國發會公布 7月景氣對策信號呈綠燈 綜合判斷分數為27分

國發會今日公布，107 年 7 月景氣對策信號綜合判斷分數為 27 分，燈號為綠燈；景氣領先指標持續上升，但增幅減緩，同時指標則持續下跌，顯示當前國內經濟雖呈溫和擴張，惟成長力道有待加強。展望未來，就業情勢維持穩定，1-7 月失業率為 3.68%，為近 18 年來同月新低；加以，企業調薪亦趨積極，高達 1.5 兆的現金股利亦將陸續發放，可望帶動所得增加，且近期調查亦見消費意願回溫，均將有助增進消費。



國發會表示，民間投資方面，5 月以來資本設備進口擴張已轉正，7 月更大幅成長 17.6%，預期下半年廠商資本支出計畫將漸次執行，加以政府積極優化投資環境，並全力導入民間參與公共建設，下半年促參商機達 2 千億元，民間投資可望加速成長。公共投資方面，下半年為公共投資執行的高峰期，政府將積極提升公共建設執行績效，推升投資動能。



外需方面，下半年電子零組件業旺季需求升溫，可望延續我國出口力道，惟美中貿易摩擦後續發展、金融市場波動加劇，以及地緣政治風險等可能不利因素，仍需密切關注。



整體而言，根據行政院主計總處 8 月預測，上調今年全年臺灣經濟成長率達 2.69%，未來國內經濟前景仍審慎樂觀，惟後續須密切關注景氣的變化。



2018 年 7 月新版景氣對策信號較上月 (舊版) 增加 5 分為 27 分，燈號由黃藍燈轉呈綠燈。



在領先指標方面，領先指標不含趨勢指數為 101.84，較上月上升 0.13%。7 個構成項目經去除長期趨勢後，4 項較上月上升，包括建築物開工樓地板面積、製造業營業氣候測驗點、實質貨幣總計數 M1B，以及工業及服務業受僱員工淨進入率；其餘 3 項則較上月下滑，分別為：實質半導體設備進口值、股價指數，以及外銷訂單動向指數。



在同時指標方面，同時指標不含趨勢指數為 99.65，較上月下滑 0.47%。7 個構成項目經去除長期趨勢後，除批發、零售及餐飲業營業額較上月上升外，其餘 6 項均較上月下滑，分別為：電力 (企業) 總用電量、實質海關出口值、工業生產指數、實質機械及電機設備進口值、製造業銷售量指數，以及非農業部門就業人數。



在落後指標方面，落後指標不含趨勢指數為 102.15，較上月上升 0.35%。5 個構成項目經去除長期趨勢後，除失業率較上月下滑外，其餘 4 項則均較上月上升，分別為：製造業存貨價值、全體金融機構放款與投資、製造業單位產出勞動成本指數，以及金融業隔夜拆款利率。