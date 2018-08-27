中華電信積極活化土地資產 將建智慧辦公大樓及開發社會住宅

中華電信 (2412) 積極進行土地資產活化。據了解，中華電信已選定三塊自有土地，將由子公司光世代建設公司負責建造三座智慧辦公大樓，此外，三塊自有土地將開發為社會住宅大樓，預估合計總投資金額 70～80 億元。若再加上由桃園市政府出地的桃園創新研發中心、中華電投資 120 億元興建新世代科技園區，合計中華電已敲定土地開發案、總投資金額近 200 億元。據了解，三座智慧辦公大樓中，南港機廠預計可開發為 23 層樓的智慧建築大樓，但確切開發樓層還在評估中，預定明年第一季動工，總投資規模超過 20 億元，將與南港經貿科學園區、台北流行音樂中心匯集形成國內高科技、影視、創新產業的新世代智慧綜合園區。



而新北市三重智慧辦公大樓預估將在明年動工，另外一棟智慧辦公大樓將落在台北市；而三棟社會住宅推案中，萬華預定年底公布細節、明年第一季動工，主要以供給社會青年入住為優先。至於桃園新世代科學園區的動工時程，預定明年第二季前。