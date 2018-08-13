中國網貸P2P平台出現倒閉潮 政府推10項應對措施

中國網路貸款平台行業 (P2P) 陸續出現倒閉潮。中國政府近日擬出 10 項應對措施，試圖整頓此行業維護經濟的穩定及人民權益。

據新華社週日 (12 日) 報導，對於近幾週因 P2P 網貸引發的動蕩，中國當局正在推出 10 項應對措施，以遏制陷入困境的 P2P 網貸產業。

負責打擊網路財務風險的中央政府工作組，近日也召開了 P2P 行業會議，以保護社會與金融穩定。

根據深圳前程互聯網金融研究所旗下的 p2p001.com 數據顯示，中國 P2P 產業的規模遠遠大於全球其他地區的總和，貸款餘額為人民幣 1.49 兆元 (約 2179.6 億美元，或新台幣 6.68 兆元)。

路透社報道指出，北京近期開始解除債務泡沫化及降低經濟風險的措施後，包括該國巨大的影子銀行貸款部門，都隨著投資者撤資，而開始出現動蕩。在政府給予的 6 月 30 日截止日改革日過後，許多 P2P 公司為了不遵守新的商業慣例標準，都選擇了關閉公司來逃避監管。

在影子銀行業務日益遭嚴厲打擊的情況下，自 6 月份以來多達 243 間在線借貸平台破產，影響到中國的金融體系。全國各地的許多投資者都希望政府協助他們恢復因 P2P 借貸平台而失敗的投資。

專家指出，更嚴厲的監管下有助於大型 P2P 平台，但多間 P2P 上市公司股價下跌，如宜人貸 (YRD-US) 股價今年下跌 71%、PP 貸 (PPDF-US) 股價今年下跌 44%、和信貸 (HX-US) 今年也下跌 27%。

宜人貸股價日線趨勢圖

P2P 網貸平台的主要營運模式是以承諾投資人更高的報酬率從散戶投資者募集資金，並將資金借貸給通常無法獲得銀行貸款的中小企業和其他個人借款。

據路透社報道，P2P 網貸原於 2011 年開始在中國設立，至 2015 年到達高峰，當時大約有 3500 間類似的企業。

報道指出，中國政府提出的新措施包括要求地方政府建立「通訊窗口」，以響應 P2P 投資者的要求，並對 P2P 公司進行合規檢查。

此外，地方政府也「嚴格禁止」自己設立任何新的 P2P 公司或在線金融平台。而試圖在 P2P 平台上欠款的借款人也將被列入中國社會信用評級系統的黑名單中。

中國政府表示，將尋求多種方式來解決 P2P 資金流動性風險，並保護投資者的合法權益。政府還將加強投資者教育，以提高公眾對風險的認識。