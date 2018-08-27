英特爾新處理器產品9月起出貨 華擎Q4業績添新動能

英特爾 (Intel) 第九代處理器傳 10 月推出，牽動主板業者下半年成長神經。華擎 (3515) 指出，新品預計 9 月小量出貨，10 月起大量出貨，對第四季業績影響較大。而 4 月起新增的 AMD 顯示卡產品線，目前市況不佳，但因屬新產品線，公司正逐個市場漸次開拓，以增加業績動能；至於伺服器與 IPC 產品線，成長動能穩健，下半年旺季看升。



儘管英特爾原訂 10 奈米製程的 Cannon Lake 將延遲到明年才推出，今年僅推出小改款的 Coffee LakeRefresh，且因應 AMD 競爭而提前到 10 月份上市，但因性價比較佳，一般認為還是有賣點，使得原本下半年傳統旺季行情落空的主機板 DIY 市場，重新燃起一線生機。



不過，傳統上主機板一年中的最大旺季第三季，雖有 AMD 新品挹注，但主流的英特爾新品從缺，影響旺季效應，加上英特爾新品時程不明確影響供應鏈，使主板業者偏向保守。



華擎指出，目前來看，英特爾這次小改款的新產品要到 9 月小量出貨，10 月份開始大量出貨，因此對第四季業績會有較明顯的影響。至於伺服器與 IPC 產品線下半年將穩定成長。