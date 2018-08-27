電廠售電挹注 安集H1賺贏去年 3D金屬列印攜手賀利氏搶攻航太產業

太陽能族群營運一片慘澹，安集 (6477) 仰賴太陽能模組、電廠售電挹注，第二季營業利益 8 千萬元，稅後淨利 5200 萬元，每股盈餘 0.55 元，創下單季高，截至 8 月底電廠建置已達 57.7MW，為公司提供營運動能，向一個領域打下基礎，投資 3D 金屬粉末圓融獲得歐洲國際大廠賀利氏 (Heraeus) 肯定，合作開發之專利材料—特殊鋁合金，已取得空中巴士的生產權利。第二季太陽能族群除了碩禾 (3691)、安集、中美晶(5483) 勉力維持「盈面」，夏季日照充裕，安集電廠售電收入傳統旺季，單季營收 3.64 億元，毛利率 27.26%，較去年同期大增 5.12 個百分點，稅後淨利 5200 萬元，每股盈餘 0.55 元，合計上半年稅後淨利 8711 萬元，年增率 5.74 倍，超越去年稅後淨利 7500 萬元，每股盈餘 0.94 元。



權量太陽能產業單一產業的風險，在原有營運主軸下，與最大大股東自動化設備欽揚科技，投入 3D 列印前端設備開發、轉投資成立圓融並成功產出高品質且價格具競爭力之 3D 金屬粉末材料，建構產業上下游資源整合，提供 3D 金屬列印產品之完整解決方案。



圓融公司生產之 3D 金屬粉末，品質獲歐洲國際大廠賀利氏 (Heraeus) 肯定，目前合作開發之專利材料—特殊鋁合金，已取得空中巴士的生產權利，雙方將進行策略合作，目前已出貨台灣及大陸，未來將積極打入歐美航太大廠供應鏈，並擴及其他高階產品應用面。



圓融 3D 金屬列印已完成鋁合金粉末參數建立、製程及品質之規範標準，9 月開始進行鈦合金相關測試，持續累積各式材料列印參數資料庫數據，產品開發部分，目前已與多家廠商合作，進行產品開發試作，例如特殊扣件、航太零件、特殊設備工件、異形水路模具及精密模具等，著手規畫於明年第三季完成 ISO13485 及 GMP 生醫相關認證。