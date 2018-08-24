中國1-7月國企利潤同比增21.4% 鋼鐵、有色等行業利潤大增--財政部

路透北京8月24日 - 中國財政部周五公布，2018年1-7月全國國有及國有控股企業經濟運行態勢良好，國企實現利潤總額20,239.4億元人民幣，同比增長21.4%，利潤增幅高於收入11.2個百分點，鋼鐵、有色、石油石化等行業利潤大幅增長。

財政部刊登的新聞稿稱，1-7月，國有企業營業總收入323,055.5億元，同比增長10.2%。其中，中央企業187,918.9億元，同比增長10.2%；地方國有企業135,136.6億元，同比增長10.2%。

1-7月，中央企業利潤總額13,134.4億元，同比增長21.3%。地方國有企業7105.0億元，同比增長21.7%。

償債能力和盈利能力比上年同期均有所提升。新聞稿稱，7月末，國有企業資產總額1,728,488.2億元，同比增長9.4%；負債總額1,122,240.4億元，同比增長8.8%；所有者權益合計606,247.8億元，同比增長10.5%。

今年1-6月，全國國有及國有控股企業利潤總額同比增長21.1%，增幅高於收入10.9個百分點。鋼鐵、有色、石油石化等行業利潤同比大幅增長，均高於收入增幅。

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