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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/08/27  107/08/24 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金            29.13000   27.70000   1.43000    5.16245
復華恒生單日正向二倍基金                                         32.09000   30.63000   1.46000    4.76657
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      26.60000   25.42000   1.18000    4.64201
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 36.73000   35.11000   1.62000    4.61407
元大滬深300單日正向2倍基金                                       13.93000   13.32000   0.61000    4.57958
野村ｅ科技基金                                                   22.46000   21.50000   0.96000    4.46512
未來資產阿波羅基金                                               12.49000   11.97000   0.52000    4.34419
野村高科技基金                                                   11.58000   11.12000   0.46000    4.13669
復華數位經濟基金                                                 58.94000   56.70000   2.24000    3.95062
富邦深証100基金                                                   9.26000    8.92000   0.34000    3.81166
群益深証中小板基金                                               12.51000   12.06000   0.45000    3.73134
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                          19.49000   18.81000   0.68000    3.61510
第一金小型精選基金                                               38.82000   37.54000   1.28000    3.40970
台新2000高科技基金                                               32.27000   31.21000   1.06000    3.39635
復華傳家基金                                                     24.87740   24.06480   0.81260    3.37672
第一金店頭市場基金                                                9.82000    9.50000   0.32000    3.36842
統一台灣動力基金                                                 18.10000   17.53000   0.57000    3.25157
國泰富時中國A50基金                                              18.58000   18.00000   0.58000    3.22222
復華滬深300 A股基金                                              20.96000   20.32000   0.64000    3.14961
統一統信基金                                                     32.59000   31.61000   0.98000    3.10028
永豐高科技基金                                                   24.96000   24.22000   0.74000    3.05533
元大標智滬深300基金                                              16.20000   15.72000   0.48000    3.05344
復華中小精選基金                                                 75.80000   73.59000   2.21000    3.00313
元大上證50基金                                                   28.84000   28.03000   0.81000    2.88976
富邦上証180基金                                                  28.16000   27.38000   0.78000    2.84879
富邦精銳中小基金                                                 11.85000   11.53000   0.32000    2.77537
元大高科技基金                                                   20.37000   19.82000   0.55000    2.77497
第一金創新趨勢基金                                               25.03000   24.36000   0.67000    2.75041
元大新主流基金                                                   27.47000   26.74000   0.73000    2.72999
保德信中小型股基金                                               46.00000   44.79000   1.21000    2.70150
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