彭博指標：中國經濟擴張連續四個月趨緩 專家：大船轉向需要時間

據調查，早期指標顯示中國 8 月份經濟擴張已連續連續第四個月趨緩，凸顯中國官方推行經濟增長政策的壓力。

根據彭博經濟研究會總有關商業環境與市場情緒的最早可用指標來看，隨著貿易夥伴需求減弱，中國經濟進一步趨緩，近期 A 股走跌也反映市場情緒惡化。

早期指標顯示中國經濟連續第四個月減速 (圖自彭博)

隨著外界對中美貿易戰擔憂加劇，日前中國官方公布一系列政策以加強基礎建設、增加對小微企業的信貸投放，並提供減稅措施。然而，這些政策得需要時間才能慢慢顯示效果，預計中國經濟可能進一步趨緩。

彭博亞洲經濟學家舒暢指出，中國經濟得花上幾個月才能觸底復甦，目前尚未見到拉抬經濟成長措施的效果。他形容：這就像艘大船，得花點時間來改變航線。

中國 8 月首批官方數據：製造業和非製造業 PMI 將在本周五上午 9 點公佈。根據彭博調查經濟學家預估，兩項 PMI 皆會小幅下降。

從其他數據來看，雖然渣打中小企業信心指數三個月加權均值顯示偏弱，但 8 月份該指數從 7 月的 55.7 反彈到 56.6。負責這項對 500 家中小企業進行的渣打經濟學家申嵐在報告指出：「「7 月以來促進中小企業信貸投放措施逐漸奏效」他指出：「打通貨幣政策傳導機制和降低中小企業貸款成本，是改善中小企業金融服務的關鍵。」

今年來，中國人民銀行已三度調降存款準備金率，意在解決中小企業融資困難。申嵐指出，在中美貿易衝突下，中小型出口商表現疲軟，反觀內需企業表現則相對強勁。

麥格理證券經濟學家胡偉俊指出，隨著中國政府開始力推基礎建設投資，鐵礦石價格已經反彈。調查顯示，中國鋼、銅生產商和貿易商的信心已逐步回暖，代表企業的需求穩定，市場情緒好轉，預計基礎建設固定資產投資與信貸成長將在這個月或下個月走出底部。

但也有另一派說法指出，中國現在向市場法撒錢的作法，或許能抵銷今年春天去槓桿化所撤走的錢，但可能無法對中國經濟提供足夠的刺激，讓中國經濟出現實際繁榮。北京經濟研究機構威格拉姆資本顧問董事 Rodney Jones 指出：「我對刺激計畫是否則創造出過去我們所見的那種成長抱持非常懷疑態度，預計這回的刺激計畫只能消除一些不利因素。」