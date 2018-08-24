攻亞運商機 中華電MOD亞運專區累積18萬點擊 7月底止MOD客戶184.1萬

2018 亞洲運動會火熱進行中，中華隊目前累積 5 面金牌 (至 24 日中午)，中華電信(2412) 積極搶攻運動商機，繼先前世足盃傳出好消息後，此次 MOD 再鎖定亞運商機，根據中華電信表示，消費者可透過 MOD、Hami Video「亞運專區」，觀看賽事；而亞運專區目前已累積 18 萬次點擊。中華電信強調，MOD「亞運專區」，觀眾想看什麼比賽都可自行點閱；更可以自己決定想看的時間，若想直接了解中華隊奪牌狀況，可進入「奪牌快報」項目中的「奪牌時刻」觀看。



中華電信截至 7 月底止，光世代寬頻用戶數為 358.4 萬戶，60Mbps 以上的客戶數 194.6 萬戶，其中，100Mbps 以上客戶達 137 萬戶。MOD 客戶數達 184.1 萬戶。行動上網客戶持續成長，達 906.3 萬戶。