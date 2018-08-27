華新科稱MLCC吃緊為常態 法說行情領漲 被動元件族群大漲收紅

華新科 (2492) 今天啟動法說行情，領漲被動元件族群全面大漲收紅，華新科看好車聯網、5G 及 IoT 市場需求飛漲，將帶動被動元件供應持續吃緊，然全球被動元件的供給將受限於設備交期、原材料和有限的產業人才，其中尤以 MLCC 情況為最，預估被動元件的供應將長期吃緊，並在未來成為常態。華新科今日參加由摩根大通所舉辦的「JPMorgan 4th Annual Asia Tech Tour」法人說明會，由法說會資料顯示，華新科將聚焦於三大面向：車聯網、5G 及 IoT 市場，並認為，巿場上目前沒有新的被動元件供應商，有能力提供大規模品質可靠的完整系列產品，因此預估，雖市場需求可能受到短期區域經濟的影響略有波動，但被動元件供應長期吃緊仍將成為常態。



展望短至中期經營重點，華新科指出，將持續擴大產能並重新佈署各廠產能，加強投資 MLCC 系列產品研發，以彌補巿場結構性瓶頸，並透過 PSA 平台進行產品整合，以拓展電感器和射頻解決方案之供應，此外，也將積極聚焦於日本重點客戶的滲透率。



隨華新科對被動元件展望樂觀，在被動元件前景看好下，華新科今日股價收復 300 元，以 308.5 元漲停作收，被動元件龍頭國巨 (2327) 股價也一度站上 700 元大關，最終以 695 元作收，漲幅 8.09%。而在兩大巨頭帶頭領漲下，包含信昌電 (6173)、奇力新(2456)、蜜望實(8043)，及被華新科、凱美(5317) 相繼入主的佳邦 (6284) 今日皆以漲停作收。