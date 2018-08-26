中國新能源汽車流通體系建設研討會召開

“新能源”將中國汽車帶入了全新時代。一方面，新能源汽車銷量在快速增長，另一方面補貼退坡的節奏在逐步加快。在補貼退坡和雙積分政策雙管齊下的後補貼時代，國內新能源汽車產業迎來新變革。8月22日，由中國汽車流通協會主辦，以“新能源·新需求·新流通”為主題的新能源汽車流通體系建設研討會召開。

1-7月，我國新能源汽車產銷分別完成50.4萬輛和49.6萬輛，比上年同期分別增長85%和97.1%，預計全年新能源汽車產銷量將突破100萬輛。隨著消費者對新能源汽車認知的加深、充電基礎設施的完善，越來越多的人會有購買和使用新能源汽車的意願。基於此背景，建設與新能源汽車市場發展相匹配的流通體系，已經成為必須解決的首要問題。

當前我國的汽車市場發生了根本性的變化，產品、技術和需求三個方面都在變革。汽車流通體系也要隨之變化，尤其是在新能源汽車井噴式到來的當下，如何構建既適應市場發展又能滿足和保障消費者利益的營銷體系，生產企業與流通企業必須為此做好前端設計。

目前新能源市場消費有以下幾個特點：消費需求迅速增長、商品服務和商品消費快速融合、大都市圈及政策對消費的引導作用日益強化。正是這種消費需求的變化導致了產業鏈和價值連出現了重構。

最後，中國汽車流通協會副會長刁建申對大會進行了總結發言。刁會長指出：在中國汽車行業趨勢變化與產業變革的每個節點，中國汽車流通協會始終與汽車生產商和經銷商攜手發展，共同探索創新發展與轉型突破之道。此次研討會是2018年中國汽車行業大變革時代一場重要的思想盛會，將推動中國汽車流通行業的持續健康發展。

來源：界面

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