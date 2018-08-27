中石化繼續加大勘探開發 料未來三年天然氣產量大幅增長

路透香港8月27日 - 全球最大煉油公司--中國石化(00386-HK)(600028-CN)周一稱，該公司將會繼續加大勘探開發，預計未來三年的天然氣產量大幅增長，原油則保持穩產。

中國石化副總裁黃文生在記者會上稱，響應國家號召，中石化最近召開專門會議探討上遊業務發展，明確未來必須立足於國內，鞏固傳統業務發展，並且不斷提高上遊規模、降低成本。

“原油方面，未來三年保持穩產；天然氣方面，到2020年的天然氣產量將會達到330億立方米。”他說。

中石化的原油加工量是全球第一，2017年的加工量近2.4億噸，當中超過85%來自進口原油。黃文生表示，公司進口原油多元化，但部分煉廠很早以前按照伊朗原油設計，因此與伊朗有長期采購合同，如果停止從伊朗進口，對中石化的商業利益將會產生一些影響，同時，中止伊朗石油出口亦會對國際原價造成影響，因此公司非常關註事態發展。

油價周一下挫，因市場擔心美中貿易爭端損及全球經濟成長，但交易員稱，因美國即將對伊朗石油業實施制裁，將阻止油價進一步走低。



黃文生並稱，中美貿易商品加征關稅，涉及中石化的產品不多，故對公司的生產經營沒有直接影響。

中石化此前公布，今年上半年凈利同比增長52%，與此前預告一致，因油價上漲令到上遊業務大幅減虧，中期股息同比增加60%。

由於業績理想，中石化H股午盤漲幅擴大至逾5%，觸及7.93港元的三個月高位。H股收升5.05%，報7.9港元；A股亦漲近3%，報6.82元。

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