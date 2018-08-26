〈觀察〉國銀積極搶推信用卡 發卡策略聚焦兩大方向

根據金管會統計，今 (2018) 年 6 月創下史上新高錄，單月刷卡金額達 2982 億元，顯見信用卡已成為國人支付的主要工具，在此狀況下，銀行也積極搶占信用卡市場，其中觀察外銀近幾年發卡的類型，普遍聚焦現金回饋卡以及發行卡，符合民眾喜愛累積里程數以及賺取現金回饋的偏好。

根據 Visa 統計，82% 的信用卡消費者會優先申辦現金回饋信用卡；另 81% 消費集中於現金回饋信用卡，且 71% 的消費者偏好使用沒有期限的回饋。

看準民眾獲得實質有感現金回饋的心理，繼匯豐銀行推出匯豐現金回饋御璽卡、渣打銀推出渣打現金回饋御璽卡後，星展銀行日前也針對年輕族群，推出星展炫晶御璽卡，提供海外消費 2.5% 現金回饋，國內消費 1.2% 的高現金回饋。

而除了現金回饋外，飛行卡也是外銀積極搶攻的市場之一。目前點數經濟發威，台灣消費者對於點數忠誠度相對高，國人普遍喜愛透過消費管道，來累積里數兌換機票。

觀察外銀信用卡中，澳盛銀過去在市場有一張航空哩程超優惠的飛行卡，卡友超過 40 萬人以上，星展銀在接手澳盛銀在台信用卡業務後，今 (2018) 年 6 月改版重新推行飛行卡，短短發行兩個多月，發卡量已將近 6 萬張。

至於匯豐銀華航聯名卡，今年也祭出海外消費 10 元或國內消費 20 元，都可以累積 1 哩，讓卡友快速累積到免費機票。據了解，華航聯名卡明年到期，已有銀行伺機而動，積極私下為了搶食這塊大餅而動作頻頻。

目前市面上的航空聯名卡，還包括台新國泰航空聯名卡、國泰世華銀長榮聯名卡、中國信託 ANA 聯名晶緻與白金卡、聯邦銀行泰國航空聯名卡、新光銀行日本航空聯名卡等。

渣打銀日前也與航空公司合作，打破聯名卡消費兌換飛行哩程的模式，推出業界首創定存利息兌換航空哩程的「尊榮哩遇」服務。渣打銀表示，內部統計，有超過 7 成的高資產客群每年出國超過 5 次，另有 3 成偏好快速累積哩程和機位升等，因此聯手航空業者，推出存款利息換哩程的創新服務。

整體來看，無現金時代的來臨，台灣每位持卡人平均有 3.9 張信用卡，看準民眾需求，各銀行都紛紛出新招，吸引客群並搶占信用卡市場。

其中，包括聚焦國人偏好的現金「有感」回饋以及累積里程數兌換機票，亦或者為了吸引年輕族群目光，發行卡通卡面的信用卡，以及針對高端客戶，結合財富管理發行相關信用卡，提供高端的優惠和服務。

不過，國內銀行家數多，如何在競爭的環境下，拔得頭籌、取得先機，且在內部獲利和提供的優惠中取得平衡，也再再考驗銀行端的智慧。