外商啟動離岸風電在地佈局 吹響與台廠簽約號角

離岸風電風場開發正如火如荼進行中，經濟部 7 月起已陸續與業者簽約，外商近來積極進行在地化佈局，熱烈吹響簽訂 MOU 與正式合約的號角，落實強化在地供應鏈的承諾，丹麥離岸風電商沃旭能源甚至表明，未來在開發歐洲或其他亞洲地區風場時，可望與台廠共享商機，成為首個喊話要讓台廠加入未來拓展亞太市場行列的國外開發商。

遴選與競價兩階段獲配 1.82GW(十億瓦) 的沃旭能源，正積極在台開發「大彰化離岸風電計畫」，至今已與 30 家本土供應商簽訂超過 60 項正式合約，今年 11 月前將再針對遴選獲配 900MW(百萬瓦) 容量的陸域變電站、水下基礎、風機系統、海纜鋪設、運維作業船與海上變電站等本地供應商，簽署 10 項新合約，預計投資總額 1500 億元。

沃旭未來 2 個月將再簽署的 10 項新合約中，入列考量的潛在或已確定供應商近 20 家，包括中鼎工程 (9933-TW)、星能、中興電工 (1513-TW)、華城電機 (1519-TW)、大同 (2371-TW)、中興電、士林電機、亞力電機 (1514-TW)、大亞電纜 (1609-TW)、宏泰電工 (1612-TW)、太平洋電纜、世紀鋼 (9958-TW) 子公司世紀離岸風電、中鋼 (2002-TW)、中鋼構 (2013-TW)、台塑重工、台船 (2208-TW)、穩晉。

沃旭能源目前已將台北辦公室作為亞太總部，並積極開發其他亞太市場。沃旭能源亞太區總經理暨台灣董事長柏森文表明，開發本地供應商不只是因應政府的政策要求，若本地供應商能不斷精進技術、降低成本，並維持競爭力，未來沃旭在開發其他亞洲地區、甚至歐洲風場時，都可望與台灣本地供應商共享商機，這也使沃旭成為首個喊話要讓台廠加入未來拓展亞太市場行列的離岸風電開發外商。

同樣來自丹麥的哥本哈根基礎建設基金 (CIP) 已與世紀鋼子公司世紀離岸風電簽署合作協議，列入主要供應商，除世紀鋼外，也與中鋼及台船簽署 MOU。

再生能源大廠西門子歌美颯 (SGRE) 則是已與 5 家在地供應商簽署 MOU，包括永冠 - KY(1589-TW)、華新麗華 (1605-TW)、東元電機 (1504-TW)、信邦電 (3023-TW) 與大亞，惟完成合作協議的時間表尚未確定。

達德先前已宣布與台銀、華銀、玉山銀、富邦銀、中國信託等本土銀行簽署 MOU，除銀行外，包括中鼎工程、台朔重工也已與達德簽署 MOU，達德並與環球測繪簽訂離岸風電場址調查合約。

依經濟部規定，取得併網容量的風場，必須在 2019 年前取得電業籌設許可，業者目前除啟動在地供應鏈佈局外，也積極取得電業籌設許可，甚至進一步簽署購電合約。