[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 107/08/27 107/08/24 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀人民幣保本基金 10.54440 10.54320 0.00120 0.01138 大華銀多元特別收益平衡基金 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 9.93660 9.91460 0.02200 0.22189 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 9.93840 9.91650 0.02190 0.22084 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 9.87750 9.87840 -0.00090 -0.00911 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 9.87780 9.87860 -0.00080 -0.00810 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.21440 9.21980 -0.00540 -0.05857 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.48400 9.48800 -0.00400 -0.04216 中國信託台灣活力基金 14.78000 14.57000 0.21000 1.44132 中國信託台灣優勢基金 17.64000 17.31000 0.33000 1.90641 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.37000 10.46000 -0.09000 -0.86042 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.95000 9.90000 0.05000 0.50505 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.31000 9.26000 0.05000 0.53996 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.76000 9.70000 0.06000 0.61856 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.70000 9.54000 0.16000 1.67715 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.34000 10.16000 0.18000 1.77165 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.90050 9.90080 -0.00030 -0.00303 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.26440 9.26470 -0.00030 -0.00324 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.28110 10.27900 0.00210 0.02043 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.58200 9.58010 0.00190 0.01983 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.80710 10.71720 0.08990 0.83884 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.41120 9.33290 0.07830 0.83897 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.13110 11.11680 0.01430 0.12863 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.01790 10.00510 0.01280 0.12793 中國信託智能運動基金-台幣 11.12000 11.11000 0.01000 0.09001 中國信託智能運動基金-美元 10.83000 10.81000 0.02000 0.18501 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.06000 9.98000 0.08000 0.80160 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.93000 9.85000 0.08000 0.81218 中國信託華盈貨幣市場基金 10.98640 10.98600 0.00040 0.00364 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.48090 9.48430 -0.00340 -0.03585 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.12880 9.13200 -0.00320 -0.03504 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.61510 9.61730 -0.00220 -0.02288 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.25280 9.25490 -0.00210 -0.02269 中國信託精穩基金 18.45160 18.45400 -0.00240 -0.01301 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.68000 11.60000 0.08000 0.68966 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 11.30000 11.22000 0.08000 0.71301 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.85000 11.77000 0.08000 0.67969 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 11.51000 11.43000 0.08000 0.69991 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 64.03000 63.01000 1.02000 1.61879 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.67100 39.57970 0.09130 0.23067 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 17.96000 17.95000 0.01000 0.05571 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.40450 11.40360 0.00090 0.00789 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.61350 10.47690 0.13660 1.30382 元大上證50基金 28.84000 28.03000 0.81000 2.88976 元大大中華TMT基金-人民幣 11.38000 11.50000 -0.12000 -1.04348 元大大中華TMT基金-新台幣 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.34000 13.55000 -0.21000 -1.54982 元大大中華價值指數基金-美元 12.63600 12.66300 -0.02700 -0.21322 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.02600 17.06600 -0.04000 -0.23438 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.34400 10.36100 -0.01700 -0.16408 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.04100 9.92900 0.11200 1.12801 元大中國平衡基金-人民幣 2.93000 2.96000 -0.03000 -1.01351 元大中國平衡基金-新台幣 13.23000 13.20000 0.03000 0.22727 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.37090 45.41780 -0.04690 -0.10326 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.48220 10.52220 -0.04000 -0.38015 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.70680 9.74380 -0.03700 -0.37973 元大中國機會債券基金-新台幣 9.73250 9.64490 0.08760 0.90825 元大巴西指數基金 5.17700 5.12600 0.05100 0.99493 元大巴菲特基金 28.96000 28.56000 0.40000 1.40056 元大日經225基金 28.64000 28.37000 0.27000 0.95171 元大台商收成基金 24.71000 24.40000 0.31000 1.27049 元大台灣50單日反向1倍基金 12.11000 12.22000 -0.11000 -0.90016 元大台灣50單日正向2倍基金 39.86000 39.18000 0.68000 1.73558 元大台灣中型100基金 33.79000 33.32000 0.47000 1.41056 元大台灣加權股價指數基金 25.84500 25.58800 0.25700 1.00438 元大台灣卓越50基金 85.56000 84.94000 0.62000 0.72993 元大台灣金融基金 18.32000 18.27000 0.05000 0.27367 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.33000 32.03000 0.30000 0.93662 元大台灣高股息基金 27.41000 27.23000 0.18000 0.66104 元大台灣電子科技基金 36.76000 36.33000 0.43000 1.18359 元大全球ETF成長組合基金 10.69000 10.63000 0.06000 0.56444 元大全球ETF穩健組合基金 14.87000 14.77000 0.10000 0.67705 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.62000 13.57000 0.05000 0.36846 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.25000 13.38000 -0.13000 -0.97160 元大全球不動產證券化基金-美元 12.57900 12.53700 0.04200 0.33501 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.68000 8.68000 0.00000 0.00000 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.61000 6.61000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.65000 8.62000 0.03000 0.34803 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.77000 6.75000 0.02000 0.29630 元大全球股票入息基金-美元配息 9.69200 9.65300 0.03900 0.40402 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.76000 10.72000 0.04000 0.37313 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381 元大全球新興市場精選組合基金 13.41000 13.45000 -0.04000 -0.29740 元大全球農業商機基金 17.59000 17.43000 0.16000 0.91796 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 元大印尼指數基金 8.65800 8.66300 -0.00500 -0.05772 元大印度指數基金 10.46500 10.40300 0.06200 0.59598 元大印度基金 13.10000 13.06000 0.04000 0.30628 元大多多基金 19.73000 19.24000 0.49000 2.54678 元大多福基金 56.67000 55.76000 0.91000 1.63199 元大亞太成長基金 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.63400 8.58780 0.04620 0.53797 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.10980 7.07180 0.03800 0.53735 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.47700 9.44200 0.03500 0.37068 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.93200 10.00400 -0.07200 -0.71971 元大卓越基金 49.27000 48.46000 0.81000 1.67148 元大店頭基金 9.06000 8.85000 0.21000 2.37288 元大泛歐成長基金 9.49000 9.43000 0.06000 0.63627 元大美元貨幣市場基金-美元 10.26790 10.26620 0.00170 0.01656 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.58410 9.58500 -0.00090 -0.00939 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 31.72470 31.73340 -0.00870 -0.02742 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.55690 38.57630 -0.01940 -0.05029 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.81050 18.80760 0.00290 0.01542 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.67780 19.68650 -0.00870 -0.04419 元大美國政府7至10年期債券基金 39.03620 39.06040 -0.02420 -0.06196 元大高科技基金 20.37000 19.82000 0.55000 2.77497 元大得利貨幣市場基金 16.25410 16.25350 0.00060 0.00369 元大得寶貨幣市場基金 11.98230 11.98190 0.00040 0.00334 元大富櫃50基金 13.15000 12.82000 0.33000 2.57410 元大華夏中小基金 7.31000 7.28000 0.03000 0.41209 元大新中國基金-人民幣 9.50000 9.59000 -0.09000 -0.93848 元大新中國基金-美元 9.00500 8.96800 0.03700 0.41258 元大新中國基金-新台幣 8.95000 8.92000 0.03000 0.33632 元大新主流基金 27.47000 26.74000 0.73000 2.72999 元大新東協平衡基金-美元 9.43900 9.41200 0.02700 0.28687 元大新東協平衡基金-新台幣 9.18000 9.16000 0.02000 0.21834 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.22780 10.32510 -0.09730 -0.94236 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.58070 9.54610 0.03460 0.36245 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.26880 10.23400 0.03480 0.34004 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 8.94240 8.91210 0.03030 0.33999 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.85780 9.85880 -0.00100 -0.01014 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.45840 9.45930 -0.00090 -0.00951 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.99090 9.99410 -0.00320 -0.03202 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.59020 9.59320 -0.00300 -0.03127 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.60410 9.60610 -0.00200 -0.02082 元大新興亞洲基金 11.54000 11.53000 0.01000 0.08673 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.01400 8.96770 0.04630 0.51630 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.78990 8.74480 0.04510 0.51574 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.24620 9.20080 0.04540 0.49344 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.01590 8.97160 0.04430 0.49378 元大萬泰貨幣市場基金 15.10170 15.10120 0.00050 0.00331 元大經貿基金 40.06000 39.30000 0.76000 1.93384 元大實質多重資產基金-人民幣 9.05000 9.08000 -0.03000 -0.33040 元大實質多重資產基金-美元 8.42300 8.33900 0.08400 1.00732 元大實質多重資產基金-新台幣 8.87000 8.78000 0.09000 1.02506 元大滬深300單日反向1倍基金 15.49000 15.87000 -0.38000 -2.39445 元大滬深300單日正向2倍基金 13.93000 13.32000 0.61000 4.57958 元大摩臺基金 39.58000 39.28000 0.30000 0.76375 元大標普500基金 26.64000 26.48000 0.16000 0.60423 元大標普500單日反向1倍基金 12.88000 12.97000 -0.09000 -0.69391 元大標普500單日正向2倍基金 35.43000 34.98000 0.45000 1.28645 元大標智滬深300基金 16.20000 15.72000 0.48000 3.05344 元大歐洲50基金 24.64000 24.57000 0.07000 0.28490 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.56040 9.51910 0.04130 0.43386 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.18260 10.18160 0.00100 0.00982 元大績效基金 56.90000 55.42000 1.48000 2.67052 元大韓國KOSPI200基金 22.53000 22.36000 0.17000 0.76029 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.58000 15.34000 0.24000 1.56454 日盛上選基金 34.43000 33.73000 0.70000 2.07530 日盛小而美基金 18.98000 18.68000 0.30000 1.60600 日盛中國內需動力基金 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.64670 11.63750 0.00920 0.07905 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.75680 9.74910 0.00770 0.07898 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.64990 11.64720 0.00270 0.02318 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.75400 9.75170 0.00230 0.02359 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.58630 10.58560 0.00070 0.00661 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.84790 8.84740 0.00050 0.00565 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 日盛中國豐收平衡基金(美元) 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 日盛日盛基金 14.04000 13.76000 0.28000 2.03488 日盛目標收益組合基金(美元) 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.43000 9.43000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.71000 10.67000 0.04000 0.37488 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.15630 10.15180 0.00450 0.04433 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.52720 9.52290 0.00430 0.04515 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.98640 9.98360 0.00280 0.02805 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.36980 9.36720 0.00260 0.02776 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.41980 2.41790 0.00190 0.07858 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.67910 1.67780 0.00130 0.07748 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.36490 0.36480 0.00010 0.02741 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25400 0.25390 0.00010 0.03939 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.13490 12.13350 0.00140 0.01154 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.30980 8.30880 0.00100 0.01204 日盛亞洲機會基金 6.91000 6.96000 -0.05000 -0.71839 日盛首選基金 17.57000 17.24000 0.33000 1.91415 日盛高科技基金 18.56000 18.15000 0.41000 2.25895 日盛貨幣市場基金 14.76970 14.76920 0.00050 0.00339 日盛新台商基金 40.93000 40.13000 0.80000 1.99352 日盛精選五虎基金 38.80000 38.26000 0.54000 1.41140 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.48460 13.48420 0.00040 0.00297 台新2000高科技基金 32.27000 31.21000 1.06000 3.39635 台新MSCI中國基金 20.40000 20.41000 -0.01000 -0.04900 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 17.65000 17.82000 -0.17000 -0.95398 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 22.88000 22.47000 0.41000 1.82466 台新大眾貨幣市場基金 14.16130 14.16080 0.00050 0.00353 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.38250 10.48420 -0.10170 -0.97003 台新中美貨幣市場基金-美元 10.56060 10.52550 0.03510 0.33348 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.12230 10.09090 0.03140 0.31117 台新中國通基金 44.85000 43.68000 1.17000 2.67857 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.47630 0.47280 0.00350 0.74027 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 14.63800 14.53500 0.10300 0.70863 台新中國精選中小基金-美元 0.33830 0.33710 0.00120 0.35598 台新中國精選中小基金-新台幣 10.42000 10.38000 0.04000 0.38536 台新主流基金 24.24000 23.65000 0.59000 2.49471 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.48000 20.38000 0.10000 0.49068 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66960 0.66640 0.00320 0.48019 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.25000 15.18000 0.07000 0.46113 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.49740 0.49500 0.00240 0.48485 台新台灣中小基金 35.29000 34.38000 0.91000 2.64689 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.94090 9.96760 -0.02670 -0.26787 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.30990 9.23890 0.07100 0.76849 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.74000 8.68000 0.06000 0.69124 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.42420 10.34480 0.07940 0.76754 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.79000 9.72000 0.07000 0.72016 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.41900 10.40160 0.01740 0.16728 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.24490 11.22600 0.01890 0.16836 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.73000 10.71000 0.02000 0.18674 台新印度基金 16.45000 16.36000 0.09000 0.55012 台新亞美短期債券基金 10.95120 10.91470 0.03650 0.33441 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.56010 8.55670 0.00340 0.03973 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28390 0.28380 0.00010 0.03524 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.89550 11.89070 0.00480 0.04037 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38900 0.38880 0.00020 0.05144 台新真吉利貨幣市場基金 11.09080 11.09040 0.00040 0.00361 台新高股息平衡基金 30.08130 29.94720 0.13410 0.44779 台新智慧生活基金-美元 10.67930 10.55260 0.12670 1.20065 台新智慧生活基金-新台幣 10.96000 10.83000 0.13000 1.20037 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.33900 8.34600 -0.00700 -0.08387 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.50910 8.51820 -0.00910 -0.10683 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 8.96470 8.97230 -0.00760 -0.08471 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.15560 9.16540 -0.00980 -0.10692 台新新興市場債券基金(A類型) 10.43820 10.39410 0.04410 0.42428 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.33450 0.33300 0.00150 0.45045 台新新興市場債券基金(B類型) 7.78400 7.75110 0.03290 0.42446 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26260 0.26140 0.00120 0.45907 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.35000 5.33000 0.02000 0.37523 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.12000 21.10000 0.02000 0.09479 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.73900 10.65300 0.08600 0.80728 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產全球大消費基金 15.63000 15.47000 0.16000 1.03426 未來資產亞洲高收益債券基金A 11.83040 11.82520 0.00520 0.04397 未來資產亞洲高收益債券基金B 9.55410 9.54980 0.00430 0.04503 未來資產亞洲新富基金 20.34000 20.45000 -0.11000 -0.53790 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.56610 12.56570 0.00040 0.00318 未來資產阿波羅基金 12.49000 11.97000 0.52000 4.34419 未來資產新興市場債券基金A 8.74650 8.75020 -0.00370 -0.04228 未來資產新興市場債券基金B 6.64980 6.65260 -0.00280 -0.04209 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.09980 11.09900 0.00080 0.00721 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.87380 9.87510 -0.00130 -0.01316 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.30810 9.30600 0.00210 0.02257 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.58040 10.57800 0.00240 0.02269 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.87990 7.87930 0.00060 0.00761 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.01870 9.01800 0.00070 0.00776 永豐中小基金 54.52000 53.31000 1.21000 2.26974 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.76860 1.76710 0.00150 0.08488 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.34000 2.33790 0.00210 0.08982 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.03670 8.03140 0.00530 0.06599 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.31680 10.31000 0.00680 0.06596 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.77000 4.80000 -0.03000 -0.62500 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.40000 21.54000 -0.14000 -0.64995 永豐主流品牌基金 18.47000 18.44000 0.03000 0.16269 永豐永豐基金 36.88000 36.35000 0.53000 1.45805 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.87680 9.85530 0.02150 0.21816 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.94510 9.92350 0.02160 0.21767 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.83100 9.81060 0.02040 0.20794 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.90050 9.88000 0.02050 0.20749 永豐亞洲民生消費基金 11.19000 11.17000 0.02000 0.17905 永豐南非幣2021保本基金 12.93100 12.91840 0.01260 0.09754 永豐高科技基金 24.96000 24.22000 0.74000 3.05533 永豐貨幣市場基金 13.88260 13.88210 0.00050 0.00360 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11550 2.11510 0.00040 0.01891 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.50170 2.50130 0.00040 0.01599 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.74260 7.74280 -0.00020 -0.00258 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.39360 10.39390 -0.00030 -0.00289 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.05400 7.05760 -0.00360 -0.05101 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.86440 10.86990 -0.00550 -0.05060 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 9.32000 9.29000 0.03000 0.32293 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.36000 7.33000 0.03000 0.40928 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 16.92000 16.86000 0.06000 0.35587 永豐臺灣加權ETF基金 56.39000 55.88000 0.51000 0.91267 永豐領航科技基金 40.81000 39.93000 0.88000 2.20386 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.43000 11.45000 -0.02000 -0.17467 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.07000 11.08000 -0.01000 -0.09025 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 永豐趨勢平衡基金 46.94000 45.80000 1.14000 2.48908 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.57360 11.57050 0.00310 0.02679 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.47360 9.46550 0.00810 0.08557 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 9.72660 9.71830 0.00830 0.08541 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.48310 9.48260 0.00050 0.00527 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 9.65570 9.65510 0.00060 0.00621 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.48560 9.47990 0.00570 0.06013 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.86780 9.86190 0.00590 0.05983 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.46130 9.46080 0.00050 0.00528 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.71350 9.71300 0.00050 0.00515 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.73000 10.79000 -0.06000 -0.55607 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.53000 9.49000 0.04000 0.42150 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.18000 10.14000 0.04000 0.39448 兆豐國際中小基金 16.12000 15.91000 0.21000 1.31992 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 13.91000 13.91000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.55000 18.38000 0.17000 0.92492 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.42000 18.25000 0.17000 0.93151 兆豐國際生命科學基金 16.70000 16.54000 0.16000 0.96735 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.41570 10.38820 0.02750 0.26472 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.64590 10.61600 0.02990 0.28165 兆豐國際全球基金 32.22000 31.86000 0.36000 1.12994 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.27310 10.27140 0.00170 0.01655 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.03870 10.04070 -0.00200 -0.01992 兆豐國際國民基金 22.59000 22.28000 0.31000 1.39138 兆豐國際第一基金 13.26000 13.13000 0.13000 0.99010 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.97230 9.97080 0.00150 0.01504 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 7.91090 7.90970 0.00120 0.01517 兆豐國際萬全基金 20.68000 20.52000 0.16000 0.77973 兆豐國際電子基金 25.47000 25.03000 0.44000 1.75789 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.76000 22.53000 0.23000 1.02086 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.26000 16.39000 -0.13000 -0.79317 兆豐國際豐台灣基金 33.42000 33.14000 0.28000 0.84490 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.50240 12.50200 0.00040 0.00320 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫台灣基金 11.79000 11.67000 0.12000 1.02828 合庫全球高收益債券基金A類型 11.16750 11.16650 0.00100 0.00896 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.00170 11.99860 0.00310 0.02584 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.76890 10.76620 0.00270 0.02508 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.53660 11.53350 0.00310 0.02688 合庫全球高收益債券基金B類型 8.16660 8.16590 0.00070 0.00857 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.50050 9.49870 0.00180 0.01895 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.04720 9.04490 0.00230 0.02543 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.97820 8.97580 0.00240 0.02674 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.32220 9.31980 0.00240 0.02575 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.59000 10.61000 -0.02000 -0.18850 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.38000 11.40000 -0.02000 -0.17544 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.64000 10.66000 -0.02000 -0.18762 合庫全球新興市場基金 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.12970 10.12940 0.00030 0.00296 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.42230 9.42350 -0.00120 -0.01273 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.68120 9.68310 -0.00190 -0.01962 合庫新興多重收益基金A類型 9.99170 9.99500 -0.00330 -0.03302 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.40300 11.40960 -0.00660 -0.05785 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.50900 13.50690 0.00210 0.01555 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.76030 8.76160 -0.00130 -0.01484 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.42350 9.42530 -0.00180 -0.01910 合庫新興多重收益基金B類型 7.85640 7.85900 -0.00260 -0.03308 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.73200 8.73750 -0.00550 -0.06295 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.07890 10.07750 0.00140 0.01389 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型美元 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ月配息型新臺幣 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型美元 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金Ａ累積型新臺幣 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.37000 10.32000 0.05000 0.48450 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.57000 10.53000 0.04000 0.37987 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.97900 10.97810 0.00090 0.00820 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.89880 9.91030 -0.01150 -0.11604 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.73580 9.74930 -0.01350 -0.13847 安聯中國東協基金 15.49000 15.48000 0.01000 0.06460 安聯中國策略基金 13.52000 13.52000 0.00000 0.00000 安聯中華新思路基金-人民幣 13.54000 13.55000 -0.01000 -0.07380 安聯中華新思路基金-美元 12.60000 12.63000 -0.03000 -0.23753 安聯中華新思路基金-新臺幣 11.81000 11.83000 -0.02000 -0.16906 安聯台灣大壩基金 28.55000 28.19000 0.36000 1.27705 安聯台灣科技基金 47.25000 46.26000 0.99000 2.14008 安聯台灣貨幣市場基金 12.49150 12.49110 0.00040 0.00320 安聯台灣智慧基金 31.43000 30.98000 0.45000 1.45255 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.16110 10.16360 -0.00250 -0.02460 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.10620 15.11110 -0.00490 -0.03243 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.67410 9.67730 -0.00320 -0.03307 安聯四季成長組合基金-美元 11.52000 11.46000 0.06000 0.52356 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.78000 11.73000 0.05000 0.42626 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.37100 12.36790 0.00310 0.02506 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.16670 10.16920 -0.00250 -0.02458 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.27280 12.27650 -0.00370 -0.03014 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.53370 9.53650 -0.00280 -0.02936 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.38080 9.38310 -0.00230 -0.02451 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.05450 9.05720 -0.00270 -0.02981 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.47000 11.45000 0.02000 0.17467 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.37000 11.34000 0.03000 0.26455 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.13000 11.10000 0.03000 0.27027 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.35000 11.31000 0.04000 0.35367 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.83000 10.79000 0.04000 0.37071 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.18000 10.14000 0.04000 0.39448 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.06450 12.05840 0.00610 0.05059 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.97730 10.97370 0.00360 0.03281 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.64630 10.64330 0.00300 0.02819 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.94890 8.94590 0.00300 0.03353 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.73160 8.72870 0.00290 0.03322 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.44300 8.44060 0.00240 0.02843 安聯全球人口趨勢基金 11.85000 11.80000 0.05000 0.42373 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 37.40000 37.35000 0.05000 0.13387 安聯全球油礦金趨勢基金 8.85000 8.76000 0.09000 1.02740 安聯全球計量平衡基金 12.96000 12.93000 0.03000 0.23202 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.03180 12.03040 0.00140 0.01164 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.43030 10.42900 0.00130 0.01247 安聯全球新興市場基金 17.49000 17.41000 0.08000 0.45951 安聯全球農金趨勢基金 9.67000 9.60000 0.07000 0.72917 安聯全球綠能趨勢基金 9.20000 9.17000 0.03000 0.32715 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.61000 10.56000 0.05000 0.47348 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.46000 10.40000 0.06000 0.57692 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 10.52000 10.45000 0.07000 0.66986 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.39000 10.33000 0.06000 0.58083 安聯亞洲動態策略基金 22.94000 22.96000 -0.02000 -0.08711 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.05940 10.05930 0.00010 0.00099 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.81540 9.81540 0.00000 0.00000 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 83.40180 83.36400 0.03780 0.04534 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.40280 12.38780 0.01500 0.12109 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.42290 65.39620 0.02670 0.04083 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.64810 9.63640 0.01170 0.12141 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.58190 2.58150 0.00040 0.01549 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.51260 10.49330 0.01930 0.18393 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19850 2.20220 -0.00370 -0.16801 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.72580 8.70990 0.01590 0.18255 宏利台灣動力基金 32.30000 31.73000 0.57000 1.79641 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.21180 10.18850 0.02330 0.22869 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.00020 9.97960 0.02060 0.20642 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.04390 8.02600 0.01790 0.22303 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.01590 7.99910 0.01680 0.21002 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.01000 10.98000 0.03000 0.27322 宏利全球債券組合基金 13.06980 13.07370 -0.00390 -0.02983 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.78420 2.78220 0.00200 0.07189 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.73980 11.73380 0.00600 0.05113 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.70590 8.70130 0.00460 0.05287 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.43530 2.44290 -0.00760 -0.31111 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 10.94850 10.94370 0.00480 0.04386 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.78750 3.79520 -0.00770 -0.20289 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.61160 0.61310 -0.00150 -0.24466 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.73000 17.77000 -0.04000 -0.22510 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.82910 11.82550 0.00360 0.03044 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.52680 10.52220 0.00460 0.04372 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.21160 10.20810 0.00350 0.03429 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.99420 8.98850 0.00570 0.06341 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.58300 8.57920 0.00380 0.04429 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.50250 8.49960 0.00290 0.03412 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.49910 8.49520 0.00390 0.04591 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.73670 2.73770 -0.00100 -0.03653 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39720 0.39730 -0.00010 -0.02517 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.06760 12.07170 -0.00410 -0.03396 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.90510 0.90510 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.33650 7.33900 -0.00250 -0.03406 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.02730 2.02820 -0.00090 -0.04437 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29170 0.29180 -0.00010 -0.03427 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.99460 8.99770 -0.00310 -0.03445 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32820 0.32820 0.00000 0.00000 宏利萬利貨幣市場基金 13.64150 13.64110 0.00040 0.00293 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.61000 2.61000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.85000 11.89000 -0.04000 -0.33642 宏利臺灣股息收益基金 28.22000 27.64000 0.58000 2.09841 宏利澳幣保本基金 12.16830 12.16320 0.00510 0.04193 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.89000 10.01000 -0.12000 -1.19880 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.82000 10.93000 -0.11000 -1.00640 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.00000 10.97000 0.03000 0.27347 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.55000 11.60000 -0.05000 -0.43103 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 11.16000 11.16000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.83000 11.84000 -0.01000 -0.08446 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.19930 10.32800 -0.12870 -1.24613 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.55460 9.55100 0.00360 0.03769 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.96600 8.96460 0.00140 0.01562 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.66460 10.66290 0.00170 0.01594 貝萊德亞美利加收益基金 9.27000 9.25000 0.02000 0.21622 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.99000 9.95000 0.04000 0.40201 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.97000 9.91000 0.06000 0.60545 貝萊德新台幣基金 12.93380 12.93350 0.00030 0.00232 貝萊德寶利基金 26.76000 26.46000 0.30000 1.13379 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.22720 11.21400 0.01320 0.11771 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.94960 9.83770 0.11190 1.13746 保德信大中華基金-人民幣 9.56000 9.64000 -0.08000 -0.82988 保德信大中華基金-美元 9.53000 9.50000 0.03000 0.31579 保德信大中華基金-新台幣 28.32000 28.24000 0.08000 0.28329 保德信中小型股基金 46.00000 44.79000 1.21000 2.70150 保德信中國中小基金-人民幣 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000 保德信中國中小基金-美元 8.77000 8.66000 0.11000 1.27021 保德信中國中小基金-新臺幣 8.45000 8.34000 0.11000 1.31894 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.22000 9.14510 0.07490 0.81902 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.27810 9.21360 0.06450 0.70005 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.34160 9.27620 0.06540 0.70503 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.08510 10.01450 0.07060 0.70498 保德信中國品牌基金-人民幣 8.80000 8.66000 0.14000 1.61663 保德信中國品牌基金-美元 8.76000 8.65000 0.11000 1.27168 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.49000 9.37000 0.12000 1.28068 保德信台商全方位基金 35.98000 35.26000 0.72000 2.04197 保德信全球中小基金-美元 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 30.52000 0.00000 30.52000 0.00000 保德信全球消費商機基金 18.53000 18.45000 0.08000 0.43360 保德信全球基礎建設基金 12.54000 12.47000 0.07000 0.56135 保德信全球資源基金 8.19000 8.11000 0.08000 0.98644 保德信全球醫療生化基金-美元 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.89000 33.77000 0.12000 0.35534 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.79740 9.78820 0.00920 0.09399 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.61320 10.60320 0.01000 0.09431 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.28410 9.27750 0.00660 0.07114 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.04200 10.03480 0.00720 0.07175 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.21350 8.21630 -0.00280 -0.03408 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.83170 10.83540 -0.00370 -0.03415 保德信亞太基金 21.52000 21.50000 0.02000 0.09302 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.51040 8.50780 0.00260 0.03056 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.27600 11.27260 0.00340 0.03016 保德信店頭市場基金 33.08000 32.24000 0.84000 2.60546 保德信拉丁美洲基金 6.53000 6.49000 0.04000 0.61633 保德信金平衡基金 30.45000 30.27000 0.18000 0.59465 保德信金滿意基金 43.37000 42.59000 0.78000 1.83142 保德信科技島基金 26.40000 25.88000 0.52000 2.00927 保德信高成長基金 95.47000 94.05000 1.42000 1.50984 保德信第一基金 26.65000 26.25000 0.40000 1.52381 保德信貨幣市場基金 15.76850 15.76800 0.00050 0.00317 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.66210 10.61570 0.04640 0.43709 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.81970 10.77500 0.04470 0.41485 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.90530 10.86170 0.04360 0.40141 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.36190 10.32280 0.03910 0.37877 保德信新世紀基金 10.73000 10.65000 0.08000 0.75117 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 7.99630 7.99970 -0.00340 -0.04250 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.81110 10.81560 -0.00450 -0.04161 保德信新興趨勢組合基金 11.14000 10.97000 0.17000 1.54968 保德信瑞騰基金 15.54580 15.54550 0.00030 0.00193 保德信歐洲組合基金 10.53000 10.45000 0.08000 0.76555 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.71560 9.71900 -0.00340 -0.03498 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.94390 9.94730 -0.00340 -0.03418 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.66430 9.66670 -0.00240 -0.02483 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.77410 9.77710 -0.00300 -0.03068 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.84960 9.85640 -0.00680 -0.06899 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.83510 9.84100 -0.00590 -0.05995 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.69290 9.69440 -0.00150 -0.01547 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.69560 9.69700 -0.00140 -0.01444 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 9.99830 9.99820 0.00010 0.00100 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.96760 9.97470 -0.00710 -0.07118 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.02670 10.03750 -0.01080 -0.10760 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.85450 9.85830 -0.00380 -0.03855 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 9.85430 9.85810 -0.00380 -0.03855 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.56450 9.57230 -0.00780 -0.08149 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.41190 9.41550 -0.00360 -0.03823 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95560 1.95710 -0.00150 -0.07664 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.66290 2.66480 -0.00190 -0.07130 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29460 0.29420 0.00040 0.13596 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.43530 0.43470 0.00060 0.13803 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.43550 8.42230 0.01320 0.15673 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.70110 11.68390 0.01720 0.14721 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.50800 9.51140 -0.00340 -0.03575 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.63550 11.64040 -0.00490 -0.04209 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.62150 8.60640 0.01510 0.17545 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.57330 10.55480 0.01850 0.17528 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.06270 10.06510 -0.00240 -0.02384 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.99620 9.99820 -0.00200 -0.02000 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.03360 10.03530 -0.00170 -0.01694 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.59230 10.59430 -0.00200 -0.01888 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.95140 9.95180 -0.00040 -0.00402 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.74780 9.74910 -0.00130 -0.01333 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.05150 10.05280 -0.00130 -0.01293 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.73480 9.73540 -0.00060 -0.00616 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.92410 9.92530 -0.00120 -0.01209 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.43400 10.47830 -0.04430 -0.42278 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.14380 6.14840 -0.00460 -0.07482 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.54650 10.55450 -0.00800 -0.07580 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.64920 11.64890 0.00030 0.00258 施羅德樂活中小基金-A類型 19.77000 19.39000 0.38000 1.95977 施羅德樂活中小基金-I類型 4509.79000 4422.72000 87.07000 1.96870 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.14100 10.15060 -0.00960 -0.09458 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.12340 11.13200 -0.00860 -0.07725 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.37770 10.38550 -0.00780 -0.07510 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.02120 9.02970 -0.00850 -0.09413 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.42420 9.43140 -0.00720 -0.07634 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.23570 9.24270 -0.00700 -0.07574 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.33930 10.34910 -0.00980 -0.09469 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.86270 10.87110 -0.00840 -0.07727 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.80410 10.81230 -0.00820 -0.07584 柏瑞五國金勢力建設基金 6.21000 6.21000 0.00000 0.00000 柏瑞巨人基金 13.18000 13.05000 0.13000 0.99617 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.65420 13.65380 0.00040 0.00293 柏瑞全球金牌組合基金 16.19000 16.16000 0.03000 0.18564 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.45940 13.46210 -0.00270 -0.02006 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.81960 11.82040 -0.00080 -0.00677 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.42430 12.42510 -0.00080 -0.00644 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.88520 8.88700 -0.00180 -0.02025 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.78250 6.78390 -0.00140 -0.02064 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.75870 8.75930 -0.00060 -0.00685 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.49990 8.50460 -0.00470 -0.05526 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.73930 10.73990 -0.00060 -0.00559 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.32570 8.32490 0.00080 0.00961 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.99490 11.99570 -0.00080 -0.00667 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.66020 11.66250 -0.00230 -0.01972 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.83910 11.84560 -0.00650 -0.05487 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.31000 11.31070 -0.00070 -0.00619 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.98820 8.99000 -0.00180 -0.02002 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.78650 9.78710 -0.00060 -0.00613 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.71550 9.72090 -0.00540 -0.05555 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.55140 9.55200 -0.00060 -0.00628 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.41120 9.41030 0.00090 0.00956 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.32040 10.31540 0.00500 0.04847 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.17310 10.16680 0.00630 0.06197 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.05420 10.04790 0.00630 0.06270 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.13460 10.12720 0.00740 0.07307 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 10.07330 10.06840 0.00490 0.04867 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.86240 9.85620 0.00620 0.06290 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.80980 9.80370 0.00610 0.06222 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.89080 9.88360 0.00720 0.07285 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.30120 10.29620 0.00500 0.04856 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.17310 10.16680 0.00630 0.06197 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.05420 10.04800 0.00620 0.06170 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.13470 10.12730 0.00740 0.07307 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 10.07330 10.06840 0.00490 0.04867 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.86250 9.85640 0.00610 0.06189 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.80990 9.80380 0.00610 0.06222 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.89090 9.88360 0.00730 0.07386 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.67780 10.68150 -0.00370 -0.03464 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.85130 11.85400 -0.00270 -0.02278 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.25940 11.26190 -0.00250 -0.02220 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.06330 9.06640 -0.00310 -0.03419 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.74960 9.75190 -0.00230 -0.02359 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.61300 9.61520 -0.00220 -0.02288 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.39010 10.39370 -0.00360 -0.03464 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.03490 11.03740 -0.00250 -0.02265 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.87780 10.88020 -0.00240 -0.02206 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.06350 9.06660 -0.00310 -0.03419 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.75000 9.75230 -0.00230 -0.02358 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.61340 9.61560 -0.00220 -0.02288 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.05000 13.10000 -0.05000 -0.38168 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.92000 13.96000 -0.04000 -0.28653 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.14000 9.16000 -0.02000 -0.21834 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.61000 8.63000 -0.02000 -0.23175 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.57000 9.60000 -0.03000 -0.31250 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.36000 11.39000 -0.03000 -0.26339 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.46000 11.49000 -0.03000 -0.26110 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.69000 11.72000 -0.03000 -0.25597 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.93000 13.01000 -0.08000 -0.61491 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.09000 13.18000 -0.09000 -0.68285 柏瑞拉丁美洲基金 8.92000 8.85000 0.07000 0.79096 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.46560 11.46920 -0.00360 -0.03139 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.51190 7.51430 -0.00240 -0.03194 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.95000 10.93000 0.02000 0.18298 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.34100 11.34170 -0.00070 -0.00617 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.99550 10.99490 0.00060 0.00546 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.12450 10.12380 0.00070 0.00691 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.31250 8.31300 -0.00050 -0.00601 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.34470 9.34410 0.00060 0.00642 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.36760 9.36700 0.00060 0.00641 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.57710 10.57650 0.00060 0.00567 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.95940 9.96010 -0.00070 -0.00703 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.10790 10.10730 0.00060 0.00594 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.68110 9.68050 0.00060 0.00620 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.98160 8.98220 -0.00060 -0.00668 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.88870 8.88850 0.00020 0.00225 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.39160 9.39100 0.00060 0.00639 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.62510 11.63540 -0.01030 -0.08852 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.08580 11.09420 -0.00840 -0.07572 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.52880 10.53660 -0.00780 -0.07403 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.93110 6.93730 -0.00620 -0.08937 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.66360 8.67020 -0.00660 -0.07612 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.25470 9.26160 -0.00690 -0.07450 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 9.99310 10.00200 -0.00890 -0.08898 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.54550 10.55330 -0.00780 -0.07391 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.37620 9.38340 -0.00720 -0.07673 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.83870 8.84650 -0.00780 -0.08817 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.45180 9.45890 -0.00710 -0.07506 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.24530 11.25330 -0.00800 -0.07109 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.80840 11.81570 -0.00730 -0.06178 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.83210 10.83870 -0.00660 -0.06089 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.19500 9.20150 -0.00650 -0.07064 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.72180 9.72780 -0.00600 -0.06168 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.71270 9.71860 -0.00590 -0.06071 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.13010 11.13690 -0.00680 -0.06106 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.03330 10.04040 -0.00710 -0.07071 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.32140 10.32770 -0.00630 -0.06100 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.56360 9.57040 -0.00680 -0.07105 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.34950 9.35620 -0.00670 -0.07161 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.94290 9.94900 -0.00610 -0.06131 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.47330 9.47900 -0.00570 -0.06013 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.20000 18.16000 0.04000 0.22026 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.05000 16.99000 0.06000 0.35315 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.88770 12.89050 -0.00280 -0.02172 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.79380 10.76610 0.02770 0.25729 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.72770 11.69750 0.03020 0.25817 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.33870 12.30230 0.03640 0.29588 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.23450 11.20540 0.02910 0.25970 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.81810 9.79290 0.02520 0.25733 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.36490 10.33820 0.02670 0.25827 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.27310 10.24280 0.03030 0.29582 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.24270 10.21620 0.02650 0.25939 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.95840 9.93290 0.02550 0.25672 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.16060 10.13440 0.02620 0.25853 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.83080 11.79590 0.03490 0.29587 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.18380 10.15740 0.02640 0.25991 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 14.21000 14.55000 -0.34000 -2.33677 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 26.60000 25.42000 1.18000 4.64201 國泰大中華基金 20.17000 19.81000 0.36000 1.81726 國泰小龍基金 15.49000 15.26000 0.23000 1.50721 國泰中小成長基金 43.47000 42.60000 0.87000 2.04225 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.11350 4.13910 -0.02560 -0.61849 國泰中國內需增長基金台幣級別 18.61000 18.49000 0.12000 0.64900 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.69960 0.69480 0.00480 0.69085 國泰中國內需增長基金美元級別 0.66050 0.65590 0.00460 0.70133 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.17730 2.20240 -0.02510 -1.13967 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.65740 9.64360 0.01380 0.14310 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.19910 8.18740 0.01170 0.14290 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31560 0.31500 0.00060 0.19048 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.50510 11.50410 0.00100 0.00869 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.68690 1.66480 0.02210 1.32749 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.03100 9.93400 0.09700 0.97644 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33100 0.32770 0.00330 1.00702 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.28670 4.33170 -0.04500 -1.03885 國泰中國新興戰略基金台幣級別 19.39000 19.34000 0.05000 0.25853 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.62460 0.62290 0.00170 0.27292 國泰中港台基金人民幣級別 3.19100 3.22820 -0.03720 -1.15234 國泰中港台基金台幣級別 14.44000 14.42000 0.02000 0.13870 國泰中港台基金美元級別 0.47070 0.47000 0.00070 0.14894 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.97000 27.70000 0.27000 0.97473 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.41000 12.53000 -0.12000 -0.95770 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 37.00000 36.25000 0.75000 2.06897 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.39030 10.38970 0.00060 0.00577 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.39050 10.39000 0.00050 0.00481 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.39080 10.39030 0.00050 0.00481 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.33720 0.33710 0.00010 0.02966 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33720 0.33710 0.00010 0.02966 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33720 0.33710 0.00010 0.02966 國泰台灣貨幣市場基金 12.41190 12.41160 0.00030 0.00242 國泰平衡基金 27.60000 27.10000 0.50000 1.84502 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.47890 2.50100 -0.02210 -0.88365 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.24000 11.19000 0.05000 0.44683 國泰全球高股息基金-美金級別 0.36460 0.36310 0.00150 0.41311 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.50020 0.50350 -0.00330 -0.65541 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.32000 13.28000 0.04000 0.30120 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.46010 0.45850 0.00160 0.34896 國泰全球資源基金台幣級別 5.89000 5.84000 0.05000 0.85616 國泰全球資源基金美元級別 0.18830 0.18670 0.00160 0.85699 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41650 0.41460 0.00190 0.45827 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37650 0.37480 0.00170 0.45358 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.44150 0.43950 0.00200 0.45506 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.16000 11.12000 0.04000 0.35971 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.51400 0.51720 -0.00320 -0.61872 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.06000 21.01000 0.05000 0.23798 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.27000 22.19000 0.08000 0.36052 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.48850 2.50930 -0.02080 -0.82892 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.30500 11.25320 0.05180 0.46031 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.16630 10.11980 0.04650 0.45950 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36700 0.36520 0.00180 0.49288 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33000 0.32850 0.00150 0.45662 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.50020 0.50320 -0.00300 -0.59618 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.79000 11.76000 0.03000 0.25510 國泰亞洲成長基金美元級別 0.39580 0.39470 0.00110 0.27869 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.90000 18.85000 0.05000 0.26525 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61390 0.61220 0.00170 0.27769 國泰科技生化基金 34.79000 33.92000 0.87000 2.56486 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.56000 27.42000 0.14000 0.51058 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.23000 13.29000 -0.06000 -0.45147 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 40.11640 40.11780 -0.00140 -0.00349 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.24260 19.23890 0.00370 0.01923 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.95790 19.96550 -0.00760 -0.03807 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.49900 40.51780 -0.01880 -0.04640 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.44380 41.43330 0.01050 0.02534 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.39610 43.37850 0.01760 0.04057 國泰紐幣2021保本基金 12.17340 12.17770 -0.00430 -0.03531 國泰紐幣八年期保本基金 12.46740 12.47240 -0.00500 -0.04009 國泰紐幣保本基金 12.42770 12.42500 0.00270 0.02173 國泰高科技基金 12.94000 12.62000 0.32000 2.53566 國泰國泰基金台幣I級別 23.26000 22.75000 0.51000 2.24176 國泰國泰基金台幣級別 23.26000 22.75000 0.51000 2.24176 國泰富時中國A50基金 18.58000 18.00000 0.58000 3.22222 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33680 0.33640 0.00040 0.11891 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46890 0.47340 -0.00450 -0.95057 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 11.54000 11.48000 0.06000 0.52265 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.37320 0.37120 0.00200 0.53879 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.51960 0.52240 -0.00280 -0.53599 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.84000 10.79000 0.05000 0.46339 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.41000 10.36000 0.05000 0.48263 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35080 0.34920 0.00160 0.45819 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48840 0.49150 -0.00310 -0.63072 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.57120 10.56270 0.00850 0.08047 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.58910 7.58300 0.00610 0.08044 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35710 0.35680 0.00030 0.08408 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.25440 0.25420 0.00020 0.07868 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.22140 2.23770 -0.01630 -0.72843 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 10.01140 9.95580 0.05560 0.55847 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.32430 0.32240 0.00190 0.58933 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 39.79690 39.85270 -0.05580 -0.14002 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 19.49000 18.81000 0.68000 3.61510 國泰新興市場基金台幣級別 11.70000 11.68000 0.02000 0.17123 國泰新興市場基金美元級別 0.38030 0.37940 0.00090 0.23722 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.21960 2.24970 -0.03010 -1.33796 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.46260 1.48250 -0.01990 -1.34233 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33650 0.33660 -0.00010 -0.02971 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36250 0.36260 -0.00010 -0.02758 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22390 0.22400 -0.00010 -0.04464 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.32710 10.33230 -0.00520 -0.05033 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.67770 6.68100 -0.00330 -0.04939 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.71000 13.83000 -0.12000 -0.86768 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 36.87000 36.22000 0.65000 1.79459 國泰價值卓越基金 15.39000 15.04000 0.35000 2.32713 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.33000 11.23000 0.10000 0.89047 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.38700 0.38350 0.00350 0.91265 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.61200 38.66700 -0.05500 -0.14224 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.42000 21.22000 0.20000 0.94251 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.28000 19.23000 0.05000 0.26001 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 19.74000 19.53000 0.21000 1.07527 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.09820 12.10080 -0.00260 -0.02149 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.39670 0.39670 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.63840 9.64460 -0.00620 -0.06428 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.35210 8.28610 0.06600 0.79651 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.71320 10.72010 -0.00690 -0.06437 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.39040 9.31630 0.07410 0.79538 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.18570 11.18500 0.00070 0.00626 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.79320 9.80620 -0.01300 -0.13257 第一金大中華基金 27.89000 27.46000 0.43000 1.56591 第一金小型精選基金 38.82000 37.54000 1.28000 3.40970 第一金中國世紀基金-人民幣 12.73000 12.84000 -0.11000 -0.85670 第一金中國世紀基金-美元 8.02940 8.01060 0.01880 0.23469 第一金中國世紀基金-美元-N 8.03020 8.01130 0.01890 0.23592 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277 第一金中概平衡基金 26.51000 26.09000 0.42000 1.60981 第一金台灣貨幣市場基金 15.25170 15.25110 0.00060 0.00393 第一金全家福貨幣市場基金 177.85800 177.85200 0.00600 0.00337 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.11950 10.08090 0.03860 0.38290 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.11950 10.08080 0.03870 0.38390 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 14.63410 14.52190 0.11220 0.77263 第一金全球FinTech金融科技基金-美元-N 14.63470 14.52240 0.11230 0.77329 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 14.03000 13.92000 0.11000 0.79023 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.03000 13.93000 0.10000 0.71788 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.86760 9.85390 0.01370 0.13903 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.87100 9.85730 0.01370 0.13898 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.52700 9.51540 0.01160 0.12191 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.55180 9.54030 0.01150 0.12054 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.34500 10.33070 0.01430 0.13842 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.99820 9.98610 0.01210 0.12117 第一金全球大趨勢基金 23.91000 23.68000 0.23000 0.97128 第一金全球不動產證券化基金A 8.27420 8.22040 0.05380 0.65447 第一金全球不動產證券化基金B 5.88400 5.84570 0.03830 0.65518 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.47390 9.48000 -0.00610 -0.06435 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.47510 9.48130 -0.00620 -0.06539 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.83490 9.84130 -0.00640 -0.06503 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.83620 9.84260 -0.00640 -0.06502 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.55000 9.55000 0.00000 0.00000 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.66480 8.63260 0.03220 0.37300 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.24050 10.20240 0.03810 0.37344 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.68490 9.69820 -0.01330 -0.13714 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.68420 9.69750 -0.01330 -0.13715 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.98050 7.97620 0.00430 0.05391 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.86140 8.85790 0.00350 0.03951 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.86190 8.85840 0.00350 0.03951 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.17920 11.19460 -0.01540 -0.13757 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.18020 11.19550 -0.01530 -0.13666 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.01350 10.00810 0.00540 0.05396 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.82290 14.81710 0.00580 0.03914 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.26400 14.17860 0.08540 0.60232 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元-N 14.28170 14.19630 0.08540 0.60157 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.43000 13.36000 0.07000 0.52395 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.46000 13.38000 0.08000 0.59791 第一金亞洲科技基金 19.11000 19.08000 0.03000 0.15723 第一金亞洲新興市場基金 13.46000 13.44000 0.02000 0.14881 第一金店頭市場基金 9.82000 9.50000 0.32000 3.36842 第一金創新趨勢基金 25.03000 24.36000 0.67000 2.75041 第一金電子基金 35.08000 34.33000 0.75000 2.18468 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 20.65000 20.42000 0.23000 1.12635 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.95000 19.14000 -0.19000 -0.99269 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金(人民幣) 8.72000 8.71000 0.01000 0.11481 統一大中華中小基金(美元) 7.97000 7.97000 0.00000 0.00000 統一大中華中小基金(新台幣) 11.76000 11.75000 0.01000 0.08511 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(美元) 9.68000 9.68000 0.00000 0.00000 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 統一大滿貫基金-A類型 35.70000 35.00000 0.70000 2.00000 統一大滿貫基金-I類型 35.70000 35.00000 0.70000 2.00000 統一大龍印基金 15.00000 14.96000 0.04000 0.26738 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000 統一大龍騰中國基金(美元) 8.54000 8.55000 -0.01000 -0.11696 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.67000 9.69000 -0.02000 -0.20640 統一中小基金 26.51000 25.93000 0.58000 2.23679 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.88410 9.88050 0.00360 0.03644 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.22510 9.22230 0.00280 0.03036 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.94420 8.94270 0.00150 0.01677 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.74350 11.73920 0.00430 0.03663 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.88790 10.88460 0.00330 0.03032 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.55140 10.54970 0.00170 0.01611 統一台灣動力基金 18.10000 17.53000 0.57000 3.25157 統一全天候基金-A類型 113.46000 111.44000 2.02000 1.81263 統一全天候基金-I類型 113.48000 111.45000 2.03000 1.82144 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.98010 8.94990 0.03020 0.33743 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.68350 8.65480 0.02870 0.33161 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.65560 8.62820 0.02740 0.31756 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.28890 9.25770 0.03120 0.33702 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.98190 8.95220 0.02970 0.33176 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.95310 8.92470 0.02840 0.31822 統一全球債券組合基金 11.96580 11.96980 -0.00400 -0.03342 統一全球新科技基金(人民幣) 16.42000 16.15000 0.27000 1.67183 統一全球新科技基金(美元) 15.44000 15.20000 0.24000 1.57895 統一全球新科技基金(新台幣) 14.77000 14.55000 0.22000 1.51203 統一亞太基金 25.77000 25.78000 -0.01000 -0.03879 統一亞洲大金磚基金 12.69000 12.70000 -0.01000 -0.07874 統一奔騰基金 62.31000 60.75000 1.56000 2.56790 統一強棒貨幣市場基金 16.66010 16.65950 0.00060 0.00360 統一強漢基金(人民幣) 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084 統一強漢基金(美元) 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186 統一強漢基金(新台幣) 24.72000 24.78000 -0.06000 -0.24213 統一統信基金 32.59000 31.61000 0.98000 3.10028 統一黑馬基金 62.55000 60.98000 1.57000 2.57461 統一新亞洲科技能源基金 18.63000 18.60000 0.03000 0.16129 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.98360 7.98600 -0.00240 -0.03005 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.14180 10.14490 -0.00310 -0.03056 統一經建基金 47.90000 47.09000 0.81000 1.72011 統一龍馬基金 72.03000 70.15000 1.88000 2.67997 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 22.46000 21.50000 0.96000 4.46512 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 48.62000 47.59000 1.03000 2.16432 野村中國機會基金 13.11000 13.08000 0.03000 0.22936 野村巴西基金 4.97000 4.93000 0.04000 0.81136 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 12.06000 12.04000 0.02000 0.16611 野村台灣高股息基金 23.85000 23.66000 0.19000 0.80304 野村台灣運籌基金 36.87000 36.11000 0.76000 2.10468 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.49030 9.49020 0.00010 0.00105 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.41430 9.41730 -0.00300 -0.03186 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.46640 9.47130 -0.00490 -0.05174 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 9.69590 9.69570 0.00020 0.00206 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.57070 9.57380 -0.00310 -0.03238 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.53310 9.53800 -0.00490 -0.05137 野村平衡基金 19.54000 19.22000 0.32000 1.66493 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.32000 9.29000 0.03000 0.32293 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.77000 9.84000 -0.07000 -0.71138 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.49000 13.44000 0.05000 0.37202 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.08000 11.15000 -0.07000 -0.62780 野村全球生技醫療基金 18.03000 18.00000 0.03000 0.16667 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 9.99750 10.01310 -0.01560 -0.15580 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.00010 9.99580 0.00430 0.04302 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.00900 10.00680 0.00220 0.02199 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 9.99740 10.01310 -0.01570 -0.15679 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.00010 9.99580 0.00430 0.04302 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.00900 10.00680 0.00220 0.02199 野村全球品牌基金 28.32000 28.09000 0.23000 0.81880 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.32000 13.30000 0.02000 0.15038 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.38000 11.36000 0.02000 0.17606 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.92000 19.88000 0.04000 0.20121 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.51000 12.48000 0.03000 0.24038 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.06400 10.04480 0.01920 0.19114 野村全球短期收益基金-美元計價 10.48720 10.47810 0.00910 0.08685 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.40040 10.39330 0.00710 0.06831 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.63600 9.61630 0.01970 0.20486 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.37110 9.36990 0.00120 0.01281 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.96500 8.96560 -0.00060 -0.00669 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.33710 11.31360 0.02350 0.20771 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.80420 10.80270 0.00150 0.01389 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.39790 10.39860 -0.00070 -0.00673 野村成長基金 29.70000 29.31000 0.39000 1.33060 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.90750 8.89300 0.01450 0.16305 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.90040 8.89740 0.00300 0.03372 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.07190 9.07080 0.00110 0.01213 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.38830 9.37360 0.01470 0.15682 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.28660 9.28340 0.00320 0.03447 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.46720 9.46610 0.00110 0.01162 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.73000 8.75000 -0.02000 -0.22857 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.50000 12.53000 -0.03000 -0.23943 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.44790 9.44540 0.00250 0.02647 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.49850 9.49640 0.00210 0.02211 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.61770 9.61770 0.00000 0.00000 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.99690 9.98830 0.00860 0.08610 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.95680 9.95460 0.00220 0.02210 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.08800 10.08790 0.00010 0.00099 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.57350 8.57590 -0.00240 -0.02799 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.15680 9.14670 0.01010 0.11042 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.00930 9.01000 -0.00070 -0.00777 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.06100 13.06450 -0.00350 -0.02679 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.09670 12.08270 0.01400 0.11587 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 9.83790 9.83860 -0.00070 -0.00711 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.24250 10.21790 0.02460 0.24075 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.88150 9.87790 0.00360 0.03644 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.43990 9.43840 0.00150 0.01589 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.26910 11.26720 0.00190 0.01686 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.20070 10.18300 0.01770 0.17382 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.25460 11.21700 0.03760 0.33521 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.73640 10.71540 0.02100 0.19598 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.53160 10.51320 0.01840 0.17502 野村泰國基金 42.34000 42.29000 0.05000 0.11823 野村高科技基金 11.58000 11.12000 0.46000 4.13669 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.27810 10.24550 0.03260 0.31819 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.41220 10.36780 0.04440 0.42825 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.83090 10.68490 0.14600 1.36641 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.75250 9.71960 0.03290 0.33849 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.68750 9.65690 0.03060 0.31687 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.56680 9.52060 0.04620 0.48526 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.97850 11.92880 0.04970 0.41664 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.46540 13.28890 0.17650 1.32818 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.89640 10.85960 0.03680 0.33887 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.83060 10.79640 0.03420 0.31677 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 10.95240 10.89910 0.05330 0.48903 野村貨幣市場基金 16.26750 16.26690 0.00060 0.00369 野村新馬基金 15.97000 16.10000 -0.13000 -0.80745 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.04420 10.03960 0.00460 0.04582 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.99530 9.92840 0.06690 0.67382 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.01100 9.95450 0.05650 0.56758 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 9.85390 9.84570 0.00820 0.08329 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 9.81050 9.81250 -0.00200 -0.02038 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 9.81260 9.81640 -0.00380 -0.03871 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 9.85390 9.84570 0.00820 0.08329 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 9.81050 9.81250 -0.00200 -0.02038 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 9.81260 9.81640 -0.00380 -0.03871 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.87790 9.87720 0.00070 0.00709 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.82930 9.83260 -0.00330 -0.03356 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.82890 9.83420 -0.00530 -0.05389 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 9.87790 9.87720 0.00070 0.00709 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 9.82930 9.83260 -0.00330 -0.03356 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 9.82890 9.83420 -0.00530 -0.05389 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.10400 10.10400 0.00000 0.00000 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.95180 7.95200 -0.00020 -0.00252 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.78710 11.78750 -0.00040 -0.00339 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.14000 7.08000 0.06000 0.84746 野村精選貨幣市場基金 12.07930 12.07900 0.00030 0.00248 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 12.41000 12.50000 -0.09000 -0.72000 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.57000 11.60000 -0.03000 -0.25862 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 11.27000 11.30000 -0.03000 -0.26549 野村歐洲高股息基金季配型 7.97000 7.94000 0.03000 0.37783 野村歐洲高股息基金累積型 11.29000 11.25000 0.04000 0.35556 野村積極成長基金 12.53000 12.37000 0.16000 1.29345 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.36000 9.18000 0.18000 1.96078 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 34.11000 33.47000 0.64000 1.91216 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.34540 10.34540 0.00000 0.00000 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.64760 8.62950 0.01810 0.20975 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.96580 7.96300 0.00280 0.03516 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.89990 7.89880 0.00110 0.01393 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.73880 11.71220 0.02660 0.22711 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.56090 10.55730 0.00360 0.03410 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.50600 10.50440 0.00160 0.01523 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.68000 10.62000 0.06000 0.56497 野村環球基金-人民幣計價 16.30000 16.21000 0.09000 0.55521 野村環球基金-美元計價 12.71000 12.64000 0.07000 0.55380 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.77000 17.67000 0.10000 0.56593 野村鴻利基金 22.51000 22.17000 0.34000 1.53360 野村鴻揚貨幣市場基金 16.85940 16.85910 0.00030 0.00178 野村鴻運基金 19.99000 19.58000 0.41000 2.09397 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.38000 9.43000 -0.05000 -0.53022 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.16000 14.17000 -0.01000 -0.07057 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.79000 14.76000 0.03000 0.20325 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.15410 10.15680 -0.00270 -0.02658 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.32300 13.32670 -0.00370 -0.02776 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.48600 9.48640 -0.00040 -0.00422 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 9.47190 9.47170 0.00020 0.00211 凱基台商天下基金 13.18000 13.25000 -0.07000 -0.52830 凱基台灣精五門基金 20.71000 20.45000 0.26000 1.27139 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.81660 10.79000 0.02660 0.24652 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.60000 13.77000 -0.17000 -1.23457 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.40330 12.43240 -0.02910 -0.23407 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.21000 12.24000 -0.03000 -0.24510 凱基凱旋貨幣市場基金 11.54370 11.54330 0.00040 0.00347 凱基開創基金 27.26000 27.02000 0.24000 0.88823 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 23.11000 22.87000 0.24000 1.04941 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.41240 22.17380 0.23860 1.07604 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.34000 17.34000 0.00000 0.00000 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.57690 16.57620 0.00070 0.00422 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.66000 7.60000 0.06000 0.78947 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 12.21000 12.26000 -0.05000 -0.40783 凱基銀髮商機基金-美元計價B 12.01430 11.94200 0.07230 0.60543 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.48000 11.42000 0.06000 0.52539 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.92830 11.82920 0.09910 0.83776 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.21000 12.11000 0.10000 0.82576 凱基護城河基金-台幣計價A 13.41000 13.31000 0.10000 0.75131 凱基護城河基金-美元計價B 13.15040 13.04750 0.10290 0.78866 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.45000 13.59000 -0.14000 -1.03017 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 36.39000 35.70000 0.69000 1.93277 富邦NASDAQ-100基金 31.51000 31.21000 0.30000 0.96123 富邦上証180基金 28.16000 27.38000 0.78000 2.84879 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19230 0.19190 0.00040 0.20844 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.92000 5.91000 0.01000 0.16920 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.71000 7.90000 -0.19000 -2.40506 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 36.73000 35.11000 1.62000 4.61407 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.25750 11.29580 -0.03830 -0.33906 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.41360 10.42250 -0.00890 -0.08539 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.07510 9.99540 0.07970 0.79737 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.83640 9.86990 -0.03350 -0.33942 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.02600 9.03380 -0.00780 -0.08634 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.73990 8.67080 0.06910 0.79693 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.46630 20.30410 0.16220 0.79885 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.34310 11.34220 0.00090 0.00793 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.46440 10.33310 0.13130 1.27067 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.88570 12.87990 0.00580 0.04503 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.89490 1.89460 0.00030 0.01583 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.39220 9.38800 0.00420 0.04474 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.42920 1.42900 0.00020 0.01400 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.76150 11.76720 -0.00570 -0.04844 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.71790 1.71150 0.00640 0.37394 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.15470 10.15960 -0.00490 -0.04823 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50210 1.49650 0.00560 0.37421 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.64000 14.80000 -0.16000 -1.08108 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.06000 22.63000 0.43000 1.90013 富邦日本東証基金 22.16000 21.96000 0.20000 0.91075 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.88000 44.77000 0.11000 0.24570 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 49.57000 48.99000 0.58000 1.18392 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 52.78000 52.38000 0.40000 0.76365 富邦台灣心基金 22.80000 22.40000 0.40000 1.78571 富邦台灣釆吉50基金 49.34000 48.99000 0.35000 0.71443 富邦台灣科技指數基金 54.47000 54.07000 0.40000 0.73978 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 41.71040 41.72100 -0.01060 -0.02541 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.44990 41.43460 0.01530 0.03693 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29690 0.29390 0.00300 1.02076 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.34000 9.25000 0.09000 0.97297 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.50490 2.53370 -0.02880 -1.13668 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34010 0.33910 0.00100 0.29490 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.56440 10.52990 0.03450 0.32764 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.17300 2.19810 -0.02510 -1.14190 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32570 0.32480 0.00090 0.27709 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.10560 9.07580 0.02980 0.32835 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.48000 24.56000 -0.08000 -0.32573 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.72000 13.69000 0.03000 0.21914 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 33.85000 34.03000 -0.18000 -0.52895 富邦吉祥貨幣市場基金 15.64070 15.64020 0.00050 0.00320 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 40.17570 39.80980 0.36590 0.91912 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 40.28600 40.31880 -0.03280 -0.08135 富邦長紅基金 65.10000 64.06000 1.04000 1.62348 富邦科技基金 24.86000 24.32000 0.54000 2.22039 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.57120 40.58230 -0.01110 -0.02735 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.67920 40.69900 -0.01980 -0.04865 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.61360 39.63660 -0.02300 -0.05803 富邦恒生國企ETF基金 20.76000 20.28000 0.48000 2.36686 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.77000 14.15000 -0.38000 -2.68551 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 29.13000 27.70000 1.43000 5.16245 富邦高成長基金 24.95000 24.53000 0.42000 1.71219 富邦基金 13.80000 13.59000 0.21000 1.54525 富邦基金I類型 13.80000 13.59000 0.21000 1.54525 富邦深証100基金 9.26000 8.92000 0.34000 3.81166 富邦富時歐洲ETF基金 20.65000 20.64000 0.01000 0.04845 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41380 0.41360 0.00020 0.04836 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.34890 12.34570 0.00320 0.02592 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.54830 9.54580 0.00250 0.02619 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30680 0.30670 0.00010 0.03261 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.88400 8.88170 0.00230 0.02590 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.36560 9.35420 0.01140 0.12187 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 9.87190 9.86220 0.00970 0.09836 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.25150 9.24020 0.01130 0.12229 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.74160 9.73200 0.00960 0.09864 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 20.93000 20.74000 0.19000 0.91610 富邦精準基金 47.35000 46.37000 0.98000 2.11344 富邦精銳中小基金 11.85000 11.53000 0.32000 2.77537 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.11000 18.69000 0.42000 2.24719 富邦臺灣公司治理100基金 22.26000 22.12000 0.14000 0.63291 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.44000 7.51000 -0.07000 -0.93209 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.94000 15.65000 0.29000 1.85304 富邦標普美國特別股ETF基金 20.06000 20.02000 0.04000 0.19980 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.23080 10.34500 -0.11420 -1.10391 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.19540 10.15290 0.04250 0.41860 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.32760 10.28810 0.03950 0.38394 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.95230 10.06350 -0.11120 -1.10498 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.87330 9.83220 0.04110 0.41801 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.98340 9.94520 0.03820 0.38410 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.87000 30.66000 0.21000 0.68493 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.69680 8.69560 0.00120 0.01380 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.23560 9.23340 0.00220 0.02383 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.95420 8.95300 0.00120 0.01340 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.68100 9.68030 0.00070 0.00723 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 9.69720 9.69490 0.00230 0.02372 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.40350 9.40250 0.00100 0.01064 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.47690 9.47570 0.00120 0.01266 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.50940 8.51020 -0.00080 -0.00940 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.54840 9.54820 0.00020 0.00209 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.02060 9.02160 -0.00100 -0.01108 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.56940 10.57200 -0.00260 -0.02459 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.34660 10.34640 0.00020 0.00193 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 9.84900 9.85010 -0.00110 -0.01117 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.14710 9.14800 -0.00090 -0.00984 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.67950 9.68040 -0.00090 -0.00930 富達卓越領航全球組合基金 15.45000 15.36000 0.09000 0.58594 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.68440 8.68750 -0.00310 -0.03568 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.39950 9.40090 -0.00140 -0.01489 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.07680 9.07940 -0.00260 -0.02864 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 9.88520 9.88780 -0.00260 -0.02630 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 9.85680 9.85830 -0.00150 -0.01522 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.55440 9.55710 -0.00270 -0.02825 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.16900 9.17140 -0.00240 -0.02617 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.62610 9.62860 -0.00250 -0.02596 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.15000 9.25000 -0.10000 -1.08108 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.69000 8.68000 0.01000 0.11521 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.94000 7.98000 -0.04000 -0.50125 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.18000 9.11000 0.07000 0.76839 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.96000 8.89000 0.07000 0.78740 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.61830 9.70540 -0.08710 -0.89744 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.15400 9.16210 -0.00810 -0.08841 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.77010 8.77930 -0.00920 -0.10479 富蘭克林華美中華基金 12.30000 12.31000 -0.01000 -0.08123 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 21.10000 20.80000 0.30000 1.44231 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.58000 20.34000 0.24000 1.17994 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.10000 11.04000 0.06000 0.54348 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.76000 10.70000 0.06000 0.56075 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.91770 7.90150 0.01620 0.20502 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.04250 9.02260 0.01990 0.22056 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.72190 9.70060 0.02130 0.21957 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.27300 9.25400 0.01900 0.20532 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.15260 11.14040 0.01220 0.10951 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.80990 8.80030 0.00960 0.10909 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.23900 9.22890 0.01010 0.10944 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.24350 13.32580 -0.08230 -0.61760 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.26980 10.33360 -0.06380 -0.61740 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.18720 10.17930 0.00790 0.07761 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.72540 7.71940 0.00600 0.07773 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.20320 9.19590 0.00730 0.07938 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.78000 10.77340 0.00660 0.06126 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.63410 7.62950 0.00460 0.06029 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.11350 9.10790 0.00560 0.06149 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.47890 10.47470 0.00420 0.04010 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.76800 7.76490 0.00310 0.03992 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.19020 8.18890 0.00130 0.01588 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.19230 9.18930 0.00300 0.03265 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.96450 9.96120 0.00330 0.03313 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.60240 12.60040 0.00200 0.01587 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.71000 8.67000 0.04000 0.46136 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.93000 8.90000 0.03000 0.33708 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.31000 9.39000 -0.08000 -0.85197 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.71000 10.80000 -0.09000 -0.83333 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 9.15000 9.28000 -0.13000 -1.40086 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.74000 11.91000 -0.17000 -1.42737 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.54000 10.49000 0.05000 0.47664 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.76000 8.73000 0.03000 0.34364 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.31550 13.22540 0.09010 0.68126 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.32000 10.37000 -0.05000 -0.48216 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.32000 10.37000 -0.05000 -0.48216 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.82000 9.77000 0.05000 0.51177 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.03000 9.98000 0.05000 0.50100 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.63000 9.56000 0.07000 0.73222 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.84000 9.77000 0.07000 0.71648 富蘭克林華美第一富基金 40.77000 39.93000 0.84000 2.10368 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.30390 10.30350 0.00040 0.00388 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.59000 14.59000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.70000 13.53000 0.17000 1.25647 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.87000 15.67000 0.20000 1.27632 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.88940 7.83990 0.04950 0.63139 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.75470 10.76330 -0.00860 -0.07990 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.54700 9.55680 -0.00980 -0.10254 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.94610 10.95740 -0.01130 -0.10313 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.85280 6.85250 0.00030 0.00438 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.02100 9.01900 0.00200 0.02218 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.09810 10.09590 0.00220 0.02179 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.49240 10.49200 0.00040 0.00381 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華1至5年期高收益債券基金 20.51000 20.51000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000 復華人民幣貨幣市場基金 11.62940 11.62700 0.00240 0.02064 復華人生目標基金 38.91890 38.24570 0.67320 1.76020 復華大中華中小策略基金 8.91000 8.93000 -0.02000 -0.22396 復華中小精選基金 75.80000 73.59000 2.21000 3.00313 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 49.82700 49.99340 -0.16640 -0.33284 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.99000 9.06000 -0.07000 -0.77263 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.08000 8.04000 0.04000 0.49751 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.35000 11.50000 -0.15000 -1.30435 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.43000 10.57000 -0.14000 -1.32450 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 復華六年到期新興市場債券基金 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 12.20000 12.05000 0.15000 1.24481 復華全方位基金 31.41000 30.67000 0.74000 2.41278 復華全球大趨勢基金-美元 13.83000 13.57000 0.26000 1.91599 復華全球大趨勢基金-新臺幣 21.66000 21.27000 0.39000 1.83357 復華全球平衡基金-美元 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384 復華全球平衡基金-新臺幣 20.41000 20.44000 -0.03000 -0.14677 復華全球物聯網科技基金-美元 17.00000 16.72000 0.28000 1.67464 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 16.31000 16.04000 0.27000 1.68329 復華全球原物料基金 9.50000 9.42000 0.08000 0.84926 復華全球消費基金-新臺幣 13.56000 13.48000 0.08000 0.59347 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.49610 11.49490 0.00120 0.01044 復華全球債券基金 13.52240 13.52660 -0.00420 -0.03105 復華全球債券組合基金 14.66000 14.66000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.91000 14.90000 0.01000 0.06711 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-美元 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191 復華有利貨幣市場基金 13.43670 13.43620 0.00050 0.00372 復華亞太平衡基金 11.93000 11.94000 -0.01000 -0.08375 復華亞太成長基金 15.06000 14.88000 0.18000 1.20968 復華亞太神龍科技基金-美元 9.87000 9.73000 0.14000 1.43885 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 10.43000 10.28000 0.15000 1.45914 復華東協世紀基金 12.43000 12.47000 -0.04000 -0.32077 復華南非幣長期收益基金A 13.07000 13.02000 0.05000 0.38402 復華南非幣長期收益基金B 8.10000 8.07000 0.03000 0.37175 復華南非幣短期收益基金A 13.53000 13.52000 0.01000 0.07396 復華南非幣短期收益基金B 8.98000 8.97000 0.01000 0.11148 復華美國新星基金-美元 13.05000 12.80000 0.25000 1.95313 復華美國新星基金-新臺幣 13.15000 12.90000 0.25000 1.93798 復華恒生基金 21.14000 20.72000 0.42000 2.02703 復華恒生單日反向一倍基金 8.64000 8.85000 -0.21000 -2.37288 復華恒生單日正向二倍基金 32.09000 30.63000 1.46000 4.76657 復華神盾基金 26.12380 25.62630 0.49750 1.94136 復華高成長基金 68.79000 67.30000 1.49000 2.21397 復華高益策略組合基金 13.07000 13.07000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.39760 14.39710 0.00050 0.00347 復華富時不動產證券化基金 19.78000 19.80000 -0.02000 -0.10101 復華富時台灣高股息低波動基金 53.14000 52.86000 0.28000 0.52970 復華復華基金 21.56000 21.06000 0.50000 2.37417 復華華人世紀基金 16.59000 16.64000 -0.05000 -0.30048 復華傳家二號基金 30.99130 30.49130 0.50000 1.63981 復華傳家基金 24.87740 24.06480 0.81260 3.37672 復華奧林匹克全球組合基金 14.91000 14.90000 0.01000 0.06711 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.64000 11.61000 0.03000 0.25840 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.25000 14.22000 0.03000 0.21097 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 復華新興人民幣短期收益基金 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 復華新興人民幣債券基金A 11.73000 11.74000 -0.01000 -0.08518 復華新興人民幣債券基金B 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 19.55000 19.56000 -0.01000 -0.05112 復華新興市場高收益債券基金A 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684 復華新興市場高收益債券基金B 5.52000 5.52000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.28000 12.14000 0.14000 1.15321 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.31000 12.31000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.96000 8.95000 0.01000 0.11173 復華滬深300 A股基金 20.96000 20.32000 0.64000 3.14961 復華數位經濟基金 58.94000 56.70000 2.24000 3.95062 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 惠理康和兩岸價值基金 10.90000 10.96000 -0.06000 -0.54745 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.72420 9.72370 0.00050 0.00514 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.56290 9.56300 -0.00010 -0.00105 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 9.87800 9.87750 0.00050 0.00506 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.68460 9.68470 -0.00010 -0.00103 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.57420 9.57350 0.00070 0.00731 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.05830 10.05980 -0.00150 -0.01491 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.55700 9.55280 0.00420 0.04397 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.04080 10.03860 0.00220 0.02192 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.55620 9.55190 0.00430 0.04502 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.04350 10.04130 0.00220 0.02191 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 9.82520 9.89900 -0.07380 -0.74553 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.65090 10.66050 -0.00960 -0.09005 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 9.86440 9.84040 0.02400 0.24389 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 9.82530 9.89910 -0.07380 -0.74552 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.64900 10.65860 -0.00960 -0.09007 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 9.86440 9.84040 0.02400 0.24389 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 9.89040 9.86860 0.02180 0.22090 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.27080 9.29620 -0.02540 -0.27323 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.44140 8.36810 0.07330 0.87595 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.39860 8.32760 0.07100 0.85259 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.53020 11.56180 -0.03160 -0.27331 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.52290 10.43160 0.09130 0.87523 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.58910 10.49960 0.08950 0.85241 景順主流基金 18.01000 17.73000 0.28000 1.57924 景順台灣科技基金 31.48000 30.98000 0.50000 1.61394 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.03000 10.08000 -0.05000 -0.49603 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.85000 9.81000 0.04000 0.40775 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.40000 9.36000 0.04000 0.42735 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.22000 11.18000 0.04000 0.35778 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.73000 10.69000 0.04000 0.37418 景順全球科技基金 22.83000 22.63000 0.20000 0.88378 景順全球康健基金 19.43000 19.35000 0.08000 0.41344 景順貨幣市場基金 15.93760 15.93720 0.00040 0.00251 景順潛力基金 33.02000 32.45000 0.57000 1.75655 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.91000 14.77000 0.14000 0.94787 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.91000 13.78000 0.13000 0.94340 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.06000 11.01000 0.05000 0.45413 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.22000 11.17000 0.05000 0.44763 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.28000 11.22000 0.06000 0.53476 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.44000 11.39000 0.05000 0.43898 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.30000 10.27000 0.03000 0.29211 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.71000 10.68000 0.03000 0.28090 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.66540 8.68550 -0.02010 -0.23142 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.99920 7.95410 0.04510 0.56700 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.09680 11.12270 -0.02590 -0.23286 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.22170 10.16410 0.05760 0.56670 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.54000 7.55000 -0.01000 -0.13245 華南永昌中國A股基金(美元) 7.28000 7.25000 0.03000 0.41379 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.66000 10.62000 0.04000 0.37665 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.32450 9.32250 0.00200 0.02145 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.49620 9.49630 -0.00010 -0.00105 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.60790 9.60590 0.00200 0.02082 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.78740 9.78760 -0.00020 -0.00204 華南永昌永昌基金 19.08000 18.74000 0.34000 1.81430 華南永昌全球亨利組合基金 14.30190 14.30420 -0.00230 -0.01608 華南永昌全球神農水資源基金 10.14000 10.07000 0.07000 0.69513 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.79000 9.73000 0.06000 0.61665 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.07000 10.01000 0.06000 0.59940 華南永昌全球精品基金 16.37000 16.28000 0.09000 0.55283 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.54000 11.48000 0.06000 0.52265 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.48000 11.42000 0.06000 0.52539 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.80000 13.73000 0.07000 0.50983 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.66000 13.59000 0.07000 0.51508 華南永昌物聯網精選基金 11.58000 11.33000 0.25000 2.20653 華南永昌策略報酬基金 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.20490 16.20430 0.00060 0.00370 華南永昌龍盈平衡基金 24.05860 23.78480 0.27380 1.15116 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.93760 11.93720 0.00040 0.00335 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.17370 10.18230 -0.00860 -0.08446 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.16390 10.04260 0.12130 1.20785 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.82820 9.83650 -0.00830 -0.08438 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.78840 9.67160 0.11680 1.20766 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 9.99100 10.00030 -0.00930 -0.09300 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.92440 9.80670 0.11770 1.20020 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.74790 9.75700 -0.00910 -0.09327 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.67610 9.56140 0.11470 1.19962 華頓中小型基金 27.23000 26.83000 0.40000 1.49087 華頓中國多重機會平衡基金 11.57540 11.49310 0.08230 0.71608 華頓台灣基金 28.62000 27.98000 0.64000 2.28735 華頓平安貨幣市場基金 11.51990 11.51950 0.00040 0.00347 華頓全球時尚精品基金 17.73000 17.46000 0.27000 1.54639 華頓全球高收益債券基金A 13.40400 13.41020 -0.00620 -0.04623 華頓全球高收益債券基金B 8.30890 8.31280 -0.00390 -0.04692 華頓全球黑鑽油源基金 5.85000 5.78000 0.07000 1.21107 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.57680 2.58130 -0.00450 -0.17433 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.65490 11.54440 0.11050 0.95717 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37860 0.37490 0.00370 0.98693 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.32910 11.32390 0.00520 0.04592 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.29640 10.31320 -0.01680 -0.16290 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.18720 10.06850 0.11870 1.17892 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.19600 9.08880 0.10720 1.17947 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.41560 10.29190 0.12370 1.20192 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.43740 9.32480 0.11260 1.20753 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.05000 11.13000 -0.08000 -0.71878 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.62000 9.58000 0.04000 0.41754 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.34000 10.30000 0.04000 0.38835 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.48560 2.49580 -0.01020 -0.40869 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.03370 2.05600 -0.02230 -1.08463 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.77970 11.69410 0.08560 0.73199 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.56290 9.49330 0.06960 0.73315 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.36460 0.36190 0.00270 0.74606 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30180 0.29960 0.00220 0.73431 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.33000 3.35000 -0.02000 -0.59701 匯豐中國動力基金(台幣) 15.05000 14.98000 0.07000 0.46729 匯豐中國動力基金(美元) 0.49000 0.49000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.74000 24.48000 0.26000 1.06209 匯豐全球趨勢組合基金 12.67000 12.57000 0.10000 0.79554 匯豐全球關鍵資源基金 8.43000 8.35000 0.08000 0.95808 匯豐安富基金 25.87000 25.72000 0.15000 0.58320 匯豐成功基金 43.15000 42.79000 0.36000 0.84132 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.24000 11.20000 0.04000 0.35714 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.35000 11.34000 0.01000 0.08818 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 11.05000 11.00000 0.05000 0.45455 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.55570 2.58300 -0.02730 -1.05691 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.32640 2.35450 -0.02810 -1.19346 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.51250 11.50330 0.00920 0.07998 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.88720 7.87780 0.00940 0.11932 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37620 0.37590 0.00030 0.07981 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33500 0.33470 0.00030 0.08963 匯豐金磚動力基金 13.84000 13.79000 0.05000 0.36258 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.98070 14.98050 0.00020 0.00134 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.63000 4.57000 0.06000 1.31291 匯豐新鑽動力基金 10.84000 10.82000 0.02000 0.18484 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.35670 5.31900 0.03770 0.70878 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.95440 8.91680 0.03760 0.42168 匯豐龍鳳基金-A類型 53.21000 52.63000 0.58000 1.10203 匯豐龍鳳基金-I類型 53.21000 52.63000 0.58000 1.10203 匯豐龍騰電子基金 36.66000 36.05000 0.61000 1.69209 匯豐雙高收益債券組合基金 12.21920 12.22120 -0.00200 -0.01637 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 19.21000 19.05000 0.16000 0.83990 新光中國成長基金(人民幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 新光中國成長基金(美元) 9.99000 10.03000 -0.04000 -0.39880 新光中國成長基金(新臺幣) 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.45250 10.43170 0.02080 0.19939 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 9.61420 9.62290 -0.00870 -0.09041 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 9.90000 9.91150 -0.01150 -0.11603 新光台灣富貴基金 23.64000 23.43000 0.21000 0.89629 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136 新光全球生技醫療基金(美元) 12.25000 12.19000 0.06000 0.49221 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.93000 11.86000 0.07000 0.59022 新光全球債券基金(A累積)美元 10.06700 10.06370 0.00330 0.03279 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.82520 9.82430 0.00090 0.00916 新光全球債券基金(B配息)美元 9.69930 9.69610 0.00320 0.03300 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.45520 9.45430 0.00090 0.00952 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.94000 9.03000 -0.09000 -0.99668 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.53000 10.57000 -0.04000 -0.37843 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 新光吉星貨幣市場基金 15.44420 15.44370 0.00050 0.00324 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403 新光多重資產基金(A累積)美元 9.09000 9.07000 0.02000 0.22051 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.54000 9.52000 0.02000 0.21008 新光多重資產基金(B配息)新台幣 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097 新光亞洲精選基金-美金 22.13000 22.15000 -0.02000 -0.09029 新光亞洲精選基金-新台幣 22.40000 22.43000 -0.03000 -0.13375 新光兩岸優勢基金 11.47000 11.52000 -0.05000 -0.43403 新光店頭基金 25.85000 25.39000 0.46000 1.81174 新光南非幣保本基金 11.88000 11.88000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846 新光特選內需收益ETF基金 20.85000 20.71000 0.14000 0.67600 新光創新科技基金 15.25000 15.08000 0.17000 1.12732 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.84590 9.83080 0.01510 0.15360 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.07370 10.07210 0.00160 0.01589 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.72320 9.71820 0.00500 0.05145 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.32100 9.30670 0.01430 0.15365 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.54350 9.54200 0.00150 0.01572 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.20860 9.20380 0.00480 0.05215 新光澳幣八年期保本基金 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 11.91000 11.91000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.12270 10.12530 -0.00260 -0.02568 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.79880 9.80100 -0.00220 -0.02245 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.76090 9.76070 0.00020 0.00205 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.02830 10.02810 0.00020 0.00199 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.96920 9.96770 0.00150 0.01505 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.70110 9.69960 0.00150 0.01546 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.68090 9.67880 0.00210 0.02170 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.94810 9.94590 0.00220 0.02212 瑞銀全球創新趨勢基金 7.62000 7.60000 0.02000 0.26316 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 9.79620 9.79510 0.00110 0.01123 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.36390 9.36340 0.00050 0.00534 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 9.70530 9.70160 0.00370 0.03814 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.33290 9.32940 0.00350 0.03752 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.40900 9.40490 0.00410 0.04359 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 9.84750 9.84330 0.00420 0.04267 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.78300 13.77970 0.00330 0.02395 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.46780 8.46580 0.00200 0.02362 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以上金融債ETF基金 38.11280 38.12330 -0.01050 -0.02754 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 39.05210 39.06620 -0.01410 -0.03609 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 40.11790 40.14990 -0.03200 -0.07970 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.19460 11.19380 0.00080 0.00715 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.94970 9.96290 -0.01320 -0.13249 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.34620 12.39180 -0.04560 -0.36799 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.23070 9.27580 -0.04510 -0.48621 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.53000 9.58000 -0.05000 -0.52192 群益大印度基金-人民幣 14.51860 14.55820 -0.03960 -0.27201 群益大印度基金-美元 13.65840 13.71200 -0.05360 -0.39090 群益大印度基金-新臺幣 12.93000 12.98000 -0.05000 -0.38521 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.72750 12.65440 0.07310 0.57766 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.27740 12.22150 0.05590 0.45739 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.51000 11.46000 0.05000 0.43630 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.76460 11.69700 0.06760 0.57793 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.35600 10.30880 0.04720 0.45786 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.73000 9.69000 0.04000 0.41280 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.21370 10.15510 0.05860 0.57705 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 9.02670 8.98550 0.04120 0.45852 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.52000 9.48000 0.04000 0.42194 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.82510 9.76870 0.05640 0.57735 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.97420 8.93330 0.04090 0.45784 群益中小型股基金 46.90000 46.00000 0.90000 1.95652 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.79530 9.77820 0.01710 0.17488 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.09660 9.09150 0.00510 0.05610 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.51580 8.51300 0.00280 0.03289 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.62960 8.61450 0.01510 0.17529 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.01360 8.00910 0.00450 0.05619 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.50260 7.50010 0.00250 0.03333 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.95070 10.94910 0.00160 0.01461 群益中國高收益債券基金-美元 10.60820 10.61010 -0.00190 -0.01791 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.79630 9.80470 -0.00840 -0.08567 群益中國新機會基金N-人民幣 8.47040 8.47240 -0.00200 -0.02361 群益中國新機會基金N-美元 7.78000 7.79120 -0.01120 -0.14375 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.30000 8.31000 -0.01000 -0.12034 群益中國新機會基金-人民幣 7.51200 7.51380 -0.00180 -0.02396 群益中國新機會基金-美元 8.31870 8.33070 -0.01200 -0.14405 群益中國新機會基金-新臺幣 7.92000 7.93000 -0.01000 -0.12610 群益平衡王基金 19.27520 19.14180 0.13340 0.69690 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.30000 8.28000 0.02000 0.24155 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.99000 5.98000 0.01000 0.16722 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.19200 11.14930 0.04270 0.38298 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.68600 10.65800 0.02800 0.26271 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.03660 9.99840 0.03820 0.38206 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.58260 9.55740 0.02520 0.26367 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.07000 9.04000 0.03000 0.33186 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.14540 10.12340 0.02200 0.21732 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.94110 9.92210 0.01900 0.19149 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.48800 9.46750 0.02050 0.21653 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.40170 9.38370 0.01800 0.19182 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.38000 9.36000 0.02000 0.21368 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.20410 10.18200 0.02210 0.21705 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.25290 10.23330 0.01960 0.19153 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.65510 9.63420 0.02090 0.21694 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 10.05930 10.04000 0.01930 0.19223 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.13460 10.13930 -0.00470 -0.04635 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.33830 7.34170 -0.00340 -0.04631 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.16480 10.15880 0.00600 0.05906 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.07030 10.06660 0.00370 0.03676 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.22370 10.22120 0.00250 0.02446 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 10.04620 10.04030 0.00590 0.05876 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.96970 9.96610 0.00360 0.03612 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.12160 10.11910 0.00250 0.02471 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.16490 10.15880 0.00610 0.06005 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.07030 10.06660 0.00370 0.03676 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.22370 10.22120 0.00250 0.02446 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 10.04630 10.04030 0.00600 0.05976 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.96970 9.96600 0.00370 0.03713 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.12160 10.11910 0.00250 0.02471 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.42000 11.38000 0.04000 0.35149 群益全球關鍵生技基金-美元 16.08670 16.02420 0.06250 0.39004 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.84000 15.78000 0.06000 0.38023 群益印巴雙星基金-新臺幣 10.60000 10.65000 -0.05000 -0.46948 群益印度中小基金N-美元 10.02780 10.06700 -0.03920 -0.38939 群益印度中小基金N-新臺幣 9.46000 9.50000 -0.04000 -0.42105 群益印度中小基金-人民幣 16.16680 16.21060 -0.04380 -0.27019 群益印度中小基金-美元 14.34250 14.39860 -0.05610 -0.38962 群益印度中小基金-新臺幣 16.55000 16.62000 -0.07000 -0.42118 群益多利策略組合基金 11.47000 11.47000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.61000 13.61000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.50000 15.49000 0.01000 0.06456 群益安家基金 25.78510 25.47020 0.31490 1.23635 群益安穩貨幣市場基金 16.08490 16.08440 0.00050 0.00311 群益那斯達克生技基金 24.13000 24.08000 0.05000 0.20764 群益亞太中小基金 11.86000 11.88000 -0.02000 -0.16835 群益亞太新趨勢平衡基金 16.29000 16.34000 -0.05000 -0.30600 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.75160 9.75610 -0.00450 -0.04612 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.48920 7.49270 -0.00350 -0.04671 群益店頭市場基金 101.87000 100.15000 1.72000 1.71742 群益東方盛世基金 8.97000 8.94000 0.03000 0.33557 群益東協成長基金-人民幣 13.11700 13.16450 -0.04750 -0.36082 群益東協成長基金-美元 11.51680 11.57230 -0.05550 -0.47959 群益東協成長基金-新臺幣 11.37000 11.42000 -0.05000 -0.43783 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.31010 11.26540 0.04470 0.39679 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.73610 10.69620 0.03990 0.37303 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.20120 10.16460 0.03660 0.36007 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.90010 9.86110 0.03900 0.39549 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.40090 9.36600 0.03490 0.37262 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.93040 8.89830 0.03210 0.36074 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.68840 9.65020 0.03820 0.39585 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.56820 9.53270 0.03550 0.37240 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.97670 9.94080 0.03590 0.36114 群益長安基金 28.53000 28.06000 0.47000 1.67498 群益美國新創亮點基金N-美元 10.19790 10.11030 0.08760 0.86644 群益美國新創亮點基金-美元 15.42650 15.29410 0.13240 0.86569 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.86000 14.74000 0.12000 0.81411 群益真善美基金 17.00830 16.89490 0.11340 0.67121 群益馬拉松基金 124.36000 123.18000 1.18000 0.95795 群益深証中小板基金 12.51000 12.06000 0.45000 3.73134 群益創新科技基金 32.54000 32.19000 0.35000 1.08729 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.19950 9.18950 0.01000 0.10882 群益華夏盛世基金N-美元 8.46900 8.46980 -0.00080 -0.00945 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.81000 8.81000 0.00000 0.00000 群益華夏盛世基金-人民幣 10.01820 10.00730 0.01090 0.10892 群益華夏盛世基金-美元 9.33830 9.33930 -0.00100 -0.01071 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.37000 15.37000 0.00000 0.00000 群益奧斯卡基金 27.60000 27.35000 0.25000 0.91408 群益新興金鑽基金-美元 11.37270 11.37430 -0.00160 -0.01407 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.67000 8.67000 0.00000 0.00000 群益葛萊美基金 23.99000 23.72000 0.27000 1.13828 群益道瓊美國地產ETF基金 20.66000 20.55000 0.11000 0.53528 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.11000 8.19000 -0.08000 -0.97680 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.01000 13.76000 0.25000 1.81686 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.86650 11.86020 0.00630 0.05312 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.27010 11.25880 0.01130 0.10037 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.20870 11.19530 0.01340 0.11969 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.64980 8.64520 0.00460 0.05321 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.09880 9.08960 0.00920 0.10121 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.37000 8.36000 0.01000 0.11962 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.71830 8.70790 0.01040 0.11943 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.10830 10.09810 0.01020 0.10101 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.63000 9.57000 0.06000 0.62696 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.10000 10.03000 0.07000 0.69791 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 29.53000 28.96000 0.57000 1.96823 德信中國精選成長基金 10.81000 10.76000 0.05000 0.46468 德信台灣主流中小基金 19.26000 18.78000 0.48000 2.55591 德信新興股票組合基金 10.88000 10.93000 -0.05000 -0.45746 德信萬保貨幣市場基金 11.93330 11.93290 0.00040 0.00335 德信萬瑞基金 10.80230 10.80430 -0.00200 -0.01851 德信數位時代基金 27.91000 27.59000 0.32000 1.15984 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.66190 11.66150 0.00040 0.00343 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.80000 15.54000 0.26000 1.67310 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 19.34000 19.13000 0.21000 1.09775 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.35100 10.48730 -0.13630 -1.29967 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.80320 14.99810 -0.19490 -1.29950 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.14390 8.14580 -0.00190 -0.02332 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.00340 11.00340 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.31270 11.31270 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.05680 13.05980 -0.00300 -0.02297 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 18.38000 18.29000 0.09000 0.49207 摩根中小基金 23.23000 22.75000 0.48000 2.10989 摩根中國A股基金 12.96000 12.88000 0.08000 0.62112 摩根中國A股基金(美元) 10.20000 10.13000 0.07000 0.69102 摩根中國亮點基金 12.90000 12.89000 0.01000 0.07758 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.98210 10.91750 0.06460 0.59171 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.10150 12.12390 -0.02240 -0.18476 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.31200 9.25540 0.05660 0.61153 摩根中國雙息平衡基金-累積型 12.32500 12.25240 0.07260 0.59254 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.06730 14.09330 -0.02600 -0.18448 摩根台灣金磚基金-累積型 20.32000 19.98000 0.34000 1.70170 摩根台灣金磚基金-機構法人型 20.32000 19.98000 0.34000 1.70170 摩根台灣增長基金 51.86000 51.26000 0.60000 1.17050 摩根平衡基金 28.65000 28.45000 0.20000 0.70299 摩根全球α基金 19.54000 19.48000 0.06000 0.30801 摩根全球平衡基金 15.11670 15.10340 0.01330 0.08806 摩根全球發現基金 12.81000 12.73000 0.08000 0.62844 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.74190 9.74360 -0.00170 -0.01745 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.70130 10.73540 -0.03410 -0.31764 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.12500 10.12500 0.00000 0.00000 摩根多元入息成長基金-累積型 11.42980 11.43190 -0.00210 -0.01837 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.59510 10.60130 -0.00620 -0.05848 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.55150 13.55950 -0.00800 -0.05900 摩根亞洲基金 56.55000 56.79000 -0.24000 -0.42261 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.45370 8.45200 0.00170 0.02011 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.82590 9.84150 -0.01560 -0.15851 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.70860 8.70540 0.00320 0.03676 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.25350 12.25200 0.00150 0.01224 摩根東方內需機會基金 17.92000 17.99000 -0.07000 -0.38911 摩根東方科技基金 33.90000 33.70000 0.20000 0.59347 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.11000 10.15000 -0.04000 -0.39409 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.58000 9.58000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.50000 11.51000 -0.01000 -0.08688 摩根金龍收成基金 21.18000 21.23000 -0.05000 -0.23552 摩根第一貨幣市場基金 15.07900 15.07860 0.00040 0.00265 摩根絕對日本基金 14.48000 14.31000 0.17000 1.18798 摩根新金磚五國基金 11.06000 10.99000 0.07000 0.63694 摩根新絲路基金 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 摩根新興35基金 13.05000 13.01000 0.04000 0.30746 摩根新興日本基金 24.40000 24.23000 0.17000 0.70161 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.30020 7.30490 -0.00470 -0.06434 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.52360 9.55470 -0.03110 -0.32549 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.29420 9.29910 -0.00490 -0.05269 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.50670 10.51430 -0.00760 -0.07228 摩根新興科技基金 55.59000 54.47000 1.12000 2.05618 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.35640 8.36100 -0.00460 -0.05502 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.58970 10.59550 -0.00580 -0.05474 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.45830 8.45920 -0.00090 -0.01064 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.17690 9.18920 -0.01230 -0.13385 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.64500 8.64410 0.00090 0.01041 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.70190 9.70290 -0.00100 -0.01031 摩根龍揚基金 31.65000 31.73000 -0.08000 -0.25213 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.06000 11.05000 0.01000 0.09050 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.83000 10.79000 0.04000 0.37071 摩根環球股票收益基金-累積型 11.42000 11.38000 0.04000 0.35149 摩根總收益組合基金-月配息型 9.32060 9.32450 -0.00390 -0.04183 摩根總收益組合基金-累積型 11.25040 11.25520 -0.00480 -0.04265 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 25.02000 24.57000 0.45000 1.83150 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.75720 11.75760 -0.00040 -0.00340 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.01750 11.01380 0.00370 0.03359 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.01200 10.01030 0.00170 0.01698 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.21250 10.21280 -0.00030 -0.00294 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.62830 9.62500 0.00330 0.03429 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.74380 8.74230 0.00150 0.01716 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.30930 10.25620 0.05310 0.51774 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.35150 10.30050 0.05100 0.49512 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.70530 9.69520 0.01010 0.10418 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.83700 9.82900 0.00800 0.08139 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.46560 9.45570 0.00990 0.10470 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.59360 9.58580 0.00780 0.08137 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.27740 11.24270 0.03470 0.30864 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.05610 11.03060 0.02550 0.23118 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.20460 10.18310 0.02150 0.21113 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.69710 10.66420 0.03290 0.30851 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.47090 10.44670 0.02420 0.23165 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.66730 9.64690 0.02040 0.21147 聯邦金鑽平衡基金 23.48990 23.12320 0.36670 1.58585 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.66470 9.65270 0.01200 0.12432 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.96210 9.95210 0.01000 0.10048 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.66470 9.65270 0.01200 0.12432 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.96210 9.95210 0.01000 0.10048 聯邦貨幣市場基金 13.16350 13.16310 0.00040 0.00304 聯邦精選科技基金 12.66000 12.42000 0.24000 1.93237 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.08790 16.08800 -0.00010 -0.00062 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.48110 12.54920 -0.06810 -0.54266 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.13230 12.12340 0.00890 0.07341 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.64330 11.63470 0.00860 0.07392 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.80300 11.80380 -0.00080 -0.00678 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.09200 11.08940 0.00260 0.02345 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.53230 10.53300 -0.00070 -0.00665 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.64690 8.64490 0.00200 0.02314 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 37.13000 36.78000 0.35000 0.95160 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.55000 15.55000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.57000 12.56000 0.01000 0.07962 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.24000 13.25000 -0.01000 -0.07547 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.44000 12.44000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.98000 7.98000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 12.09000 12.08000 0.01000 0.08278 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.23000 11.23000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 12.02000 12.02000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 15.36000 15.36000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 15.33000 15.33000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.68000 20.62000 0.06000 0.29098 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.81000 18.75000 0.06000 0.32000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.00000 12.95000 0.05000 0.38610 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.64000 15.59000 0.05000 0.32072 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.40000 16.36000 0.04000 0.24450 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.45000 15.39000 0.06000 0.38986 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.62000 15.57000 0.05000 0.32113 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 14.01000 13.96000 0.05000 0.35817 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 14.03000 13.98000 0.05000 0.35765 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 14.70000 14.65000 0.05000 0.34130 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.41000 18.41000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.28000 17.28000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.41000 13.41000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.23000 14.26000 -0.03000 -0.21038 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.28000 13.28000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.18000 8.18000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 13.20000 13.20000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.62000 14.62000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.61000 14.60000 0.01000 0.06849 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 聯博貨幣市場基金 14.99650 14.99620 0.00030 0.00200 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.42180 10.42320 -0.00140 -0.01343 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.70510 13.70520 -0.00010 -0.00073 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.54050 7.54150 -0.00100 -0.01326 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 13.98000 13.98000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.04000 14.03000 0.01000 0.07128 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 23.07000 22.70000 0.37000 1.62996 瀚亞中國基金-人民幣 11.56000 11.55000 0.01000 0.08658 瀚亞中國基金-新台幣 12.09000 12.11000 -0.02000 -0.16515 瀚亞巴西基金 4.23000 4.23000 0.00000 0.00000 瀚亞外銷基金 44.22000 43.60000 0.62000 1.42202 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.58000 11.55000 0.03000 0.25974 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.19000 11.18000 0.01000 0.08945 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.70400 10.65520 0.04880 0.45799 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.34230 10.33830 0.00400 0.03869 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.26180 12.25830 0.00350 0.02855 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.18560 10.15800 0.02760 0.27171 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