〈房產〉台灣旅館房間數高速成長 高力：高品質渡假型飯店仍有空間

自 2014 年以後，台灣旅館新增房間數，每年以超過 1 萬間的數量釋出市場，但是商務客逐年減少、台灣民眾出國人次逐年攀高進而排擠國內旅遊商機，外資商仲高力國際今 (27) 日指出，對旅館有興趣的投資者應聚焦高品質渡假型飯店，發展空間較大的中低價國際酒店品牌。

高力國際建議對於台灣旅館市場有興趣的投資者，首先可朝向迎合本地旅客的高品質渡假型飯店，以 2017 年台灣前 10 大觀光飯店每間房帶來的收入名單中，有 7 家屬於渡假型飯店，且大部分的客源來自國內。除晶華酒店的 (2707-TW) 蘭城晶英酒店外，所有渡假型酒店均位處知名風景區或具溫泉資源的地區。

另一投資聚焦點放在引進中低價位的國際旅館品牌，主因是該類型的國際旅館品牌在台灣的市佔率尚低，而且相較高檔飯投資成本相對負擔較輕，目前已有多家日系飯店業者計畫開設此一定位的旅館，甚至來自日本的 H.I.S. Hotel Holdings 直接入股台北市最大的中低價連鎖酒店品牌之一的洛碁飯店集團。

高力國際建議投資者關注科技的與行銷工具的應用適當的科技應用，將有助於降低成本與提升房客的體驗。

高力國際指出，按建築與設備標準、場所面積、經營、管理及服務方式區分，台灣主要住宿設施分為觀光旅館、一般旅館與民宿三大類，其中以觀光旅館為最高標準，其次為一般旅館以及民宿。

高力國際調查，2017 年全台觀光旅館可供給為 2 萬 9353 間，相較 2007 年 2.12 萬間，11 年來新增 8182 間，平均 1 年新增房間數約 743.82 間；至於 2017 一般旅館房間數為 17.07 萬間，對比 2007 年的 12.14 萬間，11 年來新增 6.63 萬間，平均 1 年新增近 6026 間。

至於民宿部分，2017 年房間數為 3.49 萬間，對比 2007 年為 1.2 萬間，11 年新增房間數為 2.28 萬，平均 1 年新增約 2076 間。

而且自 2014 年以後，台灣旅館市場每年新增超過 1 萬間房間，進而衝擊每日平均房價，甚至導致住房率下降。根據交通部觀光局統計資料，觀光旅館每間房可帶來的收入高點落在 2014 年，一般旅館則落在 2015 年，隨後便進入修正期。

以台北市觀光旅館市場來看，2017 年的平均每日房價為 4384 元、住房率為 73.2%，平均每間可帶來的收入約 3209 元。若假設以每間房面積約 13 坪（含公設面積），旅館業者若要在台北市承租 A 級或頂級大樓經營觀光旅館，必須將每間房可帶來的收入提高至 4500 元以上，才可以將租金成本占客房收入比率壓低到 2 成以下，因此，如何提高房價成為旅館業者首要解決的問題。