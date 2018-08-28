豐田入股Uber約5億美元 供應未來消費者需求

豐田汽車 Toyota (TM-US) (7203-JP) 計劃投資汽車共享商優步 Uber 約 5 億美元，以共同開發旨在提高安全性和降低運輸成本的自動駕駛汽車。

豐田汽車美股收盤上漲 2.95% 來到 126.47 美元。日股開盤上漲 1.64% 來到 7080 日圓。

豐田股價日線趨勢圖 / 圖：谷歌

據知情人士透露，豐田把 Uber 的估值放在 720 億美元水位，略高於軟銀 Softbank (9984-JP) 今年早些時候評估的價值。

該公司表示，作為交易的一部分，優步將把自動駕駛技術整合到豐田 Sienna 小型貨車中，用於優步的乘車網路。他們補充說，這些車輛爾後可由第三方車隊經營及運營。

豐田於 2017 年 3 月首次推出其第 1 代自動駕駛汽車。僅在幾個月後推出的其平台 2.1 汽車，具有由矽谷創業公司 Luminar 開發的光測距和探測雷達。

優步執行長 Dara Khosrowshahi 提到，「優步的先進技術和豐田對安全的承諾及其著名的製造能力使這種合作關係成為一種天然的契合，我期待看到我們的團隊共同完成的任務」。

兩家公司稱這是一個「Autono-MaaS」團隊，這個術語意味著自動移動服務。

Toyota Sienna / 圖：afp

今年早些時候在美國亞利桑那州發生一起涉及致命車禍後，優步一直在尋求降低自動駕駛汽車部門開發成本和損失的方法。去年優步在自動駕駛汽車開發方面花費了大約 7.5 億美元，今年則開始削減開支。

近幾個月，優步關閉了其在亞利桑那州的自動駕駛汽車業務，並解雇了大約 400 名試駕人員，但有望重新培訓後再次聘用。同時，在調查人員了解狀況的當下，優步還將其自動駕駛車輛從舊金山、匹茲堡、和多倫多的公路下架。

自動駕駛汽車可削減共享汽車商的最大的成本，也就是駕駛員。對於像豐田這樣的汽車製造商而言，如能為共享業務貢獻車輛才是雙贏的營運模式，豐田之前早已投資優步一些小額資金。美國通用汽車 GM (GM-US) 也曾於 2016 年投資共享汽車 Lyft 約 5 億美元，也併購了自家車技術商 Cruise Automation。

軟銀的 Vision 基金是優步的支持者，在 6 月購買了通用汽車 Cruise 近 20% 的股份。

幾個月前，軟銀以估值約 680 億美元的價格向優步投資了 12.5 億美元，並以估值 480 億美元的價格從其他投資者那裡購買了股票，使其成為當時的最大優步股東，佔 15% 股份。

豐田在 6 月份表示將投資 10 億美元在東南亞乘坐公司 Grab，估值為 100 億美元。優步已經將其東南亞業務出售給 Grab 以換取股票，以結束代價高昂的市場份額爭奪戰。

在第 2 季度，優步的收入較去年同期增長 63% 至 28 億美元，而其虧損收窄 16% 至 -8.91 億美元。