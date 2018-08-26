郭廣昌：產品做不到精品就別做 造那麽多垃圾幹什麽?

新浪財經訊 “亞布力中國企業家論壇2018年夏季高峰會”於8月24日至26日在南昌舉辦，主題為“中國經濟：初心與再出發”，復星國際董事長郭廣昌出席並演講。

好產品怎麽來做？是時間換來的，郭廣昌表示，做好產品第一個是要耐得住寂寞，要不斷的進行創新研發，要精益求精，匠心打造全球的好產品。

“我跟我兄弟們說，我說你可以少做一個產品，但你如果做產品必須是精品，如果你做不到精品你就別做了。這個地球負擔已經很重了，你在地球上造那麽多垃圾出來幹什麽呢？”

以下為演講摘編：

郭廣昌：做企業我越來越體會到，無論是海外並購也好，還是國內企業做產品也好，其實都一樣，無論是做併購還是自己做，就盯著一樣事情——就是產品。關注產品力，關注產品、關注產品。

時間都去哪兒了？原來自己覺得還很年輕的，現在坐在一起一看邊上都是老男人了，尤其自己。剛才還在（和別人）比頭發呢，這個說你多一點，我少一點，你白了我沒白，我就說我徹底沒了。

2004年-2018年的我，都是時間換來的，對一個企業來說，對一個企業工作者來說，就是你把時間花在哪裏，時間花在哪裏意味著你重視什麽，最後你獲得的成績是什麽。

復星26年歷史，我們的目標很清楚，我們現在已經變成一個在全球20多個國家在產業運營，我們有7萬名員工，其中一半以上是海外員工，我們有5300億的總資產，去年規模凈利潤130億利潤。我自己比較高興的一點是，前5年我們不斷在降低負債率，到去年我們負債率低於50%。

復星的使命我們是希望讓全球家庭生活更幸福，怎麽樣讓全球家庭生活更幸福，根本上來說你要提供更多好的產品，我們希望到健康、快樂、富足這三個領域，給全球家庭提供更多的解決方案，更多好的產品，好的體驗，所以我說我們這些好的產品就都在這裏了，我們現在在全球的產品組合。

如果說有什麽秘訣，我覺得自己越來越感到，現在我絕大部分的精力就盯著一個事情，產品、產品還是產品。未來我們還會更加關註產品，我覺得好產品是一個企業的靈魂，阿里巴巴的核心我覺得還不是電商，阿里巴巴最了不起的當時的一個產品叫支付寶，沒有支付寶，我覺得沒有後來電商發展的那麽順利。騰訊一個很好的產品叫微信，我們泰康人壽有很好的保險產品等等，我覺得這些產品才是這些企業的靈魂。

對復星來說也是這樣，要做好產品，怎麽來做？前面我講了，是時間換來的，所以做好產品第一個是要耐得住寂寞，要不斷的進行創新研發。

十年以前，我們投資了富紅翰林，十年磨一劍，富紅翰林核心目標是要讓癌癥患者很好的解決掉癌癥，但同時藥價也不貴。未來5到10年癌癥將會變成慢性病，應該說都能解決，所以人活到120歲，150歲應該都是看得到的。

做好產品，另一個還是要精益求精，一定要匠心打造全球的好產品。我現在說的最多的一句話，跟我兄弟們說，我說你可以少做一個產品，但是你如果做產品必須是精品，覆星出品一定出精品，如果你做不到精品你就別做了。這個地球負擔已經很重了，尤其房地產，我說你在地球上造那麽多垃圾出來幹什麽呢？

新浪聲明：所有會議實錄均為現場速記整理，未經演講者審閱，新浪網登載此文出於傳遞更多信息之目的，並不意味著讚同其觀點或證實其描述。責任編輯：謝長杉

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