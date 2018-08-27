價值勝過成長 大摩看好股息率5%和香港銀行、電訊股

摩根士丹利亞洲及新興市場股票策略部主管郭強盛 (Jonathan Garner) 認為，價值型股份將繼續跑贏成長型股份，看好香港銀行、電訊和公用股。

香港經濟日報援引郭強盛分析，高股息價值型股份往往能在宏觀經濟環境不明朗、波動性高時異軍突起，加上價值型股與成長型股份的預測獲利收益率差距收窄，反映整體成長型股估值偏貴，故建議投資者繼續採高度防守性策略。當中，看好股息率至少達 3.5%，以及賺取港幣收入的公司，包括本地銀行，香港電訊，和公用股。

郭強盛補充，大陸近月強調積極財政政策，又擬加大基建支出，因此部分與此相關的鐵路股，鋼鐵，和水泥股或有投資機會。另外，他亦看好上游能源股。

科技板塊近月弱勢，更曾迎來拋售潮。郭強盛表示，該行去年 9 月起已看淡科技硬體股，及至今年 2 月，中國互聯網股經過強勁炒作後，不論與自身歷史水準或美國同業比較，估值均屬偏貴，同時大陸經濟增長和消費者信心皆走下坡，故大摩當時亦對中國互聯網股份看法轉為負面。

郭強盛進一步指出，即便市場近月已下調整體科技板塊的獲利預測，不少股份業績仍然遜於預期，故不排除科技股將續現估值向下修正情況。

郭強盛及其團隊本月已把海康威視 (002415-CN) 等科技股剔出大陸和香港焦點股份名單，同時換入中國中車 (1766-HK)，潤電 (0836-HK)，新奧能源 (2688-HK) 等防守性股份。目前現時大陸和香港焦點股名單以金融，公用，資源股為主，未有太多增長股。

不過，郭強盛強調，亞洲人財富不斷累積，對醫療保健的需求也愈見殷切，所以醫藥板塊仍有長期增長潛力。