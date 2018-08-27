〈房產〉低薪難攀高房價 青年貸款購屋占比跌至10年新低

金融業房貸利率至今仍全面走低，財團法人金融聯徵中心貸款購屋者分析發現，全台 20-30 歲的青年購屋者占比在今年首季跌至 13% 的 10 年新低水準；而過去 1 年六都青年購屋佔比竟同樣全部低於 2 成，台北甚至只佔 7.7%，新北僅 11.5%。

觀察近 10 年青年貸款買房占比，從 2009 年的 17.6% 降至今年第 1 季的 13%，10 年間比重出現緩步下滑的趨勢。

網路房仲業者屋比房屋比價創辦人葉國華表示，目前年輕人買不起房的問題與「房價過高」和「年輕人普遍低薪」有極大的關係；受過去 10 年房價飆漲，全台六都房價明顯被墊高，其中，以雙北市特別嚴重，儘管房價自 2014 年高點下跌至今，已有約 10% 的修正，但這對想買房的年輕人來說，還是杯水車薪。

根據內政部資料統計，2018 年第 1 季全台平均購屋總價高達 1022 萬元，10 年來漲幅高達 54.1%。以台北來說，今年第 1 季平均購屋總價還高達 2071.9 萬元，10 年漲幅高達 70.1%、新北也有 1190.2 萬元，10 年漲幅甚至更高達 83.1%，這樣的高房價與勞動部統計去年 30 歲以下的年輕人平均月薪僅有 29,427 元，相當於年薪不到 40 萬的收入相較，要負擔起目前千萬等級的高房價明顯有困難。

葉國華指出，目前年輕人薪水少、薪資調漲速度也慢，是導致買房卡關的主因，即便再努力也很難趕上房價漲幅，無怪乎近年政府積極想幫助年輕人購屋，卻總是欲振乏力，因為年輕人低薪難以負擔目前的高房價。

以目前民間銀行針對優質客戶的房貸利率，甚至可低到 1.6% 左右，總繳息狀況還比政府青年安心成家方案更省息，而且，現在民間銀行更有 30、40 年的長年期房貸、3 年以上寬限期方案可供購屋者選擇。

目前政府提出幫助年輕人購屋的方案並不夠多元與優惠，助力仍有限，屋比趨勢研究中心總監陳傑鳴表示，觀察近 10 年六都 20-30 歲青年貸款購屋狀況可以發現，年輕人買房占比呈現不斷下滑的趨勢，這對房市與政府施政來說都是相當大的警訊。