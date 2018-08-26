華新科暫緩現增辦法說 聚焦三大重點 拚吸引多頭資金回籠

被動元件大廠華新科 (2392-TW) 暫緩辦理現增，預計明 (27) 日召開法說會，近期被動元件族群跌深反彈，華新科法說會也將聚焦被動元件巿場展望、未來應用以及公司短中期經營三大面向，將是族群反彈觀察重點。

華新科日前公告擬辦理現增 700 萬股，增購生產 MLCC 產品之相關機器設備，原本應處於緘默期，但據悉公司暫緩送件，因此召開法說並不違反相關規定。

近期被動元件族群股價跌深反彈，華新科、國巨 (2327-TW) 周 K 線連 2 紅，帶動類股表現回溫，華新科此時召開法說，引起市場關注。

由於市場對被動元件下半年、明後年供需情況出現雜音，加上政府基金獲利了結，導致市場轉趨觀望，族群股價走弱，連國巨董事長陳泰銘 8 月初親上火線釋利多，也無法止血。

但近期族群股價走勢好轉，加上個股營收、獲利基本面依舊強勢，法人表示，華新科法說會釋出的訊息，若能再加強市場對被動元件產業展望信心，可望帶動買盤資金回籠，為被動元件反攻增添動能。

華新科今年以來受惠被動元件市況大好，加上產能增加、效益提升及客戶產品組合優化，今年 1-7 月營收 235.41 億元，年增 102%，稅後純益 84.05 億元，每股純益 17.39 元。