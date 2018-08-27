橘子早盤順利完成填息 樂觀看待下半年業績

橘子 (6180) 配發 0.5 元現金股利今天除息，參考價為 72.1 元，股價開盤走揚，早盤順利完成填息。受惠《天堂 M》營運維持，橘子指出，今年每季不會再有大起大落狀況出來，會穩定持續向上成長。橘子第二季合併營收為 35 億元，較去年同期成長 104%，合併營業毛利為 12.8 億，較去年同期增加 502%，稅後淨利 5.2 億元，年成長 1853%，季增 28%，EPS 達 3.09 元，創下單季歷史新高。累計上半年集團合併營收為 83.6 億元，較去年同期成長 113%，稅後淨利 9.3 億元，年成長 1061%，EPS 達 5.51 元。



橘子受惠旗下跨世代手遊鉅作《天堂 M》營運維持，讓整體業績持續向上，下半年業績樂觀看待，橘子指出，今年每季不會再有大起大落狀況出來，會穩定持續向上成長。



此外，橘子擬推出亞洲第一個虛擬道具交易所、Anytix 揪票通票券等全新商業模式與服務。橘子支付積極接通微風、萊爾富、OK 便利商店等大型通路，使交易筆數年成長兩成，今年目標為全力拓展通路，提供使用者更多消費場域。



至於推出結合區塊練技術的遊戲道具交換所，賦予遊戲商 IIO(首次虛擬道具公開發行) 的能力，為亞洲第一家推出區塊鏈產品遊戲廠商，預計最快第三季底正式上線。