重啟人民幣中間價逆周期因子 但歷史不會簡單重演

路透上海8月27日 - 潛伏了七個月之後，人民幣兌美元中間價定價機制中的逆周期因子再度啟用，足見監管層抑制“羊群效應”的決心；從公布至今的效果看初步起到了抑制和分化貶值預期的作用，但是需要指出的是，逆周期因子啟動的目的就是對沖市場順周期行為，並無逆轉趨勢的意圖。

從2017年首次啟用效果看，逆周期因子簡直就是監管對付單邊預期的大殺器，但仔細對比去年和現在的內外部環境，這次監管層啟動逆周期因子不見得會有上次的效果；穩定市場預期不僅需要外部環境配合，更需要積極完善匯率基礎設施建設，及良好的經濟基本面。

就在監管層宣布中間價定價機制重新啟用逆周期因子前後，先知先覺的資金已經開始行動，截止本周一收盤，離、在岸人民幣匯率較上周五下午4:30分水平出現明顯升值，今日中間價點位也較市場預期偏高，足見逆周期因子對人民幣空頭的沖擊效果明顯。

但要分析逆周期因子，就必須回到公式本身；人民幣中間價形成機制中的定價模型自2016年來經歷多次微調，最終形成“收盤價+一籃子貨幣匯率變化+逆周期因子”的定價模式，今年1月初因為市場單邊預期不明顯，逆周期因子回歸中性，但當時外匯交易中心也明確表示，會根據實際情況適時調整，並非一成不變。

而逆周期因子最主要的作用是對沖市場的順周期行為，避免“羊群效應”的累積；逆周期其實就是對過度供求的部分進行過濾，“收盤價+一籃子貨幣匯率變化+逆周期因子”定價公式其實可以轉變為“收盤價*(1+逆周期系數）+一籃子貨幣匯率變化”，就是對供求部分的收盤價數值進行打折。

這樣處理之後的效果就是供求關系影響變小，籃子部分的影響增大；在貶值是順周期的情況下，假設籃子部分變動不大，這樣中間價會呈現貶值時打折，升值時不打折，整體呈現易升難跌走勢，當然這也是監管層希望看到的，這也是應對螺旋貶值的關鍵手段。

而公式還有“一籃子貨幣匯率變化”部分，這部分其實就是外部環境變化，這部分並非監管層的控制範圍（如果嚴格按照定價機制的話）；2017年美元進入調整模式，但年初至5月人民幣卻因為貶值預期而呈現易跌難升走勢，監管層最終想出“逆周期因子”，螺旋貶值局面得以化解。

也正是因為美元弱勢的外部環境配合，逆周期因子扮演了壓垮人民幣空頭最後一根稻草的角色；很難想象，如果當時美元表現強勢，監管層會否強拉人民幣升值來化解貶值預期。因為當前人民幣面臨的外部環境正是美元表現與去年表現不一樣。

根據定價公式，籃子部分還是會拖累最終的中間價表現，一旦美元足夠強勢，中間價依舊會震蕩走低；當然少了羊群效應的幹擾，中間價跌勢和跌幅也會受限，而一旦美元表現偏弱，則可能中間價會快速反彈。

從以上推演看，逆周期因子只是對定價機制進行微調，增加籃子部分的權重，借外部不確定性來增加投機成本，並不會對中間價定價起到決定性的作用，切不可認為重啟逆周期因子，人民幣就會轉為升值。

**貿易戰**

除了美元強勢這個和去年不一樣的情況外，中美當前的貿易戰也是不得不談的因素，如果從貿易戰的長期性看，人民幣會大體承壓，逆周期因子的效果也會明顯弱於去年初次祭出時的表現。

對中國而言，中美貿易戰及強美元背景下，人民幣保持強勢並沒有什麽意義，這不會緩解美國的戰略憂慮，只要不出現明顯的貶值預期累積和資本外流，人民幣保持略微偏弱水平並無壞處。

在6月15日之前，人民幣大體表現明顯要強於其他主要貨幣，但隨著美聯儲加息，中國央行並未跟進，就在此時美國宣布對華出口的價值500億美元商品加征關稅，由此人民幣展開一輪快速調整走勢。

在此期間並未見監管層明顯出手幹預以緩和跌勢的情況，直至人民幣接近6.9元，才有實質性的維穩手段出台，兩個多月累計跌幅超7%，按照部分投行計算，人民幣的跌幅基本可以對沖美國對中國出口商品加征關稅的負面沖擊，監管默許人民幣貶值讓美國總統特朗普的關稅大棒打到了軟棉花上，這也加劇了中美之間互不信任。

上周特朗普接受路透專訪時再度指責中國“操縱”人民幣匯率，並抨擊美聯儲的加息政策；隨後中國央行祭出逆周期因子，向外界表明監管層並不希望人民幣大幅貶值，對順周期行為進行過濾，隨後美聯儲主席鮑威爾在傑克森霍爾講話似乎是對美國總統的抨擊有所回應，人民幣大幅反彈，而美元也出現調整，這似乎符合中美兩國共同“關註焦點”--匯率。

還有，各方均有共識，中美的戰略利益決定了中美貿易戰是長期過程，別指望會在短時間內結束，美國對華2,000億出口商品的征稅或在不遠的將來會實施，匯率很難不受沖擊；雖說中方強調匯率不會成為武器，但資金是聰明的，勢必會不斷測試監管底線。

**做好自己**

除了強勢美元和貿易戰的外部不利因素之外，中國自身的結構性問題也不容忽視，只有練好內功，積極發展經濟，才是化解單邊預期的良藥。

受益於中國金融市場對外開放，外部資金不斷流入，今年二、三季度的人民幣貶值並沒有對資本流動造成明顯影響；但隨著人民幣不斷測試6.9元，破七看法日盛的情況下，從結售匯數據可以看出，人民幣的貶值預期有所累積。

監管層在8月初提升了遠購風險準備金，隨後又限制自貿區分賬核算單元(FTU)賬戶人民幣外流，包括最新重啟逆周期因子，這些舉措料會化解部分貶值預期。

由於當前銀行間外匯市場的參與結構仍相對單一，加劇了市場預期一致性快速形成，在市場單向波動中時流動性容易枯竭，而實需原則又進一步限制了投機力量的價格發現作用，因此要從機制上淡化羊群效應，外匯市場基礎設施建設仍需要很長的路要走。

總之，逆周期因子更多的是影響參與者的心理，並不會對經濟基本面造成影響，當然較高的匯率彈性會增加單邊投機的風險，交易參與者會將交易行為自發的和經濟基本面保持相對一致，若經濟基本面持續欠佳，逆周期因子只會積累更多的空頭。

作者 張金棟

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