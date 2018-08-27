人民幣放量收升至近一個月高點 逆周期因子重啟效果顯現

路透上海/北京8月27日 - 人民幣兌美元即期周一收盤大漲618點至6.8171元，創8月1日以來近一個月新高，今日中間價亦大幅上漲逾200點。交易員指出，這主要是因為監管層宣布重啟逆周期因子，短期有助於弱化貶值預期，而且受美聯儲主席鮑威爾言論影響美指整體偏弱。

他們並表示，市場類比去年逆周期因子推出之後的走勢，確實會嚇退很多做空人民幣投機者，但當前內外部環境和去年存較大不同，預計本次重啟逆周期因子或沒有去年的效果；今早開盤之後仍有些許逢低購匯需求，因此要分化預期還需要維持較高的彈性。

“政策抑制的作用還是挺強的，購匯變少了，要購匯也要觀望一下，長期還是要看美指走向和美聯儲對加息的態度。”一外資行交易員稱，感覺這次逆周期系數跟上次相當，但後期若有需要，繼續調整也是有可能的。

德國商業銀行中國首席經濟學家周浩在報告中指出，中國央行最近采取的行動包括重啟逆周期因子，表明中國央行再次加大了對人民幣的支持力度。但如果以史為鑒，在可預見的未來，人民幣兌美元匯率似乎沒有多少上行空間，且人民幣的疲軟是合理的，因為中國經濟仍在增長、債務和杠桿中苦苦掙紮。

全球匯市方面，美元兌主要貨幣周一持穩，美國聯邦儲備委員會(FED/美聯儲)主席鮑威爾的評論令冒險意願改善，同時有跡象顯示美國和墨西哥的協商人員即將就北美自由貿易協定(NAFTA)達成共識。

鮑威爾上周五辯稱升息對經濟有利，並暗示未來仍會繼續升息，盡管美國總統特朗普批評借貸成本上升。

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)