美墨修訂NAFTA 2.0 非美汽車大廠聯署信反對

美國與墨西哥針對修訂北美自由貿易協定 (NAFTA) 已耗時將近一個月，將於美國時間 21 日恢復談判，豐田 (7203-US)、福斯汽車 (VLKAY-US)、現代汽車 (005380-KR) 等在美設點的非美汽車大廠揭露一封寫給國會的聯署信，表示反對川普政府提高美國生產汽車部件使用比例，從目前的 62.5% 提高至 70%。

美、墨兩國將於美國時間週二 (21 日) 在華府恢復會談，將由墨西哥經濟部長 Ildefonso Guajardo 將與美國貿易代表 Robert Lighthizer 修訂 NAFTA 內容，試圖解決未完成的雙邊問題，以便加拿大也盡快重返談判桌。

目前，美墨還在商討雙邊汽車協議，該協議將商討在美製造汽車含美部件比例，從目前的 62.5% 提升至少 70%。

汽車製造商團體包括本田汽車 (HMC-US)、戴姆勒 (DAI-EU)、BMW (BMW-EU) 和 Nissan Motor (7201-JP) 等寫給國會的一封聯署信中提到，不支持川普政府提高美國生產部件使用比例，從目前的 62.5% 提高至 70%。

「我們仍然擔心情況未進一步澄清、保證和修改的背景之下，各州非美汽車大廠將無法支持 NAFTA 2.0 立法實施。」全球汽車製造商協會主席 John Bozzella 道。

通用 (GM-US) 等美國本土車廠對 NAFTA2.0 目前談判方向深感支持。(圖：AFP)

然而，美國本土三大車商：通用 (GM-US)、福特 (F-US) 和飛雅特克萊斯勒汽車 (FCA-US)，卻對美墨目前修訂 NAFTA 的方向感到激勵並深表支持。

代表三大車商的美國汽車政策委員主席 Matt Blunt 表示，我們贊同美國政府加強美國汽車製造業和創造就業機會的總體目標，並考慮到 NAFTA 對美國工業的重要性，願請雙方談判代表迅速完成談判。

專家表示，在美設廠且規模較小的非美汽車製造商，可能很難滿足這項更為嚴格的 NAFTA 要求。

消息人士表示，這個協議若確定，非美汽車大廠將支付美國員工較高的時薪，連帶提高汽車製造的成本。目前美國貿易代表辦公室 (USTR) 分別與汽車製造商會面確保潛在支持。截稿前 USTR 對此拒絕發表評論。