友邦(01299-HK)謀攻內地七成市場

今年內地先後宣布多項金融業開放措施，包括加快外資保險公司全面進入中國市場的時間表。友邦保險(01299-HK)現時在內地已持有5個省市的牌照，可經營範圍佔全中國壽險市場的30%，集團覬覦進一步開放，正摩拳擦掌部署進軍餘下70%仍未染指的地區。

友邦集團首席執行官兼總裁黃經輝接受訪問時透露，集團目前已開始加強人手，配合未來中國市場開放作好部署。今年上半年，友邦中國的新業務價值對集團貢獻僅次於香港，他期望內地業務很快便可從後追上，成為集團新業務價值貢獻最大的市場。

已增人手 部署進一步開放

中國今年初宣布，擬於2021年全面開放壽險市場，屆時放寬外資保險公司持股上限至100%；短期內亦計劃開放外資保險公司的經營範圍，與中資企業看齊。目前外資險商當中，僅友邦在內地屬獨資，較其他對手以合營方式經營佔優。

不過，黃經輝指出，友邦現時僅限於在廣東、江蘇、北京、上海及深圳5個省市經營，若市場進一步開放，可讓友邦進軍其他省份。他直言，希望友邦未來能在內地其他大城市插旗，惟未有透露心儀的目標城市。

至於拓展其他城市的具體策略，他僅說仍有待內地當局公布開放的細節而定，但友邦一直看好中國業務，「現時先在人手方面開始，配合未來作好準備」，包括加強內部人手及前線銷售代理人員。

黃經輝提到，目前友邦內地業務部分員工來自各個不同省份，例如江蘇省部分員工來自杭州，友邦會招聘及培訓不同省市的員工，日後一旦可擴充至相關市場時，便可把這些具有經驗的員工調配往其原屬省市。同時，友邦亦會增聘大學生，以配合其「最優秀代理」策略及日後的發展。

中國業務快將超越香港

另外，友邦早前與騰訊(00700-HK)有份投資的中國醫療健康平台微醫控股達成長期策略夥伴協議，被問到是否為了未來拓展其他市場鋪路，黃經輝回應，有關合作主要是圍繞友邦現時經營的市場，集團可以把微醫的數碼醫療健康服務提供予客戶，同時微醫亦坐擁龐大的客戶群，友邦可為他們提供產品及服務。日後當市場進一步開放，雙方可以更緊密合作，不過暫時仍言之尚早。

今年上半年，友邦內地業務是集團各市場中增長最快的地區，以固定滙率計，新業務價值按年升37%，達到5.56億美元，新業務價值僅次於貢獻最大的香港（期內錄得7.96億美元，按年升10%）。而中國的新業務價值利潤率更達91%，已勝過香港的62.2%。

至於內地業務何時可超越香港，黃經輝說「希望很快」，但強調香港的業務規模依然龐大，寄望兩個市場也可持續增長。他坦言，以中國14億人口，相對香港僅700多萬人，加上內地市場及保障缺口巨大，而且中國的生產總值終會趕上美國，儘管業務發展路途上難免有起落，惟相信整體發展方向會是持續增長，規模不斷擴大。

友邦與其他科網或電訊機構合作是否屬未來趨勢，黃經輝指出，友邦除與微醫合作外，早前亦與南韓的SK Telecom達成協議，利用數碼渠道向SK Telecom客戶提供服務，他不排除日後有類似機會時再作研究，然而大前提是有關合作能否推動業務增長，又指目前大部分業務仍由保險代理人員透過與客戶面對面進行。

來源：信報

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