〈離岸風電商機夯〉西門子歌美颯與5台廠簽MOU 引進國際經驗

國際再生能源大廠西門子歌美颯 (SGRE) 今 (8) 日宣布，已與 5 家在地供應商簽署 MOU，包括永冠 - KY(1589-TW)、華新麗華(1605-TW)、東元電機(1504-TW)、信邦電與大亞(1609-TW)，惟完成合作協議的時間表尚未確定；目前已取得海洋風電第二階段的 20 支風機訂單，也被達德能源列為允能風場 80 支風機的第一順位風機供應商，目前仍有 2 個案子進入最後篩選階段中。

西門子歌美颯全球總裝機容量達 87 GW(十億瓦)，目前待配訂單已達到 230 億歐元。西門子歌美颯亞太地區離岸風電總經理 Niels Steenberg 表示，目前在台灣市場已拿下海洋風電 (Formosa 1) 第二階段的 20 支 6MW(百萬瓦) 風機訂單，也被達德能源列為允能風場 80 支 8MW 風機的第一順位風機供應商，目前仍有 2 個案子進入最後篩選階段中。

西門子歌美颯繼先前與永冠 - KY 與上緯投控 (3708-TW) 簽署合作意向書後，今日進一步展現發展台灣離岸風電供應鏈的承諾，該公司今日與 6 家國際供應商、及 5 家在地供應商簽署 MOU，包括永冠 - KY、華新麗華、東元電機、信邦電與大亞等。

從簽署 MOU 的項目細節來看，西門子歌美颯與永冠將在鋼製與金屬組件機械加工部分合作；與信邦電及大亞線纜股合作低壓電纜，也將與信邦電及華新麗華合作低壓電纜；並與華新麗華合作高壓電纜；與東元電機合作偏航馬達，但完成合作協議的時間表尚未確定。

不過，西門子歌美颯表示，MOU 條款包含台灣供應商的建立或使用、價格競爭力，且需符合 SGRE 品質、健康、安全和環境標準，SGRE 將提供技術資格支援與建議，並強化各供應商活動。