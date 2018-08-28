[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/08/27 107/08/24 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 29.13000 27.70000 1.43000 5.16245 復華恒生單日正向二倍基金 32.09000 30.63000 1.46000 4.76657 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 26.60000 25.42000 1.18000 4.64201 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 36.73000 35.11000 1.62000 4.61407 元大滬深300單日正向2倍基金 13.93000 13.32000 0.61000 4.57958 野村ｅ科技基金 22.46000 21.50000 0.96000 4.46512 未來資產阿波羅基金 12.49000 11.97000 0.52000 4.34419 野村高科技基金 11.58000 11.12000 0.46000 4.13669 復華數位經濟基金 58.94000 56.70000 2.24000 3.95062 富邦深証100基金 9.26000 8.92000 0.34000 3.81166 群益深証中小板基金 12.51000 12.06000 0.45000 3.73134 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 19.49000 18.81000 0.68000 3.61510 第一金小型精選基金 38.82000 37.54000 1.28000 3.40970 台新2000高科技基金 32.27000 31.21000 1.06000 3.39635 復華傳家基金 24.87740 24.06480 0.81260 3.37672 第一金店頭市場基金 9.82000 9.50000 0.32000 3.36842 統一台灣動力基金 18.10000 17.53000 0.57000 3.25157 國泰富時中國A50基金 18.58000 18.00000 0.58000 3.22222 復華滬深300 A股基金 20.96000 20.32000 0.64000 3.14961 統一統信基金 32.59000 31.61000 0.98000 3.10028 永豐高科技基金 24.96000 24.22000 0.74000 3.05533 元大標智滬深300基金 16.20000 15.72000 0.48000 3.05344 復華中小精選基金 75.80000 73.59000 2.21000 3.00313 元大上證50基金 28.84000 28.03000 0.81000 2.88976 富邦上証180基金 28.16000 27.38000 0.78000 2.84879 富邦精銳中小基金 11.85000 11.53000 0.32000 2.77537 元大高科技基金 20.37000 19.82000 0.55000 2.77497 第一金創新趨勢基金 25.03000 24.36000 0.67000 2.75041 元大新主流基金 27.47000 26.74000 0.73000 2.72999 保德信中小型股基金 46.00000 44.79000 1.21000 2.70150 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------