橘子引進區塊鏈技術 成亞洲首家虛擬道具交易所 最快本季上線

橘子 (6180) 今天宣布推出結合區塊練技術的遊戲道具交換所，賦予遊戲商 IIO(首次虛擬道具公開發行)的能力，可直接發行有價區塊鏈道具，為亞洲第一家推出區塊鏈產品遊戲廠商。樂點 (GASH) 營運長呂俊賢指出，目前有 5 家遊戲營運商或開發商洽談中，最快第三季底正式上線，初期為免費，首要目標是讓流量用戶擴大。橘子集團董事長劉柏園認為，區塊鏈技術以點對點的去中心化網路平台架構，解放昔日網路交易的諸多限制及潛在風險；而橘子集團初試啼聲的區塊鏈道具交易所，即是看好這項技術的發展潛力，所開發出的一項劃時代應用。



劉柏園進一步表示，橘子推出的區塊鏈道具交易所，是展現區塊鏈價值的一項計劃，更有機會成為整體產業關鍵突破的營運概念。橘子提出的 IIO(首次虛擬道具公開發行) 將紮實應用區塊鏈技術，在原本龐大而成熟的全球遊戲市場上，打造具大規模營運經濟效益的第一個商業模型。



呂俊賢表示，過去大家對區塊鏈跟加密貨幣做連想，但實際上是提供平台，讓遊戲商可以自由發行遊戲裡的稀有或有價的虛擬寶物，有鑒於虛寶交易的不安全，區塊鏈可增加安全性及稀有性，對消費者來說，在了解技術的安全及方便性時，市場就會很快的普及。



呂俊賢進一步指出，目前 IIO 系統已開發完成，正在測試中，在台灣，橘子會是最先把區塊鏈技術的價值放在遊戲產業中，他說，一般廠商進入門檻會高，因為欠缺會員流量及技術，橘子樂點卡擁有 120 萬每月活躍有註冊流量用戶，不記名用戶則有近 300 萬，橘子力拼第三季推出上線。



以區塊鏈技術打造遊戲產業新商模 IIO(首次虛擬道具公開發行)，台灣是亞洲遊戲產業扎根的推手之一，其實在 2000 年起，產業供應鏈即不斷擴大，許多玩家早已在 10 多年前就熟悉虛擬物品交易。橘子集團在累積超過 1200 萬用戶、每年創造龐大營收的基礎下，橘子初步會在全亞洲推行 IIO，透過區塊鏈特性，遊戲廠商得以打破地域限制，在集團旗下樂點推出的區塊鏈道具交易所發行虛擬道具，促進台灣成為遊戲市場裡的交易中心，除了可有效改善潛在交易風險問題、活化產業，也與全球遊戲商一起建立全新的商業模式。



呂俊賢指出，區塊鏈道具交易所內的虛擬道具，由遊戲廠商認證並上鏈後，即可雙重保障交易者權益。另一方面，遊戲商經由此平台，可發行稀有且數量透明公開的特殊虛擬物品，換言之，只要與樂點的交易所介接，遊戲商立即擁有自行發佈有價虛擬道具的能力。由於各遊戲之間的道具無法互相轉移，不會影響遊戲本身的生態及平衡性，亦不影響遊戲商原有營運，可在維護產品週期的前提下，利用區塊鏈技術加大遊戲內的經濟流動循環。