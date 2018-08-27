丘鈦科技(01478-HK)有信心改善毛利率

丘鈦科技(01478-HK)公布截至今年6月底止中期業績，上半年業績由盈轉虧，虧損近5,129萬元(人民幣‧下同)，去年同期盈利2.02億元；每股虧損4.6分；不派中期息。期內，收入32.07億元，按年跌11%。毛利率1.2%，按年大幅下滑10.9個百分點。

丘鈦科技下午掉頭倒跌兼一舉失守10天、50天及20天線(5.62-5.74元)。財務總監范富強表示，有信心公司下半年產品單價將會改善，因為新產品包括屏下指紋識別模組、3D結構光模組等，將進入大規模出口階段；客戶的攝像頭像素模組亦由較低轉向較高像素，令公司產品結構有改善。

他又表示，管理層有信心更好地改善毛利率，認為有不少因素利好毛利率，包括產品規模有所提升，產品結構轉變、大力推動大規模智能製造，以提升效率，亦會加強內部管理。

主席何寧寧表示，人民幣貶值對公司未有很大影響，但亦要積極處理，包括提升營運效率，及開拓海外客戶，將有關影響降至最低。

公司上半年由於人民幣貶值錄得外匯虧損600多萬元人民幣，而數月前仍錄得外匯收益。

何寧寧不評論公司股價，只表示公司長期發展戰略不變。該公司收報5.41元，跌7.521%。

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