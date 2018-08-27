台灣主要報紙重要財經新聞 2018年8月27日

凍結 5～6 年之久的中華電信土地資產活化，將全面動起來！據了解，中華電信已選定三塊自有土地，將由子公司光世代建設公司負責建造三座智慧辦公大樓，另外三塊自有土地則開發為社會住宅大樓，合計總投資金額 70～80 億元。

年底選舉腳步接近，加上這幾天暴雨造成南台灣災情慘重，雪上加霜，蔬菜水果及雞鴨魚肉等食物類物價勢必上漲。據知情人士透露，盱衡整體情勢，台電已向中油提出調降台電天然氣採購價格，減輕台電燃料成本壓力，並在優先穩定物價、照顧民生的考量下，十月電價「凍漲」有望。

台股近期交投轉淡，成交量迭創今年低點，不過投信法人著眼低量營造投資機會，提前啟動本季作帳行情。至上周五（24 日）為止，投信連八個交易日買超台股，火力集中大型傳產股，帶動相關個股躍居多頭重心。

經濟日報

賴揆射五箭 拚內需衝外銷

貿易戰效應 台廠迎轉單

投信作帳行情 提前啟動

工商時報

中華電 200 億土地開發動起來

10 月電價凍漲有望

藍天爭雙子星 邀銀行團聯貸

聯合報

趕貨 iPhone 鴻海鄭州廠重金招工

陸客不來 直航班機大減

紡織業拚轉型 不動產開發熱

蘋果日報

貿易戰雜音紛擾 台股信心面乏力

新興市場動盪 勿貿然進場摸底

國泰世華 + 全聯 VS. 中信＋7-11 決戰 ATM

中國時報

經部擬引進移動式防洪牆

李開復談 AI 創意難取代

汰換泡水車 補助減失血

自由時報

生育率降 人口高峰提前到

美原油庫存驟降 本週油價漲 3 角

安倍角逐黨魁 可望成任期最久首相

