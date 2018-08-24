香港證監會將於9月17日開始在滬股通及深股通實施實名制

路透香港8月24日 - 香港證監會周五稱，已與中國證監會達成共識，將於9月17日在滬股通及深股通實施投資者識別碼制度（實名制），以進行更有效的市場監察。

香港交易所(0388.HK)將於下周一（27日）起向交易所參與者提供安全文件傳輸協議服務作呈交所需資料之用，讓交易所參與者在實名制推出前有充足時間為其北向交易客戶登記券商客戶編碼及客戶識別信息。

北向交易投資者識別碼模式規定提供北向交易服務的交易所參與者須按標準格式為每名北向交易客戶編派一個券商客戶編碼（BCAN），並向港交所提供客戶識別信息（CID），港交所會將有關信息交予內地交易所。券商客戶編碼及客戶識別信息是北向交易投資者識別碼模式的兩大組成部分，僅供監管機構監察市場之用。

證監會稱，“投資者識別碼制度將有助中國證監會及內地證券交易所更有效地進行監控及監察，以維護市場廉潔穩健。”

中國內地證券市場早已采用實名制，香港則未有實施。隨著內地與香港股票市場交易互聯互通機制的推出，兩地監管機構有需要就兩地監管制度差異進行協調。



香港證監會此前表示，長遠計劃為所有在港交所旗下聯交所進行的交易實施實名制，第一步於滬、深股通（北向交易）推出。

至於港股通（南向交易），根據香港證監會與中國證監會去年11月的聲明，雙方本著互惠原則已同意為港股通引入類似的投資者識別碼制度，藉此協助對方履行在內地與香港股票市場交易互聯互通機制下的監管職能。港股通的投資者識別碼制度將會在切實可行的範圍內盡快落實。

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