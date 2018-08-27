陸國務院副總理劉鶴坐鎮 下令化解網貸與上市公司股票質押風險

中國國務院金融穩定發展委員會上週五召開防範化解金融風險專題會議，針對近來網路借貸 (P2P) 頻頻爆雷，特別要求要做好網貸風險應對。另一個風險則是防範化解上市公司股票質押風險。

金穩會為中國主管金融的最高機構，上週五的會議由國務院副總理、國務院金融穩定發展委員會主任劉鶴主持召開。中國政府網週一發布消息，指網貸和上市公司股票質押風險整體可控。

在網貸風險應對方面，會議要求深入摸清楚網貸平臺和風險分佈狀況，制定必要標準，加快互聯網金融長效監管。事實上，中國官方為了防止危機擴大，除了制定 108 條調整改清單項目，更要求全國各地在年底前完成檢查。

最新更傳出北京市互金整治辦上週五啟動 P2P 網貸機構自查工作，至於同樣作為 P2P 與私募基金重鎮的廣東省，也已發布通知嚴禁省內再新增 P2P 網貸機構。顯示中國官方在全部撤查之前，不要讓新的業者再進來添亂。

至於前陣子因 A 股暴跌而一度緊張的上市公司股票質押風險，金穩會也要求充分發揮市場機制，指示地方政府與監管部門要創造好的市場環境，鼓勵和幫助市場主體主動化解風險。

隨著先前市場波動劇烈，有越來越多上司公司股東門意識到潛在風險，選擇解除股權質押，主動降槓桿。迄今已有超過 20 家上市公司發布股東解除股權質押的公告，其中不少是質押期尚未滿而提前解押。

對此券商人士分析，這是在去杠杆的大趨勢下，部分上市公司主要股東已意識到風險，開始主動透過提前解押降低杠杆，控制風險。從側面解讀，也可反映出部分股東的現金流沒有問題。

今日 A 股走高，午後三大指數持續上攻，其中創業板指大漲一度超過 3%，逼近 1500 點關卡。上證指數漲幅近 2%，尤其以即將公布 5G 頻譜資源最終許可方案的 5G 概念股帶頭領漲，相關類股幾乎全線上漲。