中國中車：大基建落地，鐵路需求增加助推業績爆發？

隨著年報披露期接近尾聲，各上市公司也都向市場亮出了自家經營情況。上週末，中國中車（601766.CN、01766.HK）終於在千呼萬盼中姗姗來遲，發佈了上半年業績報告。

中國中車上半年業績中規中矩

中國中車股份有限公司是由中國北車股份有限公司、中國南車股份有限公司按照對等原則合併組建的A+H股上市公司，主營業為鐵路機車車輛、動車組、城市軌道交通車輛、工程機械、各類機電設備、電子設備及零部件、電子電器及環保設備產品的研發、設計、製造、修理、銷售、租賃與技術服務，其業務範圍遍佈俄羅斯、新西蘭、巴西、美國、馬其頓、南非等世界各國。

2018年上半年（1-6月），中國中車實現營收862.91億元（人民幣，下同），較上年同期微降2.73%，主要係鐵路裝備業務收入上升的情況下，受物流貿易規模縮減的影響；歸母淨利潤41.18億元，同比增加12.16%；扣非淨利潤33.63億元，同比增加7.41%。

成本方面，期内營業成本662.2億元，同比下降4.26%，主要係隨著營業收入的減少成本隨之降低，且因產品結構不同，使成本減少略高於收入的減少；銷售費用、管理費用、財務費用分别為25.13億元、60.17億元、7.69億元，變動比為-10.77%、6.71%、21.55%。

來源：中國中車半年報

分業務來看，上半年中國中車得益於動車組等主要產品銷量增加所緻，鐵路裝備業務

的營業收入比上年同期增長5.63%達448.07億元，佔總營收比重為51.93%；受本期交付的城軌地鐵產品類型不同所緻，城軌與城市基礎設施業務的營業收入比上年同期降低4.53%達129.45億元；受風電裝備等業務本期交付量增加所緻，新產業業務的營業收入比上年同期上升0.21%為209.98億元；現代服務業務的營業收入比上年同期下降36.01%，主要是期内公司主動調整業務結構，將北京二七車輛有限公司股權轉讓給中車集團，縮減物流業務規模所緻。

總體來講，上半年中車交出的這份答卷中規中矩，基本符合預期。展望後市，作為全球鐵路裝備製造領域的頂級廠商，併且於國内佔據該領域壟斷地位，其業績爆發主要依賴於國家對基建的拉動，以及在國際市場的拓展。

大基建逐步落地，中車業績有望繼續向上

作為拉動經濟增長的“三駕馬車”之一，基建的重要作為毋庸置疑。但在經過多年20%的高速增長後，基建展露了觸頂迹象，今年以來已放緩至5.7%（1-7月）。與此同時，貿易戰陰影下經濟下行風險正在加大，在此背景下，拉動基建就成了無奈之舉。

有了政策吹風，發改委對中西部鐵路建設批復明顯加快速度，各大銀行巨額資金紛紛流向支持基礎設施。所謂站在風口上，豬都能飛起來，政策利好+資金，基建頓時大反轉。數據顯示，今年1到6月，鐵路運輸業投資3127億元，同比下降10.3%，而1到7月則增至3750億元，同比增長3.5%，這意味著僅7月一個月就有大量資金進入了基建。

對中國中車而言，基建拉升意味著斬獲訂單的機會到了，併且幾乎是板上釘釘的事情。縱觀國内市場，目前能和中車競爭的廠家幾乎沒有，也就是說中鐵總旗下的訂單，悉數都會裝到中車的口袋。由此看來，目前的中車已經行進在一條接單不斷的道路上。

從長遠來看，十三五規劃中“八縱八橫”目標則是中車業績的助推劑，“到2020年全國鐵路營業里程達到15萬公里,其中高速鐵路3萬公里,復線率和電氣化率分别達到60%和70%左右，基本形成佈局合理、覆蓋廣泛、層次分明、安全高效的鐵路網絡。到2020年,高速鐵路服務範圍進一步擴大,基本形成高速鐵路網絡；幹線路網優化完善,其中,中西部路網規模繼續擴大,中西部路網規模達到9萬公里左右；經濟發達、人口稠密、城鎮密集地區形成城際、市域(郊)鐵路骨架網絡,其他適宜區域因地製宜、量力而行佈局建設,城際和市域(郊)鐵路規模達到2000公里左右”，依照動車組的1-3年的建造週期，中車將在2018-2019年集中交付車輛併隨之確認收入。

作者：明鏡里

編輯：賀秋霞

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