯全球農金趨勢基金                                                9.67000    9.60000   0.07000    0.72917
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.20000    9.17000   0.03000    0.32715
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.61000   10.56000   0.05000    0.47348
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.46000   10.40000   0.06000    0.57692
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.52000   10.45000   0.07000    0.66986
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                      10.39000   10.33000   0.06000    0.58083
安聯亞洲動態策略基金                                               22.94000   22.96000  -0.02000   -0.08711
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.05940   10.05930   0.00010    0.00099
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.81540    9.81540   0.00000    0.00000
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               83.40180   83.36400   0.03780    0.04534
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.40280   12.38780   0.01500    0.12109
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               65.42290   65.39620   0.02670    0.04083
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.64810    9.63640   0.01170    0.12141
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.58190    2.58150   0.00040    0.01549
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.51260   10.49330   0.01930    0.18393
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.19850    2.20220  -0.00370   -0.16801
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.72580    8.70990   0.01590    0.18255
宏利台灣動力基金                                                   32.30000   31.73000   0.57000    1.79641
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                               10.21180   10.18850   0.02330    0.22869
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                             10.00020    9.97960   0.02060    0.20642
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                8.04390    8.02600   0.01790    0.22303
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              8.01590    7.99910   0.01680    0.21002
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.01000   10.98000   0.03000    0.27322
宏利全球債券組合基金                                               13.06980   13.07370  -0.00390   -0.02983
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.78420    2.78220   0.00200    0.07189
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 11.73980   11.73380   0.00600    0.05113
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.70590    8.70130   0.00460    0.05287
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.43530    2.44290  -0.00760   -0.31111
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 10.94850   10.94370   0.00480    0.04386
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.78750    3.79520  -0.00770   -0.20289
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.61160    0.61310  -0.00150   -0.24466
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       17.73000   17.77000  -0.04000   -0.22510
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.82910   11.82550   0.00360    0.03044
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.52680   10.52220   0.00460    0.04372
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.21160   10.20810   0.00350    0.03429
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.99420    8.98850   0.00570    0.06341
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.58300    8.57920   0.00380    0.04429
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.50250    8.49960   0.00290    0.03412
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.49910    8.49520   0.00390    0.04591
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.73670    2.73770  -0.00100   -0.03653
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.39720    0.39730  -0.00010   -0.02517
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.06760   12.07170  -0.00410   -0.03396
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.90510    0.90510   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.33650    7.33900  -0.00250   -0.03406
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.02730    2.02820  -0.00090   -0.04437
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29170    0.29180  -0.00010   -0.03427
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.99460    8.99770  -0.00310   -0.03445
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32820    0.32820   0.00000    0.00000
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.64150   13.64110   0.00040    0.00293
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.61000    2.61000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.85000   11.89000  -0.04000   -0.33642
宏利臺灣股息收益基金                                               28.22000   27.64000   0.58000    2.09841
宏利澳幣保本基金                                                   12.16830   12.16320   0.00510    0.04193
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.89000   10.01000  -0.12000   -1.19880
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.82000   10.93000  -0.11000   -1.00640
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.00000   10.97000   0.03000    0.27347
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.64000   10.62000   0.02000    0.18832
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      11.55000   11.60000  -0.05000   -0.43103
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        11.16000   11.16000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                      10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.83000   11.84000  -0.01000   -0.08446
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.19930   10.32800  -0.12870   -1.24613
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.55460    9.55100   0.00360    0.03769
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.96600    8.96460   0.00140    0.01562
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           10.66460   10.66290   0.00170    0.01594
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.27000    9.25000   0.02000    0.21622
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.01000    9.98000   0.03000    0.30060
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.99000    9.95000   0.04000    0.40201
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.97000    9.91000   0.06000    0.60545
貝萊德新台幣基金                                                   12.93380   12.93350   0.00030    0.00232
貝萊德寶利基金                                                     26.76000   26.46000   0.30000    1.13379
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.22720   11.21400   0.01320    0.11771
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.94960    9.83770   0.11190    1.13746
保德信大中華基金-人民幣                                             9.56000    9.64000  -0.08000   -0.82988
保德信大中華基金-美元                                               9.53000    9.50000   0.03000    0.31579
保德信大中華基金-新台幣                                            28.32000   28.24000   0.08000    0.28329
保德信中小型股基金                                                 46.00000   44.79000   1.21000    2.70150
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.00000    9.00000   0.00000    0.00000
保德信中國中小基金-美元                                             8.77000    8.66000   0.11000    1.27021
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.45000    8.34000   0.11000    1.31894
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.22000    9.14510   0.07490    0.81902
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.27810    9.21360   0.06450    0.70005
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.34160    9.27620   0.06540    0.70503
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                10.08510   10.01450   0.07060    0.70498
保德信中國品牌基金-人民幣                                           8.80000    8.66000   0.14000    1.61663
保德信中國品牌基金-美元                                             8.76000    8.65000   0.11000    1.27168
保德信中國品牌基金-新臺幣                                           9.49000    9.37000   0.12000    1.28068
保德信台商全方位基金                                               35.98000   35.26000   0.72000    2.04197
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          30.52000    0.00000  30.52000    0.00000
保德信全球消費商機基金                                             18.53000   18.45000   0.08000    0.43360
保德信全球基礎建設基金                                             12.54000   12.47000   0.07000    0.56135
保德信全球資源基金                                                  8.19000    8.11000   0.08000    0.98644
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.24000   10.20000   0.04000    0.39216
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.89000   33.77000   0.12000    0.35534
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.79740    9.78820   0.00920    0.09399
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.61320   10.60320   0.01000    0.09431
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.28410    9.27750   0.00660    0.07114
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.04200   10.03480   0.00720    0.07175
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.21350    8.21630  -0.00280   -0.03408
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.83170   10.83540  -0.00370   -0.03415
保德信亞太基金                                                     21.52000   21.50000   0.02000    0.09302
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.51040    8.50780   0.00260    0.03056
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.27600   11.27260   0.00340    0.03016
保德信店頭市場基金                                                 33.08000   32.24000   0.84000    2.60546
保德信拉丁美洲基金                                                  6.53000    6.49000   0.04000    0.61633
保德信金平衡基金                                                   30.45000   30.27000   0.18000    0.59465
保德信金滿意基金                                                   43.37000   42.59000   0.78000    1.83142
保德信科技島基金                                                   26.40000   25.88000   0.52000    2.00927
保德信高成長基金                                                   95.47000   94.05000   1.42000    1.50984
保德信第一基金                                                     26.65000   26.25000   0.40000    1.52381
保德信貨幣市場基金                                                 15.76850   15.76800   0.00050    0.00317
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.66210   10.61570   0.04640    0.43709
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.81970   10.77500   0.04470    0.41485
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.90530   10.86170   0.04360    0.40141
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.36190   10.32280   0.03910    0.37877
保德信新世紀基金                                                   10.73000   10.65000   0.08000    0.75117
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              7.99630    7.99970  -0.00340   -0.04250
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000    0.00000  10.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               10.81110   10.81560  -0.00450   -0.04161
保德信新興趨勢組合基金                                             11.14000   10.97000   0.17000    1.54968
保德信瑞騰基金                                                     15.54580   15.54550   0.00030    0.00193
保德信歐洲組合基金                                                 10.53000   10.45000   0.08000    0.76555
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.71560    9.71900  -0.00340   -0.03498
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型             9.94390    9.94730  -0.00340   -0.03418
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.66430    9.66670  -0.00240   -0.02483
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.77410    9.77710  -0.00300   -0.03068
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.84960    9.85640  -0.00680   -0.06899
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                   9.83510    9.84100  -0.00590   -0.05995
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.69290    9.69440  -0.00150   -0.01547
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.69560    9.69700  -0.00140   -0.01444
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                   9.99830    9.99820   0.00010    0.00100
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型               9.96760    9.97470  -0.00710   -0.07118
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.02670   10.03750  -0.01080   -0.10760
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.85450    9.85830  -0.00380   -0.03855
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                 9.85430    9.85810  -0.00380   -0.03855
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.56450    9.57230  -0.00780   -0.08149
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.41190    9.41550  -0.00360   -0.03823
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.95560    1.95710  -0.00150   -0.07664
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.66290    2.66480  -0.00190   -0.07130
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29460    0.29420   0.00040    0.13596
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.43530    0.43470   0.00060    0.13803
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.43550    8.42230   0.01320    0.15673
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    11.70110   11.68390   0.01720    0.14721
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.50800    9.51140  -0.00340   -0.03575
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.63550   11.64040  -0.00490   -0.04209
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.62150    8.60640   0.01510    0.17545
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.57330   10.55480   0.01850    0.17528
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.06270   10.06510  -0.00240   -0.02384
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.99620    9.99820  -0.00200   -0.02000
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.03360   10.03530  -0.00170   -0.01694
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.59230   10.59430  -0.00200   -0.01888
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                   9.95140    9.95180  -0.00040   -0.00402
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.74780    9.74910  -0.00130   -0.01333
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.05150   10.05280  -0.00130   -0.01293
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.73480    9.73540  -0.00060   -0.00616
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                           9.92410    9.92530  -0.00120   -0.01209
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.43400   10.47830  -0.04430   -0.42278
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.14380    6.14840  -0.00460   -0.07482
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.54650   10.55450  -0.00800   -0.07580
施羅德新紀元貨幣市場基金                                           11.64920   11.64890   0.00030    0.00258
施羅德樂活中小基金-A類型                                           19.77000   19.39000   0.38000    1.95977
施羅德樂活中小基金-I類型                                         4509.79000 4422.72000  87.07000    1.96870
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.14100   10.15060  -0.00960   -0.09458
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.12340   11.13200  -0.00860   -0.07725
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.37770   10.38550  -0.00780   -0.07510
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.02120    9.02970  -0.00850   -0.09413
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.42420    9.43140  -0.00720   -0.07634
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.23570    9.24270  -0.00700   -0.07574
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.33930   10.34910  -0.00980   -0.09469
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.86270   10.87110  -0.00840   -0.07727
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.80410   10.81230  -0.00820   -0.07584
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.21000    6.21000   0.00000    0.00000
柏瑞巨人基金                                                       13.18000   13.05000   0.13000    0.99617
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.65420   13.65380   0.00040    0.00293
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.19000   16.16000   0.03000    0.18564
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.45940   13.46210  -0.00270   -0.02006
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.81960   11.82040  -0.00080   -0.00677
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.42430   12.42510  -0.00080   -0.00644
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.88520    8.88700  -0.00180   -0.02025
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.78250    6.78390  -0.00140   -0.02064
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.75870    8.75930  -0.00060   -0.00685
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.49990    8.50460  -0.00470   -0.05526
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.73930   10.73990  -0.00060   -0.00559
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.32570    8.32490   0.00080    0.00961
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          11.99490   11.99570  -0.00080   -0.00667
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.66020   11.66250  -0.00230   -0.01972
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          11.83910   11.84560  -0.00650   -0.05487
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.31000   11.31070  -0.00070   -0.00619
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.98820    8.99000  -0.00180   -0.02002
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.78650    9.78710  -0.00060   -0.00613
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.71550    9.72090  -0.00540   -0.05555
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.55140    9.55200  -0.00060   -0.00628
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.41120    9.41030   0.00090    0.00956
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.32040   10.31540   0.00500    0.04847
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.17310   10.16680   0.00630    0.06197
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.05420   10.04790   0.00630    0.06270
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.13460   10.12720   0.00740    0.07307
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                     10.07330   10.06840   0.00490    0.04867
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.86240    9.85620   0.00620    0.06290
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.80980    9.80370   0.00610    0.06222
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.89080    9.88360   0.00720    0.07285
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.30120   10.29620   0.00500    0.04856
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.17310   10.16680   0.00630    0.06197
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.05420   10.04800   0.00620    0.06170
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.13470   10.12730   0.00740    0.07307
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                     10.07330   10.06840   0.00490    0.04867
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.86250    9.85640   0.00610    0.06189
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.80990    9.80380   0.00610    0.06222
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.89090    9.88360   0.00730    0.07386
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       10.67780   10.68150  -0.00370   -0.03464
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               11.85130   11.85400  -0.00270   -0.02278
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.25940   11.26190  -0.00250   -0.02220
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.06330    9.06640  -0.00310   -0.03419
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.74960    9.75190  -0.00230   -0.02359
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.61300    9.61520  -0.00220   -0.02288
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.39010   10.39370  -0.00360   -0.03464
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.03490   11.03740  -0.00250   -0.02265
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                10.87780   10.88020  -0.00240   -0.02206
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.06350    9.06660  -0.00310   -0.03419
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.75000    9.75230  -0.00230   -0.02358
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.61340    9.61560  -0.00220   -0.02288
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.05000   13.10000  -0.05000   -0.38168
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.92000   13.96000  -0.04000   -0.28653
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.14000    9.16000  -0.02000   -0.21834
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.61000    8.63000  -0.02000   -0.23175
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.57000    9.60000  -0.03000   -0.31250
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.36000   11.39000  -0.03000   -0.26339
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.46000   11.49000  -0.03000   -0.26110
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.69000   11.72000  -0.03000   -0.25597
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.93000   13.01000  -0.08000   -0.61491
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.09000   13.18000  -0.09000   -0.68285
柏瑞拉丁美洲基金                                                    8.92000    8.85000   0.07000    0.79096
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.46560   11.46920  -0.00360   -0.03139
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.51190    7.51430  -0.00240   -0.03194
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 10.95000   10.93000   0.02000    0.18298
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.64000   10.63000   0.01000    0.09407
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.59000    9.58000   0.01000    0.10438
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.68000   10.66000   0.02000    0.18762
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.44000   10.42000   0.02000    0.19194
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.67000    9.66000   0.01000    0.10352
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.34100   11.34170  -0.00070   -0.00617
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         10.99550   10.99490   0.00060    0.00546
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.12450   10.12380   0.00070    0.00691
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.31250    8.31300  -0.00050   -0.00601
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.34470    9.34410   0.00060    0.00642
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.36760    9.36700   0.00060    0.00641
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.57710   10.57650   0.00060    0.00567
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                           9.95940    9.96010  -0.00070   -0.00703
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.10790   10.10730   0.00060    0.00594
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.68110    9.68050   0.00060    0.00620
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.98160    8.98220  -0.00060   -0.00668
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.88870    8.88850   0.00020    0.00225
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.39160    9.39100   0.00060    0.00639
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   11.62510   11.63540  -0.01030   -0.08852
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.08580   11.09420  -0.00840   -0.07572
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             10.52880   10.53660  -0.00780   -0.07403
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.93110    6.93730  -0.00620   -0.08937
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.66360    8.67020  -0.00660   -0.07612
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.25470    9.26160  -0.00690   -0.07450
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                             9.99310   10.00200  -0.00890   -0.08898
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            10.54550   10.55330  -0.00780   -0.07391
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.37620    9.38340  -0.00720   -0.07673
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.83870    8.84650  -0.00780   -0.08817
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.45180    9.45890  -0.00710   -0.07506
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.24530   11.25330  -0.00800   -0.07109
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             11.80840   11.81570  -0.00730   -0.06178
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               10.83210   10.83870  -0.00660   -0.06089
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.19500    9.20150  -0.00650   -0.07064
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.72180    9.72780  -0.00600   -0.06168
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.71270    9.71860  -0.00590   -0.06071
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.13010   11.13690  -0.00680   -0.06106
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.03330   10.04040  -0.00710   -0.07071
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.32140   10.32770  -0.00630   -0.06100
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.56360    9.57040  -0.00680   -0.07105
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.34950    9.35620  -0.00670   -0.07161
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.94290    9.94900  -0.00610   -0.06131
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.47330    9.47900  -0.00570   -0.06013
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.20000   18.16000   0.04000    0.22026
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.05000   16.99000   0.06000    0.35315
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.88770   12.89050  -0.00280   -0.02172
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.79380   10.76610   0.02770    0.25729
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.72770   11.69750   0.03020    0.25817
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.33870   12.30230   0.03640    0.29588
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   11.23450   11.20540   0.02910    0.25970
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.81810    9.79290   0.02520    0.25733
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                 10.36490   10.33820   0.02670    0.25827
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                 10.27310   10.24280   0.03030    0.29582
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                   10.24270   10.21620   0.02650    0.25939
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.95840    9.93290   0.02550    0.25672
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                 10.16060   10.13440   0.02620    0.25853
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.83080   11.79590   0.03490    0.29587
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                   10.18380   10.15740   0.02640    0.25991
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        14.21000   14.55000  -0.34000   -2.33677
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        26.60000   25.42000   1.18000    4.64201
國泰大中華基金                                                     20.17000   19.81000   0.36000    1.81726
國泰小龍基金                                                       15.49000   15.26000   0.23000    1.50721
國泰中小成長基金                                                   43.47000   42.60000   0.87000    2.04225
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      4.11350    4.13910  -0.02560   -0.61849
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       18.61000   18.49000   0.12000    0.64900
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.69960    0.69480   0.00480    0.69085
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.66050    0.65590   0.00460    0.70133
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.17730    2.20240  -0.02510   -1.13967
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.65740    9.64360   0.01380    0.14310
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   8.19910    8.18740   0.01170    0.14290
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.31560    0.31500   0.00060    0.19048
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.50510   11.50410   0.00100    0.00869
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.68690    1.66480   0.02210    1.32749
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                         10.03100    9.93400   0.09700    0.97644
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.33100    0.32770   0.00330    1.00702
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      4.28670    4.33170  -0.04500   -1.03885
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       19.39000   19.34000   0.05000    0.25853
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.62460    0.62290   0.00170    0.27292
國泰中港台基金人民幣級別                                            3.19100    3.22820  -0.03720   -1.15234
國泰中港台基金台幣級別                                             14.44000   14.42000   0.02000    0.13870
國泰中港台基金美元級別                                              0.47070    0.47000   0.00070    0.14894
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   27.97000   27.70000   0.27000    0.97473
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.41000   12.53000  -0.12000   -0.95770
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       37.00000   36.25000   0.75000    2.06897
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.39030   10.38970   0.00060    0.00577
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.39050   10.39000   0.00050    0.00481
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.39080   10.39030   0.00050    0.00481
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.33720    0.33710   0.00010    0.02966
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.33720    0.33710   0.00010    0.02966
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.33720    0.33710   0.00010    0.02966
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.41190   12.41160   0.00030    0.00242
國泰平衡基金                                                       27.60000   27.10000   0.50000    1.84502
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.47890    2.50100  -0.02210   -0.88365
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        11.24000   11.19000   0.05000    0.44683
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.36460    0.36310   0.00150    0.41311
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.50020    0.50350  -0.00330   -0.65541
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       13.32000   13.28000   0.04000    0.30120
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.46010    0.45850   0.00160    0.34896
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.89000    5.84000   0.05000    0.85616
國泰全球資源基金美元級別                                            0.18830    0.18670   0.00160    0.85699
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.41650    0.41460   0.00190    0.45827
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.37650    0.37480   0.00170    0.45358
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.44150    0.43950   0.00200    0.45506
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           11.16000   11.12000   0.04000    0.35971
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.94000    9.90000   0.04000    0.40404
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.51400    0.51720  -0.00320   -0.61872
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.06000   21.01000   0.05000    0.23798
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        22.27000   22.19000   0.08000    0.36052
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.48850    2.50930  -0.02080   -0.82892
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           11.30500   11.25320   0.05180    0.46031
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                             10.16630   10.11980   0.04650    0.45950
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.36700    0.36520   0.00180    0.49288
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.33000    0.32850   0.00150    0.45662
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.50020    0.50320  -0.00300   -0.59618
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.79000   11.76000   0.03000    0.25510
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.39580    0.39470   0.00110    0.27869
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    18.90000   18.85000   0.05000    0.26525
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.61390    0.61220   0.00170    0.27769
國泰科技生化基金                                                   34.79000   33.92000   0.87000    2.56486
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          27.56000   27.42000   0.14000    0.51058
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.23000   13.29000  -0.06000   -0.45147
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    40.11640   40.11780  -0.00140   -0.00349
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.24260   19.23890   0.00370    0.01923
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.95790   19.96550  -0.00760   -0.03807
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   40.49900   40.51780  -0.01880   -0.04640
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   41.44380   41.43330   0.01050    0.02534
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.39610   43.37850   0.01760    0.04057
國泰紐幣2021保本基金                                               12.17340   12.17770  -0.00430   -0.03531
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.46740   12.47240  -0.00500   -0.04009
國泰紐幣保本基金                                                   12.42770   12.42500   0.00270    0.02173
國泰高科技基金                                                     12.94000   12.62000   0.32000    2.53566
國泰國泰基金台幣I級別                                              23.26000   22.75000   0.51000    2.24176
國泰國泰基金台幣級別                                               23.26000   22.75000   0.51000    2.24176
國泰富時中國A50基金                                                18.58000   18.00000   0.58000    3.22222
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33680    0.33640   0.00040    0.11891
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.46890    0.47340  -0.00450   -0.95057
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)              11.54000   11.48000   0.06000    0.52265
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)               0.37320    0.37120   0.00200    0.53879
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.51960    0.52240  -0.00280   -0.53599
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.84000   10.79000   0.05000    0.46339
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)                10.41000   10.36000   0.05000    0.48263
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)               0.35080    0.34920   0.00160    0.45819
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.48840    0.49150  -0.00310   -0.63072
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.57120   10.56270   0.00850    0.08047
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.58910    7.58300   0.00610    0.08044
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.35710    0.35680   0.00030    0.08408
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.25440    0.25420   0.00020    0.07868
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.22140    2.23770  -0.01630   -0.72843
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                   10.01140    9.95580   0.05560    0.55847
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.32430    0.32240   0.00190    0.58933
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       39.79690   39.85270  -0.05580   -0.14002
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            19.49000   18.81000   0.68000    3.61510
國泰新興市場基金台幣級別                                           11.70000   11.68000   0.02000    0.17123
國泰新興市場基金美元級別                                            0.38030    0.37940   0.00090    0.23722
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.21960    2.24970  -0.03010   -1.33796
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.46260    1.48250  -0.01990   -1.34233
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.33650    0.33660  -0.00010   -0.02971
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.36250    0.36260  -0.00010   -0.02758
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22390    0.22400  -0.00010   -0.04464
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.32710   10.33230  -0.00520   -0.05033
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.67770    6.68100  -0.00330   -0.04939
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.71000   13.83000  -0.12000   -0.86768
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   36.87000   36.22000   0.65000    1.79459
國泰價值卓越基金                                                   15.39000   15.04000   0.35000    2.32713
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                          11.33000   11.23000   0.10000    0.89047
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.38700    0.38350   0.00350    0.91265
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    38.61200   38.66700  -0.05500   -0.14224
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.42000   21.22000   0.20000    0.94251
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.28000   19.23000   0.05000    0.26001
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  19.74000   19.53000   0.21000    1.07527
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.09820   12.10080  -0.00260   -0.02149
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.39670    0.39670   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                           9.63840    9.64460  -0.00620   -0.06428
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                           8.35210    8.28610   0.06600    0.79651
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                          10.71320   10.72010  -0.00690   -0.06437
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.39040    9.31630   0.07410    0.79538
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.18570   11.18500   0.00070    0.00626
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.79320    9.80620  -0.01300   -0.13257
第一金大中華基金                                                   27.89000   27.46000   0.43000    1.56591
第一金小型精選基金                                                 38.82000   37.54000   1.28000    3.40970
第一金中國世紀基金-人民幣                                          12.73000   12.84000  -0.11000   -0.85670
第一金中國世紀基金-美元                                             8.02940    8.01060   0.01880    0.23469
第一金中國世紀基金-美元-N                                           8.03020    8.01130   0.01890    0.23592
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.42000    9.40000   0.02000    0.21277
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.42000    9.40000   0.02000    0.21277
第一金中概平衡基金                                                 26.51000   26.09000   0.42000    1.60981
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.25170   15.25110   0.00060    0.00393
第一金全家福貨幣市場基金                                          177.85800  177.85200   0.00600    0.00337
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.11950   10.08090   0.03860    0.38290
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.11950   10.08080   0.03870    0.38390
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.28000   10.25000   0.03000    0.29268
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.28000   10.25000   0.03000    0.29268
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                                 14.63410   14.52190   0.11220    0.77263
第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N                               14.63470   14.52240   0.11230    0.77329
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                               14.03000   13.92000   0.11000    0.79023
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N                             14.03000   13.93000   0.10000    0.71788
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.86760    9.85390   0.01370    0.13903
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.87100    9.85730   0.01370    0.13898
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.52700    9.51540   0.01160    0.12191
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.55180    9.54030   0.01150    0.12054
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.34500   10.33070   0.01430    0.13842
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.99820    9.98610   0.01210    0.12117
第一金全球大趨勢基金                                               23.91000   23.68000   0.23000    0.97128
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.27420    8.22040   0.05380    0.65447
第一金全球不動產證券化基金B                                         5.88400    5.84570   0.03830    0.65518
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.47390    9.48000  -0.00610   -0.06435
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.47510    9.48130  -0.00620   -0.06539
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.19000    9.20000  -0.01000   -0.10870
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.20000    9.20000   0.00000    0.00000
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                    9.83490    9.84130  -0.00640   -0.06503
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                  9.83620    9.84260  -0.00640   -0.06502
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                  9.54000    9.55000  -0.01000   -0.10471
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N                9.55000    9.55000   0.00000    0.00000
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.66480    8.63260   0.03220    0.37300
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.24050   10.20240   0.03810    0.37344
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.68490    9.69820  -0.01330   -0.13714
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.68420    9.69750  -0.01330   -0.13715
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.98050    7.97620   0.00430    0.05391
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.86140    8.85790   0.00350    0.03951
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.86190    8.85840   0.00350    0.03951
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.17920   11.19460  -0.01540   -0.13757
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.18020   11.19550  -0.01530   -0.13666
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.01350   10.00810   0.00540    0.05396
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.82290   14.81710   0.00580    0.03914
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                              14.26400   14.17860   0.08540    0.60232
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N                            14.28170   14.19630   0.08540    0.60157
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                            13.43000   13.36000   0.07000    0.52395
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                          13.46000   13.38000   0.08000    0.59791
第一金亞洲科技基金                                                 19.11000   19.08000   0.03000    0.15723
第一金亞洲新興市場基金                                             13.46000   13.44000   0.02000    0.14881
第一金店頭市場基金                                                  9.82000    9.50000   0.32000    3.36842
第一金創新趨勢基金                                                 25.03000   24.36000   0.67000    2.75041
第一金電子基金                                                     35.08000   34.33000   0.75000    2.18468
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       20.65000   20.42000   0.23000    1.12635
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           18.95000   19.14000  -0.19000   -0.99269
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金(人民幣)                                          8.72000    8.71000   0.01000    0.11481
統一大中華中小基金(美元)                                            7.97000    7.97000   0.00000    0.00000
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.76000   11.75000   0.01000    0.08511
統一大東協高股息基金(人民幣)                                       10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.68000    9.68000   0.00000    0.00000
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.95000    9.96000  -0.01000   -0.10040
統一大滿貫基金-A類型                                               35.70000   35.00000   0.70000    2.00000
統一大滿貫基金-I類型                                               35.70000   35.00000   0.70000    2.00000
統一大龍印基金                                                     15.00000   14.96000   0.04000    0.26738
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.33000    9.33000   0.00000    0.00000
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.54000    8.55000  -0.01000   -0.11696
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.67000    9.69000  -0.02000   -0.20640
統一中小基金                                                       26.51000   25.93000   0.58000    2.23679
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.88410    9.88050   0.00360    0.03644
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.22510    9.22230   0.00280    0.03036
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.94420    8.94270   0.00150    0.01677
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.74350   11.73920   0.00430    0.03663
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                10.88790   10.88460   0.00330    0.03032
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.55140   10.54970   0.00170    0.01611
統一台灣動力基金                                                   18.10000   17.53000   0.57000    3.25157
統一全天候基金-A類型                                              113.46000  111.44000   2.02000    1.81263
統一全天候基金-I類型                                              113.48000  111.45000   2.03000    1.82144
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.98010    8.94990   0.03020    0.33743
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               8.68350    8.65480   0.02870    0.33161
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             8.65560    8.62820   0.02740    0.31756
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             9.28890    9.25770   0.03120    0.33702
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.98190    8.95220   0.02970    0.33176
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.95310    8.92470   0.02840    0.31822
統一全球債券組合基金                                               11.96580   11.96980  -0.00400   -0.03342
統一全球新科技基金(人民幣)                                         16.42000   16.15000   0.27000    1.67183
統一全球新科技基金(美元)                                           15.44000   15.20000   0.24000    1.57895
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.77000   14.55000   0.22000    1.51203
統一亞太基金                                                       25.77000   25.78000  -0.01000   -0.03879
統一亞洲大金磚基金                                                 12.69000   12.70000  -0.01000   -0.07874
統一奔騰基金                                                       62.31000   60.75000   1.56000    2.56790
統一強棒貨幣市場基金                                               16.66010   16.65950   0.00060    0.00360
統一強漢基金(人民幣)                                               10.46000   10.48000  -0.02000   -0.19084
統一強漢基金(美元)                                                  9.42000    9.44000  -0.02000   -0.21186
統一強漢基金(新台幣)                                               24.72000   24.78000  -0.06000   -0.24213
統一統信基金                                                       32.59000   31.61000   0.98000    3.10028
統一黑馬基金                                                       62.55000   60.98000   1.57000    2.57461
統一新亞洲科技能源基金                                             18.63000   18.60000   0.03000    0.16129
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.98360    7.98600  -0.00240   -0.03005
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.14180   10.14490  -0.00310   -0.03056
統一經建基金                                                       47.90000   47.09000   0.81000    1.72011
統一龍馬基金                                                       72.03000   70.15000   1.88000    2.67997
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     22.46000   21.50000   0.96000    4.46512
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              48.62000   47.59000   1.03000    2.16432
野村中國機會基金                                                   13.11000   13.08000   0.03000    0.22936
野村巴西基金                                                        4.97000    4.93000   0.04000    0.81136
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          12.06000   12.04000   0.02000    0.16611
野村台灣高股息基金                                                 23.85000   23.66000   0.19000    0.80304
野村台灣運籌基金                                                   36.87000   36.11000   0.76000    2.10468
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.49030    9.49020   0.00010    0.00105
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.41430    9.41730  -0.00300   -0.03186
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.46640    9.47130  -0.00490   -0.05174
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                 9.69590    9.69570   0.00020    0.00206
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.57070    9.57380  -0.00310   -0.03238
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.53310    9.53800  -0.00490   -0.05137
野村平衡基金                                                       19.54000   19.22000   0.32000    1.66493
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.32000    9.29000   0.03000    0.32293
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.77000    9.84000  -0.07000   -0.71138
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.49000   13.44000   0.05000    0.37202
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.08000   11.15000  -0.07000   -0.62780
野村全球生技醫療基金                                               18.03000   18.00000   0.03000    0.16667
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                             9.99750   10.01310  -0.01560   -0.15580
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.00010    9.99580   0.00430    0.04302
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.00900   10.00680   0.00220    0.02199
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                             9.99740   10.01310  -0.01570   -0.15679
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.00010    9.99580   0.00430    0.04302
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.00900   10.00680   0.00220    0.02199
野村全球品牌基金                                                   28.32000   28.09000   0.23000    0.81880
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 13.32000   13.30000   0.02000    0.15038
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              11.38000   11.36000   0.02000    0.17606
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.92000   19.88000   0.04000    0.20121
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              12.51000   12.48000   0.03000    0.24038
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.06400   10.04480   0.01920    0.19114
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.48720   10.47810   0.00910    0.08685
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.40040   10.39330   0.00710    0.06831
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             9.63600    9.61630   0.01970    0.20486
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               9.37110    9.36990   0.00120    0.01281
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.96500    8.96560  -0.00060   -0.00669
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            11.33710   11.31360   0.02350    0.20771
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.80420   10.80270   0.00150    0.01389
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.39790   10.39860  -0.00070   -0.00673
野村成長基金                                                       29.70000   29.31000   0.39000    1.33060
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.90750    8.89300   0.01450    0.16305
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.90040    8.89740   0.00300    0.03372
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.07190    9.07080   0.00110    0.01213
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.38830    9.37360   0.01470    0.15682
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.28660    9.28340   0.00320    0.03447
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.46720    9.46610   0.00110    0.01162
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.73000    8.75000  -0.02000   -0.22857
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.50000   12.53000  -0.03000   -0.23943
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.44790    9.44540   0.00250    0.02647
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.49850    9.49640   0.00210    0.02211
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.61770    9.61770   0.00000    0.00000
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                             9.99690    9.98830   0.00860    0.08610
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                               9.95680    9.95460   0.00220    0.02210
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.08800   10.08790   0.00010    0.00099
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.57350    8.57590  -0.00240   -0.02799
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.15680    9.14670   0.01010    0.11042
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.00930    9.01000  -0.00070   -0.00777
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.06100   13.06450  -0.00350   -0.02679
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.09670   12.08270   0.01400    0.11587
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                           9.83790    9.83860  -0.00070   -0.00711
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                          10.24250   10.21790   0.02460    0.24075
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.88150    9.87790   0.00360    0.03644
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.43990    9.43840   0.00150    0.01589
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.26910   11.26720   0.00190    0.01686
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.20070   10.18300   0.01770    0.17382
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.25460   11.21700   0.03760    0.33521
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.73640   10.71540   0.02100    0.19598
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.53160   10.51320   0.01840    0.17502
野村泰國基金                                                       42.34000   42.29000   0.05000    0.11823
野村高科技基金                                                     11.58000   11.12000   0.46000    4.13669
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.27810   10.24550   0.03260    0.31819
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.41220   10.36780   0.04440    0.42825
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.83090   10.68490   0.14600    1.36641
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.75250    9.71960   0.03290    0.33849
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.68750    9.65690   0.03060    0.31687
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.56680    9.52060   0.04620    0.48526
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.97850   11.92880   0.04970    0.41664
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.46540   13.28890   0.17650    1.32818
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.89640   10.85960   0.03680    0.33887
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.83060   10.79640   0.03420    0.31677
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          10.95240   10.89910   0.05330    0.48903
野村貨幣市場基金                                                   16.26750   16.26690   0.00060    0.00369
野村新馬基金                                                       15.97000   16.10000  -0.13000   -0.80745
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.04420   10.03960   0.00460    0.04582
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                 9.99530    9.92840   0.06690    0.67382
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.01100    9.95450   0.05650    0.56758
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民     9.85390    9.84570   0.00820    0.08329
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元     9.81050    9.81250  -0.00200   -0.02038
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺     9.81260    9.81640  -0.00380   -0.03871
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民     9.85390    9.84570   0.00820    0.08329
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元     9.81050    9.81250  -0.00200   -0.02038
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺     9.81260    9.81640  -0.00380   -0.03871
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.87790    9.87720   0.00070    0.00709
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.82930    9.83260  -0.00330   -0.03356
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.82890    9.83420  -0.00530   -0.05389
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計     9.87790    9.87720   0.00070    0.00709
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價     9.82930    9.83260  -0.00330   -0.03356
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計     9.82890    9.83420  -0.00530   -0.05389
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.10400   10.10400   0.00000    0.00000
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.95180    7.95200  -0.00020   -0.00252
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.78710   11.78750  -0.00040   -0.00339
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.14000    7.08000   0.06000    0.84746
野村精選貨幣市場基金                                               12.07930   12.07900   0.00030    0.00248
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    12.41000   12.50000  -0.09000   -0.72000
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      11.57000   11.60000  -0.03000   -0.25862
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            11.27000   11.30000  -0.03000   -0.26549
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.97000    7.94000   0.03000    0.37783
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.29000   11.25000   0.04000    0.35556
野村積極成長基金                                                   12.53000   12.37000   0.16000    1.29345
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.36000    9.18000   0.18000    1.96078
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    34.11000   33.47000   0.64000    1.91216
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.34540   10.34540   0.00000    0.00000
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.64760    8.62950   0.01810    0.20975
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.96580    7.96300   0.00280    0.03516
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.89990    7.89880   0.00110    0.01393
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.73880   11.71220   0.02660    0.22711
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.56090   10.55730   0.00360    0.03410
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.50600   10.50440   0.00160    0.01523
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.68000   10.62000   0.06000    0.56497
野村環球基金-人民幣計價                                            16.30000   16.21000   0.09000    0.55521
野村環球基金-美元計價                                              12.71000   12.64000   0.07000    0.55380
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    17.77000   17.67000   0.10000    0.56593
野村鴻利基金                                                       22.51000   22.17000   0.34000    1.53360
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.85940   16.85910   0.00030    0.00178
野村鴻運基金                                                       19.99000   19.58000   0.41000    2.09397
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                      9.38000    9.43000  -0.05000   -0.53022
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     14.16000   14.17000  -0.01000   -0.07057
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.79000   14.76000   0.03000    0.20325
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.15410   10.15680  -0.00270   -0.02658
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.32300   13.32670  -0.00370   -0.02776
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.48600    9.48640  -0.00040   -0.00422
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                  9.47190    9.47170   0.00020    0.00211
凱基台商天下基金                                                   13.18000   13.25000  -0.07000   -0.52830
凱基台灣精五門基金                                                 20.71000   20.45000   0.26000    1.27139
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.52000   10.50000   0.02000    0.19048
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.95000    9.93000   0.02000    0.20141
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.81660   10.79000   0.02660    0.24652
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     13.60000   13.77000  -0.17000   -1.23457
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       12.40330   12.43240  -0.02910   -0.23407
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     12.21000   12.24000  -0.03000   -0.24510
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.54370   11.54330   0.00040    0.00347
凱基開創基金                                                       27.26000   27.02000   0.24000    0.88823
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         23.11000   22.87000   0.24000    1.04941
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         22.41240   22.17380   0.23860    1.07604
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     17.34000   17.34000   0.00000    0.00000
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.57690   16.57620   0.00070    0.00422
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.66000    7.60000   0.06000    0.78947
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       12.21000   12.26000  -0.05000   -0.40783
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         12.01430   11.94200   0.07230    0.60543
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       11.48000   11.42000   0.06000    0.52539
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.92830   11.82920   0.09910    0.83776
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.21000   12.11000   0.10000    0.82576
凱基護城河基金-台幣計價A                                           13.41000   13.31000   0.10000    0.75131
凱基護城河基金-美元計價B                                           13.15040   13.04750   0.10290    0.78866
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.45000   13.59000  -0.14000   -1.03017
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         36.39000   35.70000   0.69000    1.93277
富邦NASDAQ-100基金                                                 31.51000   31.21000   0.30000    0.96123
富邦上証180基金                                                    28.16000   27.38000   0.78000    2.84879
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19230    0.19190   0.00040    0.20844
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.92000    5.91000   0.01000    0.16920
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    7.71000    7.90000  -0.19000   -2.40506
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   36.73000   35.11000   1.62000    4.61407
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.25750   11.29580  -0.03830   -0.33906
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.41360   10.42250  -0.00890   -0.08539
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.07510    9.99540   0.07970    0.79737
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.83640    9.86990  -0.03350   -0.33942
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.02600    9.03380  -0.00780   -0.08634
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.73990    8.67080   0.06910    0.79693
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.46630   20.30410   0.16220    0.79885
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.34310   11.34220   0.00090    0.00793
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.46440   10.33310   0.13130    1.27067
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             12.88570   12.87990   0.00580    0.04503
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.89490    1.89460   0.00030    0.01583
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.39220    9.38800   0.00420    0.04474
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.42920    1.42900   0.00020    0.01400
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               11.76150   11.76720  -0.00570   -0.04844
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.71790    1.71150   0.00640    0.37394
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.15470   10.15960  -0.00490   -0.04823
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.50210    1.49650   0.00560    0.37421
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  14.64000   14.80000  -0.16000   -1.08108
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  23.06000   22.63000   0.43000    1.90013
富邦日本東証基金                                                   22.16000   21.96000   0.20000    0.91075
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    44.88000   44.77000   0.11000    0.24570
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    49.57000   48.99000   0.58000    1.18392
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    52.78000   52.38000   0.40000    0.76365
富邦台灣心基金                                                     22.80000   22.40000   0.40000    1.78571
富邦台灣釆吉50基金                                                 49.34000   48.99000   0.35000    0.71443
富邦台灣科技指數基金                                               54.47000   54.07000   0.40000    0.73978
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   41.71040   41.72100  -0.01060   -0.02541
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.44990   41.43460   0.01530    0.03693
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29690    0.29390   0.00300    1.02076
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.34000    9.25000   0.09000    0.97297
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.50490    2.53370  -0.02880   -1.13668
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.34010    0.33910   0.00100    0.29490
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.56440   10.52990   0.03450    0.32764
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.17300    2.19810  -0.02510   -1.14190
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32570    0.32480   0.00090    0.27709
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.10560    9.07580   0.02980    0.32835
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             24.48000   24.56000  -0.08000   -0.32573
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.72000   13.69000   0.03000    0.21914
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 33.85000   34.03000  -0.18000   -0.52895
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.64070   15.64020   0.00050    0.00320
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          40.17570   39.80980   0.36590    0.91912
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   40.28600   40.31880  -0.03280   -0.08135
富邦長紅基金                                                       65.10000   64.06000   1.04000    1.62348
富邦科技基金                                                       24.86000   24.32000   0.54000    2.22039
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.57120   40.58230  -0.01110   -0.02735
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        40.67920   40.69900  -0.01980   -0.04865
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          39.61360   39.63660  -0.02300   -0.05803
富邦恒生國企ETF基金                                                20.76000   20.28000   0.48000    2.36686
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.77000   14.15000  -0.38000   -2.68551
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              29.13000   27.70000   1.43000    5.16245
富邦高成長基金                                                     24.95000   24.53000   0.42000    1.71219
富邦基金                                                           13.80000   13.59000   0.21000    1.54525
富邦基金I類型                                                      13.80000   13.59000   0.21000    1.54525
富邦深証100基金                                                     9.26000    8.92000   0.34000    3.81166
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.65000   20.64000   0.01000    0.04845
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41380    0.41360   0.00020    0.04836
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.34890   12.34570   0.00320    0.02592
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.54830    9.54580   0.00250    0.02619
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30680    0.30670   0.00010    0.03261
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.88400    8.88170   0.00230    0.02590
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                                9.36560    9.35420   0.01140    0.12187
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                              9.87190    9.86220   0.00970    0.09836
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.25150    9.24020   0.01130    0.12229
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                              9.74160    9.73200   0.00960    0.09864
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      20.93000   20.74000   0.19000    0.91610
富邦精準基金                                                       47.35000   46.37000   0.98000    2.11344
富邦精銳中小基金                                                   11.85000   11.53000   0.32000    2.77537
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       19.11000   18.69000   0.42000    2.24719
富邦臺灣公司治理100基金                                            22.26000   22.12000   0.14000    0.63291
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.44000    7.51000  -0.07000   -0.93209
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              15.94000   15.65000   0.29000    1.85304
富邦標普美國特別股ETF基金                                          20.06000   20.02000   0.04000    0.19980
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.23080   10.34500  -0.11420   -1.10391
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.19540   10.15290   0.04250    0.41860
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.32760   10.28810   0.03950    0.38394
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.95230   10.06350  -0.11120   -1.10498
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.87330    9.83220   0.04110    0.41801
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.98340    9.94520   0.03820    0.38410
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   30.87000   30.66000   0.21000    0.68493
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.69680    8.69560   0.00120    0.01380
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.23560    9.23340   0.00220    0.02383
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.95420    8.95300   0.00120    0.01340
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                   9.68100    9.68030   0.00070    0.00723
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                         9.69720    9.69490   0.00230    0.02372
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.40350    9.40250   0.00100    0.01064
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.47690    9.47570   0.00120    0.01266
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.50940    8.51020  -0.00080   -0.00940
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.54840    9.54820   0.00020    0.00209
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.02060    9.02160  -0.00100   -0.01108
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.56940   10.57200  -0.00260   -0.02459
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.34660   10.34640   0.00020    0.00193
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                           9.84900    9.85010  -0.00110   -0.01117
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.14710    9.14800  -0.00090   -0.00984
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                          9.67950    9.68040  -0.00090   -0.00930
富達卓越領航全球組合基金                                           15.45000   15.36000   0.09000    0.58594
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.68440    8.68750  -0.00310   -0.03568
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.39950    9.40090  -0.00140   -0.01489
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.07680    9.07940  -0.00260   -0.02864
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別             9.88520    9.88780  -0.00260   -0.02630
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                   9.85680    9.85830  -0.00150   -0.01522
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.55440    9.55710  -0.00270   -0.02825
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.16900    9.17140  -0.00240   -0.02617
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                 9.62610    9.62860  -0.00250   -0.02596
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.15000    9.25000  -0.10000   -1.08108
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.69000    8.68000   0.01000    0.11521
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.94000    7.98000  -0.04000   -0.50125
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          9.18000    9.11000   0.07000    0.76839
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.96000    8.89000   0.07000    0.78740
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.61830    9.70540  -0.08710   -0.89744
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.15400    9.16210  -0.00810   -0.08841
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.77010    8.77930  -0.00920   -0.10479
富蘭克林華美中華基金                                               12.30000   12.31000  -0.01000   -0.08123
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               21.10000   20.80000   0.30000    1.44231
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 20.58000   20.34000   0.24000    1.17994
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      11.10000   11.04000   0.06000    0.54348
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    10.76000   10.70000   0.06000    0.56075
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.91770    7.90150   0.01620    0.20502
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.04250    9.02260   0.01990    0.22056
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.72190    9.70060   0.02130    0.21957
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.27300    9.25400   0.01900    0.20532
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.15260   11.14040   0.01220    0.10951
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.80990    8.80030   0.00960    0.10909
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        9.23900    9.22890   0.01010    0.10944
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.24350   13.32580  -0.08230   -0.61760
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.26980   10.33360  -0.06380   -0.61740
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.18720   10.17930   0.00790    0.07761
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.72540    7.71940   0.00600    0.07773
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          9.20320    9.19590   0.00730    0.07938
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.78000   10.77340   0.00660    0.06126
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.63410    7.62950   0.00460    0.06029
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        9.11350    9.10790   0.00560    0.06149
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.47890   10.47470   0.00420    0.04010
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.76800    7.76490   0.00310    0.03992
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.19020    8.18890   0.00130    0.01588
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.19230    9.18930   0.00300    0.03265
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                             9.96450    9.96120   0.00330    0.03313
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.60240   12.60040   0.00200    0.01587
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   8.71000    8.67000   0.04000    0.46136
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.93000    8.90000   0.03000    0.33708
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           9.31000    9.39000  -0.08000   -0.85197
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.71000   10.80000  -0.09000   -0.83333
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           9.15000    9.28000  -0.13000   -1.40086
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.74000   11.91000  -0.17000   -1.42737
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             9.33000    9.30000   0.03000    0.32258
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.54000   10.49000   0.05000    0.47664
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.76000    8.73000   0.03000    0.34364
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.89000    9.85000   0.04000    0.40609
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.75000    9.79000  -0.04000   -0.40858
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.45000   10.47000  -0.02000   -0.19102
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.46000    9.47000  -0.01000   -0.10560
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.15000   10.17000  -0.02000   -0.19666
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.31550   13.22540   0.09010    0.68126
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.32000   10.37000  -0.05000   -0.48216
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.32000   10.37000  -0.05000   -0.48216
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                              9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.47000   10.46000   0.01000    0.09560
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.43000   10.41000   0.02000    0.19212
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.43000   10.41000   0.02000    0.19212
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.76000    9.73000   0.03000    0.30832
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.98000    9.94000   0.04000    0.40241
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.82000    9.77000   0.05000    0.51177
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.03000    9.98000   0.05000    0.50100
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.63000    9.56000   0.07000    0.73222
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.84000    9.77000   0.07000    0.71648
富蘭克林華美第一富基金                                             40.77000   39.93000   0.84000    2.10368
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.30390   10.30350   0.00040    0.00388
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               9.57000    9.55000   0.02000    0.20942
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.97000    9.94000   0.03000    0.30181
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.78000    9.75000   0.03000    0.30769
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                            10.18000   10.15000   0.03000    0.29557
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.59000   14.59000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.70000   13.53000   0.17000    1.25647
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.87000   15.67000   0.20000    1.27632
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      7.88940    7.83990   0.04950    0.63139
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.75470   10.76330  -0.00860   -0.07990
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.54700    9.55680  -0.00980   -0.10254
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    10.94610   10.95740  -0.01130   -0.10313
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.85280    6.85250   0.00030    0.00438
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       9.02100    9.01900   0.00200    0.02218
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.09810   10.09590   0.00220    0.02179
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.49240   10.49200   0.00040    0.00381
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.51000   20.51000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                                9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                  9.75000    9.75000   0.00000    0.00000
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.62940   11.62700   0.00240    0.02064
復華人生目標基金                                                   38.91890   38.24570   0.67320    1.76020
復華大中華中小策略基金                                              8.91000    8.93000  -0.02000   -0.22396
復華中小精選基金                                                   75.80000   73.59000   2.21000    3.00313
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             49.82700   49.99340  -0.16640   -0.33284
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.99000    9.06000  -0.07000   -0.77263
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.08000    8.04000   0.04000    0.49751
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.35000   11.50000  -0.15000   -1.30435
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.43000   10.57000  -0.14000   -1.32450
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
復華六年到期新興市場債券基金                                        9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                   12.20000   12.05000   0.15000    1.24481
復華全方位基金                                                     31.41000   30.67000   0.74000    2.41278
復華全球大趨勢基金-美元                                            13.83000   13.57000   0.26000    1.91599
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          21.66000   21.27000   0.39000    1.83357
復華全球平衡基金-美元                                               9.62000    9.63000  -0.01000   -0.10384
復華全球平衡基金-新臺幣                                            20.41000   20.44000  -0.03000   -0.14677
復華全球物聯網科技基金-美元                                        17.00000   16.72000   0.28000    1.67464
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      16.31000   16.04000   0.27000    1.68329
復華全球原物料基金                                                  9.50000    9.42000   0.08000    0.84926
復華全球消費基金-新臺幣                                            13.56000   13.48000   0.08000    0.59347
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.49610   11.49490   0.00120    0.01044
復華全球債券基金                                                   13.52240   13.52660  -0.00420   -0.03105
復華全球債券組合基金                                               14.66000   14.66000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.91000   14.90000   0.01000    0.06711
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.45000   10.45000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.68000    9.67000   0.01000    0.10341
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.89000   10.88000   0.01000    0.09191
復華有利貨幣市場基金                                               13.43670   13.43620   0.00050    0.00372
復華亞太平衡基金                                                   11.93000   11.94000  -0.01000   -0.08375
復華亞太成長基金                                                   15.06000   14.88000   0.18000    1.20968
復華亞太神龍科技基金-美元                                           9.87000    9.73000   0.14000    1.43885
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                        10.43000   10.28000   0.15000    1.45914
復華東協世紀基金                                                   12.43000   12.47000  -0.04000   -0.32077
復華南非幣長期收益基金A                                            13.07000   13.02000   0.05000    0.38402
復華南非幣長期收益基金B                                             8.10000    8.07000   0.03000    0.37175
復華南非幣短期收益基金A                                            13.53000   13.52000   0.01000    0.07396
復華南非幣短期收益基金B                                             8.98000    8.97000   0.01000    0.11148
復華美國新星基金-美元                                              13.05000   12.80000   0.25000    1.95313
復華美國新星基金-新臺幣                                            13.15000   12.90000   0.25000    1.93798
復華恒生基金                                                       21.14000   20.72000   0.42000    2.02703
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.64000    8.85000  -0.21000   -2.37288
復華恒生單日正向二倍基金                                           32.09000   30.63000   1.46000    4.76657
復華神盾基金                                                       26.12380   25.62630   0.49750    1.94136
復華高成長基金                                                     68.79000   67.30000   1.49000    2.21397
復華高益策略組合基金                                               13.07000   13.07000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                   14.39760   14.39710   0.00050    0.00347
復華富時不動產證券化基金                                           19.78000   19.80000  -0.02000   -0.10101
復華富時台灣高股息低波動基金                                       53.14000   52.86000   0.28000    0.52970
復華復華基金                                                       21.56000   21.06000   0.50000    2.37417
復華華人世紀基金                                                   16.59000   16.64000  -0.05000   -0.30048
復華傳家二號基金                                                   30.99130   30.49130   0.50000    1.63981
復華傳家基金                                                       24.87740   24.06480   0.81260    3.37672
復華奧林匹克全球組合基金                                           14.91000   14.90000   0.01000    0.06711
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.64000   11.61000   0.03000    0.25840
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.25000   14.22000   0.03000    0.21097
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
復華新興人民幣債券基金A                                            11.73000   11.74000  -0.01000   -0.08518
復華新興人民幣債券基金B                                             8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     19.55000   19.56000  -0.01000   -0.05112
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.35000    9.36000  -0.01000   -0.10684
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.52000    5.52000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.28000   12.14000   0.14000    1.15321
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              12.31000   12.31000   0.00000    0.00000
復華新興市場短期收益基金                                           10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.96000    8.95000   0.01000    0.11173
復華滬深300 A股基金                                                20.96000   20.32000   0.64000    3.14961
復華數位經濟基金                                                   58.94000   56.70000   2.24000    3.95062
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                               10.90000   10.96000  -0.06000   -0.54745
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.72420    9.72370   0.00050    0.00514
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.56290    9.56300  -0.00010   -0.00105
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                          9.87800    9.87750   0.00050    0.00506
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.68460    9.68470  -0.00010   -0.00103
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.57420    9.57350   0.00070    0.00731
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.05830   10.05980  -0.00150   -0.01491
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.55700    9.55280   0.00420    0.04397
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.04080   10.03860   0.00220    0.02192
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.55620    9.55190   0.00430    0.04502
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.04350   10.04130   0.00220    0.02191
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                            9.82520    9.89900  -0.07380   -0.74553
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.65090   10.66050  -0.00960   -0.09005
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                              9.86440    9.84040   0.02400    0.24389
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                            9.82530    9.89910  -0.07380   -0.74552
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.64900   10.65860  -0.00960   -0.09007
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                              9.86440    9.84040   0.02400    0.24389
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                            9.89040    9.86860   0.02180    0.22090
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.27080    9.29620  -0.02540   -0.27323
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.44140    8.36810   0.07330    0.87595
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.39860    8.32760   0.07100    0.85259
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.53020   11.56180  -0.03160   -0.27331
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.52290   10.43160   0.09130    0.87523
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.58910   10.49960   0.08950    0.85241
景順主流基金                                                       18.01000   17.73000   0.28000    1.57924
景順台灣科技基金                                                   31.48000   30.98000   0.50000    1.61394
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                 10.03000   10.08000  -0.05000   -0.49603
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.85000    9.81000   0.04000    0.40775
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.40000    9.36000   0.04000    0.42735
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.22000   11.18000   0.04000    0.35778
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.73000   10.69000   0.04000    0.37418
景順全球科技基金                                                   22.83000   22.63000   0.20000    0.88378
景順全球康健基金                                                   19.43000   19.35000   0.08000    0.41344
景順貨幣市場基金                                                   15.93760   15.93720   0.00040    0.00251
景順潛力基金                                                       33.02000   32.45000   0.57000    1.75655
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.91000   14.77000   0.14000    0.94787
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.91000   13.78000   0.13000    0.94340
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      11.06000   11.01000   0.05000    0.45413
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.22000   11.17000   0.05000    0.44763
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.28000   11.22000   0.06000    0.53476
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.44000   11.39000   0.05000    0.43898
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                             10.30000   10.27000   0.03000    0.29211
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                           10.44000   10.42000   0.02000    0.19194
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.51000   10.48000   0.03000    0.28626
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.71000   10.68000   0.03000    0.28090
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.66540    8.68550  -0.02010   -0.23142
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            7.99920    7.95410   0.04510    0.56700
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.09680   11.12270  -0.02590   -0.23286
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.22170   10.16410   0.05760    0.56670
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.54000    7.55000  -0.01000   -0.13245
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.28000    7.25000   0.03000    0.41379
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        10.66000   10.62000   0.04000    0.37665
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.32450    9.32250   0.00200    0.02145
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.49620    9.49630  -0.00010   -0.00105
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.60790    9.60590   0.00200    0.02082
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                    9.78740    9.78760  -0.00020   -0.00204
華南永昌永昌基金                                                   19.08000   18.74000   0.34000    1.81430
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.30190   14.30420  -0.00230   -0.01608
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.14000   10.07000   0.07000    0.69513
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.79000    9.73000   0.06000    0.61665
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.07000   10.01000   0.06000    0.59940
華南永昌全球精品基金                                               16.37000   16.28000   0.09000    0.55283
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             11.54000   11.48000   0.06000    0.52265
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           11.48000   11.42000   0.06000    0.52539
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.80000   13.73000   0.07000    0.50983
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.66000   13.59000   0.07000    0.51508
華南永昌物聯網精選基金                                             11.58000   11.33000   0.25000    2.20653
華南永昌策略報酬基金                                                9.96000    9.93000   0.03000    0.30211
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.20490   16.20430   0.00060    0.00370
華南永昌龍盈平衡基金                                               24.05860   23.78480   0.27380    1.15116
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.93760   11.93720   0.00040    0.00335
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.17370   10.18230  -0.00860   -0.08446
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.16390   10.04260   0.12130    1.20785
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                            9.82820    9.83650  -0.00830   -0.08438
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                            9.78840    9.67160   0.11680    1.20766
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                          9.99100   10.00030  -0.00930   -0.09300
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                          9.92440    9.80670   0.11770    1.20020
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.74790    9.75700  -0.00910   -0.09327
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.67610    9.56140   0.11470    1.19962
華頓中小型基金                                                     27.23000   26.83000   0.40000    1.49087
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.57540   11.49310   0.08230    0.71608
華頓台灣基金                                                       28.62000   27.98000   0.64000    2.28735
華頓平安貨幣市場基金                                               11.51990   11.51950   0.00040    0.00347
華頓全球時尚精品基金                                               17.73000   17.46000   0.27000    1.54639
華頓全球高收益債券基金A                                            13.40400   13.41020  -0.00620   -0.04623
華頓全球高收益債券基金B                                             8.30890    8.31280  -0.00390   -0.04692
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.85000    5.78000   0.07000    1.21107
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.57680    2.58130  -0.00450   -0.17433
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          11.65490   11.54440   0.11050    0.95717
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.37860    0.37490   0.00370    0.98693
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.32910   11.32390   0.00520    0.04592
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.29640   10.31320  -0.01680   -0.16290
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.18720   10.06850   0.11870    1.17892
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              9.19600    9.08880   0.10720    1.17947
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.41560   10.29190   0.12370    1.20192
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.43740    9.32480   0.11260    1.20753
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       11.05000   11.13000  -0.08000   -0.71878
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          9.62000    9.58000   0.04000    0.41754
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.34000   10.30000   0.04000    0.38835
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.48560    2.49580  -0.01020   -0.40869
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.03370    2.05600  -0.02230   -1.08463
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 11.77970   11.69410   0.08560    0.73199
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.56290    9.49330   0.06960    0.73315
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.36460    0.36190   0.00270    0.74606
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30180    0.29960   0.00220    0.73431
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.33000    3.35000  -0.02000   -0.59701
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.05000   14.98000   0.07000    0.46729
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.49000    0.49000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   24.74000   24.48000   0.26000    1.06209
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.67000   12.57000   0.10000    0.79554
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.43000    8.35000   0.08000    0.95808
匯豐安富基金                                                       25.87000   25.72000   0.15000    0.58320
匯豐成功基金                                                       43.15000   42.79000   0.36000    0.84132
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                   11.24000   11.20000   0.04000    0.35714
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.69000   10.68000   0.01000    0.09363
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                     10.37000   10.36000   0.01000    0.09653
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.35000   11.34000   0.01000    0.08818
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                     11.00000   10.99000   0.01000    0.09099
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                     11.05000   11.00000   0.05000    0.45455
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.55570    2.58300  -0.02730   -1.05691
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.32640    2.35450  -0.02810   -1.19346
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.51250   11.50330   0.00920    0.07998
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.88720    7.87780   0.00940    0.11932
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.37620    0.37590   0.00030    0.07981
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33500    0.33470   0.00030    0.08963
匯豐金磚動力基金                                                   13.84000   13.79000   0.05000    0.36258
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.98070   14.98050   0.00020    0.00134
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            4.63000    4.57000   0.06000    1.31291
匯豐新鑽動力基金                                                   10.84000   10.82000   0.02000    0.18484
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.35670    5.31900   0.03770    0.70878
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     8.95440    8.91680   0.03760    0.42168
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 53.21000   52.63000   0.58000    1.10203
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 53.21000   52.63000   0.58000    1.10203
匯豐龍騰電子基金                                                   36.66000   36.05000   0.61000    1.69209
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.21920   12.22120  -0.00200   -0.01637
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     19.21000   19.05000   0.16000    0.83990
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
新光中國成長基金(美元)                                              9.99000   10.03000  -0.04000   -0.39880
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.95000    9.99000  -0.04000   -0.40040
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.45250   10.43170   0.02080    0.19939
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                                9.61420    9.62290  -0.00870   -0.09041
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                              9.90000    9.91150  -0.01150   -0.11603
新光台灣富貴基金                                                   23.64000   23.43000   0.21000    0.89629
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.99000    9.97000   0.02000    0.20060
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.99000    8.98000   0.01000    0.11136
新光全球生技醫療基金(美元)                                         12.25000   12.19000   0.06000    0.49221
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       11.93000   11.86000   0.07000    0.59022
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.06700   10.06370   0.00330    0.03279
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                       9.82520    9.82430   0.00090    0.00916
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.69930    9.69610   0.00320    0.03300
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.45520    9.45430   0.00090    0.00952
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.94000    9.03000  -0.09000   -0.99668
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.53000   10.57000  -0.04000   -0.37843
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.92000    9.95000  -0.03000   -0.30151
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
新光吉星貨幣市場基金                                               15.44420   15.44370   0.00050    0.00324
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.97000    9.92000   0.05000    0.50403
新光多重資產基金(A累積)美元                                         9.09000    9.07000   0.02000    0.22051
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.54000    9.52000   0.02000    0.21008
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       9.50000    9.48000   0.02000    0.21097
新光亞洲精選基金-美金                                              22.13000   22.15000  -0.02000   -0.09029
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.40000   22.43000  -0.03000   -0.13375
新光兩岸優勢基金                                                   11.47000   11.52000  -0.05000   -0.43403
新光店頭基金                                                       25.85000   25.39000   0.46000    1.81174
新光南非幣保本基金                                                 11.88000   11.88000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.53000   10.52000   0.01000    0.09506
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                   9.95000    9.94000   0.01000    0.10060
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.79000    9.77000   0.02000    0.20471
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.23000    9.22000   0.01000    0.10846
新光特選內需收益ETF基金                                            20.85000   20.71000   0.14000    0.67600
新光創新科技基金                                                   15.25000   15.08000   0.17000    1.12732
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                 9.84590    9.83080   0.01510    0.15360
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.07370   10.07210   0.00160    0.01589
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.72320    9.71820   0.00500    0.05145
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.32100    9.30670   0.01430    0.15365
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.54350    9.54200   0.00150    0.01572
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.20860    9.20380   0.00480    0.05215
新光澳幣八年期保本基金                                             10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   11.91000   11.91000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.12270   10.12530  -0.00260   -0.02568
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.79880    9.80100  -0.00220   -0.02245
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.76090    9.76070   0.00020    0.00205
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.02830   10.02810   0.00020    0.00199
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         9.96920    9.96770   0.00150    0.01505
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.70110    9.69960   0.00150    0.01546
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.68090    9.67880   0.00210    0.02170
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         9.94810    9.94590   0.00220    0.02212
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.62000    7.60000   0.02000    0.26316
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            8.91000    8.91000   0.00000    0.00000
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                        9.79620    9.79510   0.00110    0.01123
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.36390    9.36340   0.00050    0.00534
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                           9.70530    9.70160   0.00370    0.03814
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.33290    9.32940   0.00350    0.03752
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.40900    9.40490   0.00410    0.04359
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                           9.84750    9.84330   0.00420    0.04267
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        13.78300   13.77970   0.00330    0.02395
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.46780    8.46580   0.00200    0.02362
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以上金融債ETF基金                                        38.11280   38.12330  -0.01050   -0.02754
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  39.05210   39.06620  -0.01410   -0.03609
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  40.11790   40.14990  -0.03200   -0.07970
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.19460   11.19380   0.00080    0.00715
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                       9.94970    9.96290  -0.01320   -0.13249
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.34620   12.39180  -0.04560   -0.36799
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.23070    9.27580  -0.04510   -0.48621
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.53000    9.58000  -0.05000   -0.52192
群益大印度基金-人民幣                                              14.51860   14.55820  -0.03960   -0.27201
群益大印度基金-美元                                                13.65840   13.71200  -0.05360   -0.39090
群益大印度基金-新臺幣                                              12.93000   12.98000  -0.05000   -0.38521
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.72750   12.65440   0.07310    0.57766
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   12.27740   12.22150   0.05590    0.45739
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.51000   11.46000   0.05000    0.43630
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 11.76460   11.69700   0.06760    0.57793
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                   10.35600   10.30880   0.04720    0.45786
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.73000    9.69000   0.04000    0.41280
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                10.21370   10.15510   0.05860    0.57705
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   9.02670    8.98550   0.04120    0.45852
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.52000    9.48000   0.04000    0.42194
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.82510    9.76870   0.05640    0.57735
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.97420    8.93330   0.04090    0.45784
群益中小型股基金                                                   46.90000   46.00000   0.90000    1.95652
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                               9.79530    9.77820   0.01710    0.17488
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.09660    9.09150   0.00510    0.05610
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.51580    8.51300   0.00280    0.03289
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.62960    8.61450   0.01510    0.17529
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.01360    8.00910   0.00450    0.05619
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.50260    7.50010   0.00250    0.03333
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      10.95070   10.94910   0.00160    0.01461
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.60820   10.61010  -0.00190   -0.01791
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                       9.79630    9.80470  -0.00840   -0.08567
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.47040    8.47240  -0.00200   -0.02361
群益中國新機會基金N-美元                                            7.78000    7.79120  -0.01120   -0.14375
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.30000    8.31000  -0.01000   -0.12034
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.51200    7.51380  -0.00180   -0.02396
群益中國新機會基金-美元                                             8.31870    8.33070  -0.01200   -0.14405
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.92000    7.93000  -0.01000   -0.12610
群益平衡王基金                                                     19.27520   19.14180   0.13340    0.69690
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.30000    8.28000   0.02000    0.24155
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    5.99000    5.98000   0.01000    0.16722
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.19200   11.14930   0.04270    0.38298
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.68600   10.65800   0.02800    0.26271
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.03660    9.99840   0.03820    0.38206
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.58260    9.55740   0.02520    0.26367
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.07000    9.04000   0.03000    0.33186
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.14540   10.12340   0.02200    0.21732
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.94110    9.92210   0.01900    0.19149
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.48800    9.46750   0.02050    0.21653
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.40170    9.38370   0.01800    0.19182
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.38000    9.36000   0.02000    0.21368
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.20410   10.18200   0.02210    0.21705
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.25290   10.23330   0.01960    0.19153
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.65510    9.63420   0.02090    0.21694
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                              10.05930   10.04000   0.01930    0.19223
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.30000   10.28000   0.02000    0.19455
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.13460   10.13930  -0.00470   -0.04635
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.33830    7.34170  -0.00340   -0.04631
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.16480   10.15880   0.00600    0.05906
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.07030   10.06660   0.00370    0.03676
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.22370   10.22120   0.00250    0.02446
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                     10.04620   10.04030   0.00590    0.05876
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.96970    9.96610   0.00360    0.03612
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.12160   10.11910   0.00250    0.02471
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.16490   10.15880   0.00610    0.06005
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.07030   10.06660   0.00370    0.03676
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.22370   10.22120   0.00250    0.02446
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                    10.04630   10.04030   0.00600    0.05976
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.96970    9.96600   0.00370    0.03713
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.12160   10.11910   0.00250    0.02471
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.42000   11.38000   0.04000    0.35149
群益全球關鍵生技基金-美元                                          16.08670   16.02420   0.06250    0.39004
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.84000   15.78000   0.06000    0.38023
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            10.60000   10.65000  -0.05000   -0.46948
群益印度中小基金N-美元                                             10.02780   10.06700  -0.03920   -0.38939
群益印度中小基金N-新臺幣                                            9.46000    9.50000  -0.04000   -0.42105
群益印度中小基金-人民幣                                            16.16680   16.21060  -0.04380   -0.27019
群益印度中小基金-美元                                              14.34250   14.39860  -0.05610   -0.38962
群益印度中小基金-新臺幣                                            16.55000   16.62000  -0.07000   -0.42118
群益多利策略組合基金                                               11.47000   11.47000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                               13.61000   13.61000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                               15.50000   15.49000   0.01000    0.06456
群益安家基金                                                       25.78510   25.47020   0.31490    1.23635
群益安穩貨幣市場基金                                               16.08490   16.08440   0.00050    0.00311
群益那斯達克生技基金                                               24.13000   24.08000   0.05000    0.20764
群益亞太中小基金                                                   11.86000   11.88000  -0.02000   -0.16835
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.29000   16.34000  -0.05000   -0.30600
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                          9.75160    9.75610  -0.00450   -0.04612
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.48920    7.49270  -0.00350   -0.04671
群益店頭市場基金                                                  101.87000  100.15000   1.72000    1.71742
群益東方盛世基金                                                    8.97000    8.94000   0.03000    0.33557
群益東協成長基金-人民幣                                            13.11700   13.16450  -0.04750   -0.36082
群益東協成長基金-美元                                              11.51680   11.57230  -0.05550   -0.47959
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.37000   11.42000  -0.05000   -0.43783
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.31010   11.26540   0.04470    0.39679
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.73610   10.69620   0.03990    0.37303
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.20120   10.16460   0.03660    0.36007
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.90010    9.86110   0.03900    0.39549
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  9.40090    9.36600   0.03490    0.37262
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.93040    8.89830   0.03210    0.36074
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.68840    9.65020   0.03820    0.39585
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.56820    9.53270   0.03550    0.37240
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.97670    9.94080   0.03590    0.36114
群益長安基金                                                       28.53000   28.06000   0.47000    1.67498
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.19790   10.11030   0.08760    0.86644
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.42650   15.29410   0.13240    0.86569
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.86000   14.74000   0.12000    0.81411
群益真善美基金                                                     17.00830   16.89490   0.11340    0.67121
群益馬拉松基金                                                    124.36000  123.18000   1.18000    0.95795
群益深証中小板基金                                                 12.51000   12.06000   0.45000    3.73134
群益創新科技基金                                                   32.54000   32.19000   0.35000    1.08729
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.19950    9.18950   0.01000    0.10882
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.46900    8.46980  -0.00080   -0.00945
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.81000    8.81000   0.00000    0.00000
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.01820   10.00730   0.01090    0.10892
群益華夏盛世基金-美元                                               9.33830    9.33930  -0.00100   -0.01071
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.37000   15.37000   0.00000    0.00000
群益奧斯卡基金                                                     27.60000   27.35000   0.25000    0.91408
群益新興金鑽基金-美元                                              11.37270   11.37430  -0.00160   -0.01407
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.67000    8.67000   0.00000    0.00000
群益葛萊美基金                                                     23.99000   23.72000   0.27000    1.13828
群益道瓊美國地產ETF基金                                            20.66000   20.55000   0.11000    0.53528
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.11000    8.19000  -0.08000   -0.97680
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        14.01000   13.76000   0.25000    1.81686
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   11.86650   11.86020   0.00630    0.05312
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.27010   11.25880   0.01130    0.10037
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.20870   11.19530   0.01340    0.11969
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.64980    8.64520   0.00460    0.05321
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      9.09880    9.08960   0.00920    0.10121
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.37000    8.36000   0.01000    0.11962
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.71830    8.70790   0.01040    0.11943
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.10830   10.09810   0.01020    0.10101
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               9.63000    9.57000   0.06000    0.62696
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                              10.10000   10.03000   0.07000    0.69791
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                              10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                               9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                 9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                 9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
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德信大發基金                                                       29.53000   28.96000   0.57000    1.96823
德信中國精選成長基金                                               10.81000   10.76000   0.05000    0.46468
德信台灣主流中小基金                                               19.26000   18.78000   0.48000    2.55591
德信新興股票組合基金                                               10.88000   10.93000  -0.05000   -0.45746
德信萬保貨幣市場基金                                               11.93330   11.93290   0.00040    0.00335
德信萬瑞基金                                                       10.80230   10.80430  -0.00200   -0.01851
德信數位時代基金                                                   27.91000   27.59000   0.32000    1.15984
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.66190   11.66150   0.00040    0.00343
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            15.80000   15.54000   0.26000    1.67310
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      19.34000   19.13000   0.21000    1.09775
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.35100   10.48730  -0.13630   -1.29967
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     14.80320   14.99810  -0.19490   -1.29950
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.14390    8.14580  -0.00190   -0.02332
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.00340   11.00340   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.31270   11.31270   0.00000    0.00000
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.05680   13.05980  -0.00300   -0.02297
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                     18.38000   18.29000   0.09000    0.49207
摩根中小基金                                                       23.23000   22.75000   0.48000    2.10989
摩根中國A股基金                                                    12.96000   12.88000   0.08000    0.62112
摩根中國A股基金(美元)                                              10.20000   10.13000   0.07000    0.69102
摩根中國亮點基金                                                   12.90000   12.89000   0.01000    0.07758
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      10.98210   10.91750   0.06460    0.59171
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.10150   12.12390  -0.02240   -0.18476
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.31200    9.25540   0.05660    0.61153
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        12.32500   12.25240   0.07260    0.59254
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                14.06730   14.09330  -0.02600   -0.18448
摩根台灣金磚基金-累積型                                            20.32000   19.98000   0.34000    1.70170
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        20.32000   19.98000   0.34000    1.70170
摩根台灣增長基金                                                   51.86000   51.26000   0.60000    1.17050
摩根平衡基金                                                       28.65000   28.45000   0.20000    0.70299
摩根全球α基金                                                     19.54000   19.48000   0.06000    0.30801
摩根全球平衡基金                                                   15.11670   15.10340   0.01330    0.08806
摩根全球發現基金                                                   12.81000   12.73000   0.08000    0.62844
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.74190    9.74360  -0.00170   -0.01745
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.70130   10.73540  -0.03410   -0.31764
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.12500   10.12500   0.00000    0.00000
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.42980   11.43190  -0.00210   -0.01837
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.59510   10.60130  -0.00620   -0.05848
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.55150   13.55950  -0.00800   -0.05900
摩根亞洲基金                                                       56.55000   56.79000  -0.24000   -0.42261
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.45370    8.45200   0.00170    0.02011
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.82590    9.84150  -0.01560   -0.15851
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.70860    8.70540   0.00320    0.03676
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.25350   12.25200   0.00150    0.01224
摩根東方內需機會基金                                               17.92000   17.99000  -0.07000   -0.38911
摩根東方科技基金                                                   33.90000   33.70000   0.20000    0.59347
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.11000   10.15000  -0.04000   -0.39409
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.58000    9.58000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.50000   11.51000  -0.01000   -0.08688
摩根金龍收成基金                                                   21.18000   21.23000  -0.05000   -0.23552
摩根第一貨幣市場基金                                               15.07900   15.07860   0.00040    0.00265
摩根絕對日本基金                                                   14.48000   14.31000   0.17000    1.18798
摩根新金磚五國基金                                                 11.06000   10.99000   0.07000    0.63694
摩根新絲路基金                                                      9.66000    9.66000   0.00000    0.00000
摩根新興35基金                                                     13.05000   13.01000   0.04000    0.30746
摩根新興日本基金                                                   24.40000   24.23000   0.17000    0.70161
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.30020    7.30490  -0.00470   -0.06434
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.52360    9.55470  -0.03110   -0.32549
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.29420    9.29910  -0.00490   -0.05269
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.50670   10.51430  -0.00760   -0.07228
摩根新興科技基金                                                   55.59000   54.47000   1.12000    2.05618
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                   8.35640    8.36100  -0.00460   -0.05502
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                    10.58970   10.59550  -0.00580   -0.05474
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.45830    8.45920  -0.00090   -0.01064
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.17690    9.18920  -0.01230   -0.13385
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.64500    8.64410   0.00090    0.01041
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                         9.70190    9.70290  -0.00100   -0.01031
摩根龍揚基金                                                       31.65000   31.73000  -0.08000   -0.25213
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.36000   10.33000   0.03000    0.29042
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.06000   11.05000   0.01000    0.09050
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.83000   10.79000   0.04000    0.37071
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.42000   11.38000   0.04000    0.35149
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.32060    9.32450  -0.00390   -0.04183
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.25040   11.25520  -0.00480   -0.04265
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                     25.02000   24.57000   0.45000    1.83150
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       11.75720   11.75760  -0.00040   -0.00340
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.01750   11.01380   0.00370    0.03359
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.01200   10.01030   0.00170    0.01698
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.21250   10.21280  -0.00030   -0.00294
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.62830    9.62500   0.00330    0.03429
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.74380    8.74230   0.00150    0.01716
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                      10.30930   10.25620   0.05310    0.51774
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.35150   10.30050   0.05100    0.49512
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.70530    9.69520   0.01010    0.10418
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.83700    9.82900   0.00800    0.08139
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.46560    9.45570   0.00990    0.10470
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.59360    9.58580   0.00780    0.08137
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.27740   11.24270   0.03470    0.30864
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.05610   11.03060   0.02550    0.23118
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.20460   10.18310   0.02150    0.21113
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.69710   10.66420   0.03290    0.30851
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.47090   10.44670   0.02420    0.23165
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.66730    9.64690   0.02040    0.21147
聯邦金鑽平衡基金                                                   23.48990   23.12320   0.36670    1.58585
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.66470    9.65270   0.01200    0.12432
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.96210    9.95210   0.01000    0.10048
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.66470    9.65270   0.01200    0.12432
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.96210    9.95210   0.01000    0.10048
聯邦貨幣市場基金                                                   13.16350   13.16310   0.00040    0.00304
聯邦精選科技基金                                                   12.66000   12.42000   0.24000    1.93237
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.08790   16.08800  -0.00010   -0.00062
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.48110   12.54920  -0.06810   -0.54266
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.13230   12.12340   0.00890    0.07341
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.64330   11.63470   0.00860    0.07392
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          11.80300   11.80380  -0.00080   -0.00678
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.09200   11.08940   0.00260    0.02345
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.53230   10.53300  -0.00070   -0.00665
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.64690    8.64490   0.00200    0.02314
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       37.13000   36.78000   0.35000    0.95160
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.55000   15.55000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.57000   12.56000   0.01000    0.07962
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              13.24000   13.25000  -0.01000   -0.07547
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                12.44000   12.44000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.98000    7.98000   0.00000    0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                12.09000   12.08000   0.01000    0.08278
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.23000   11.23000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          12.02000   12.02000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          15.36000   15.36000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            15.33000   15.33000   0.00000    0.00000
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)          10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.68000   20.62000   0.06000    0.29098
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.81000   18.75000   0.06000    0.32000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          13.00000   12.95000   0.05000    0.38610
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          15.64000   15.59000   0.05000    0.32072
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          16.40000   16.36000   0.04000    0.24450
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            15.45000   15.39000   0.06000    0.38986
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)          10.27000   10.24000   0.03000    0.29297
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            15.62000   15.57000   0.05000    0.32113
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          14.01000   13.96000   0.05000    0.35817
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            14.03000   13.98000   0.05000    0.35765
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           9.55000    9.52000   0.03000    0.31513
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            14.70000   14.65000   0.05000    0.34130
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.41000   18.41000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.28000   17.28000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.82000   10.82000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.41000   13.41000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.23000   14.26000  -0.03000   -0.21038
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.28000   13.28000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               8.18000    8.18000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                13.20000   13.20000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.62000   14.62000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.61000   14.60000   0.01000    0.06849
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.76000    9.75000   0.01000    0.10256
聯博貨幣市場基金                                                   14.99650   14.99620   0.00030    0.00200
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.42180   10.42320  -0.00140   -0.01343
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.70510   13.70520  -0.00010   -0.00073
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.54050    7.54150  -0.00100   -0.01326
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                 9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.98000   13.98000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.04000   14.03000   0.01000    0.07128
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.28000    9.27000   0.01000    0.10787
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                   23.07000   22.70000   0.37000    1.62996
瀚亞中國基金-人民幣                                                11.56000   11.55000   0.01000    0.08658
瀚亞中國基金-新台幣                                                12.09000   12.11000  -0.02000   -0.16515
瀚亞巴西基金                                                        4.23000    4.23000   0.00000    0.00000
瀚亞外銷基金                                                       44.22000   43.60000   0.62000    1.42202
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.58000   11.55000   0.03000    0.25974
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.19000   11.18000   0.01000    0.08945
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.68000   10.67000   0.01000    0.09372
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                   10.20000   10.17000   0.03000    0.29499
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.62000    9.61000   0.01000    0.10406
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.70400   10.65520   0.04880    0.45799
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.34230   10.33830   0.00400    0.03869
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.26180   12.25830   0.00350    0.02855
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.18560   10.15800   0.02760    0.27171
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.56000    7.52510   0.03490    0.46378
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        8.02730    8.02410   0.00320    0.03988
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.12980    8.12740   0.00240    0.02953
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.18490    7.16550   0.01940    0.27074
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.88890    8.88630   0.00260    0.02926
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      9.30200    9.25910   0.04290    0.46333
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.38390    9.38030   0.00360    0.03838
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.26520    9.26250   0.00270    0.02915
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.72000   11.69000   0.03000    0.25663
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.38000   11.37000   0.01000    0.08795
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.02000   11.01000   0.01000    0.09083
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.84000   10.82000   0.02000    0.18484
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.66000   10.65000   0.01000    0.09390
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                             9.95460    9.96750  -0.01290   -0.12942
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.99260    9.99020   0.00240    0.02402
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.90060    9.91120  -0.01060   -0.10695
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.95460    9.96750  -0.01290   -0.12942
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.81000   14.88000  -0.07000   -0.47043
瀚亞印度基金-美元                                                  13.96000   14.05000  -0.09000   -0.64057
瀚亞印度基金-新台幣                                                30.93000   31.13000  -0.20000   -0.64247
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      12.10000   12.15000  -0.05000   -0.41152
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.08000   10.12000  -0.04000   -0.39526
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.89000   11.93000  -0.04000   -0.33529
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.65000   10.70000  -0.05000   -0.46729
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         15.01000   15.09000  -0.08000   -0.53015
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          9.49000    9.52000  -0.03000   -0.31513
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            9.17000    9.22000  -0.05000   -0.54230
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          9.18000    9.23000  -0.05000   -0.54171
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.70000   11.73000  -0.03000   -0.25575
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.88900   11.87220   0.01680    0.14151
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       13.62510   13.66700  -0.04190   -0.30658
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         10.85210   10.86720  -0.01510   -0.13895
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.63910   10.65580  -0.01670   -0.15672
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         11.79840   11.78340   0.01500    0.12730
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        9.20110    9.18830   0.01280    0.13931
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                       10.00890   10.03980  -0.03090   -0.30778
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.04290    9.05540  -0.01250   -0.13804
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.85520    8.86910  -0.01390   -0.15672
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.23460    9.22220   0.01240    0.13446
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.58670   14.56540   0.02130    0.14624
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.94350   10.91070   0.03280    0.30062
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.76380   10.74560   0.01820    0.16937
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.70370   12.68510   0.01860    0.14663
瀚亞非洲基金-南非幣                                                11.64000   11.59000   0.05000    0.43141
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                20.67000   20.57000   0.10000    0.48614
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.56290   13.56240   0.00050    0.00369
瀚亞美國高科技基金                                                 27.79000   27.43000   0.36000    1.31243
瀚亞高科技基金                                                     60.43000   59.63000   0.80000    1.34161
瀚亞理財通基金                                                     28.15000   27.90000   0.25000    0.89606
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.53000    9.56000  -0.03000   -0.31381
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               9.10000    9.11000  -0.01000   -0.10977
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.81000    8.83000  -0.02000   -0.22650
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.99000    9.01000  -0.02000   -0.22198
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              9.04000    9.05000  -0.01000   -0.11050
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.85000    8.88000  -0.03000   -0.33784
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              9.00000    9.02000  -0.02000   -0.22173
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.18000    9.19000  -0.01000   -0.10881
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.36000    9.38000  -0.02000   -0.21322
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.94000    8.94000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.65000    8.66000  -0.01000   -0.11547
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.83000    8.85000  -0.02000   -0.22599
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.66000    9.68000  -0.02000   -0.20661
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.93000    8.93000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.76000    8.78000  -0.02000   -0.22779
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.91000    8.93000  -0.02000   -0.22396
瀚亞菁華基金                                                       24.24000   23.93000   0.31000    1.29545
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.01360   12.98240   0.03120    0.24033
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.17840    9.15640   0.02200    0.24027
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.56170   10.50220   0.05950    0.56655
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           10.96700   10.93990   0.02710    0.24772
瀚亞新興豐收基金A-美元                                             10.38480   10.35770   0.02710    0.26164
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.79490    9.77160   0.02330    0.23845
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.02530    9.97030   0.05500    0.55164
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.42280    8.37550   0.04730    0.56474
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.40590    8.38510   0.02080    0.24806
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.90860    8.88530   0.02330    0.26223
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.28820    8.26850   0.01970    0.23825
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.93380    7.89030   0.04350    0.55131
瀚亞電通網基金                                                     15.55000   15.31000   0.24000    1.56760
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.69830   13.70150  -0.00320   -0.02336
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.49920   10.47120   0.02800    0.26740
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.93020    9.93070  -0.00050   -0.00503
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.50990   11.51260  -0.00270   -0.02345
瀚亞歐洲基金                                                       11.74000   11.72000   0.02000    0.17065
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