建滔集團(00148-HK）：暫未見到貿易摩擦對業務有影響

在美國加徵關稅的清單中，LED產業成為首當其衝的一個。建滔集團（00148-HK）主席張國榮稱，貿易摩擦的確對LED行業有較大影響，但覆銅面板作為電路板的主要材料，張國榮稱3至7年內，中國對這種原材料的生產實力無其他地區可取代。雖然行業有短期影響，但公司所供應的LED市場很大，對公司影響不會很大。

建滔積層板主席張國華稱，公司覆銅面板上半年銷售較去年同期增加5%，未見到目前貿易戰對業務有任何影響，但相信將來會有挑戰。但公司亦有通過擴充客戶網和增加行業分類來應對挑戰。張國榮補充稱，公司目前化工板塊業務情況較好，焦炭、燒鹼等主要是內需，相信隨著內需帶動國家經濟，化工業務未來發展都較好。

下半年電子市場將進入傳統旺季。隨著下游市場需求釋放，公司稱覆銅面板銷量預計可顯著增加，且已開始上調產品價格。張國華指今年七月覆銅面板已加價3%，下半年銅箔等原材料價格可能有所波動，但認為可將原材料價格成本上升轉嫁至客戶。

建滔集團房地產板塊業務今年上半年物業銷售營業額下滑至5.72億港元，較去年同期大幅減少64%，公司稱因受國家樓市調控政策收緊所影響，物業出售有所放緩，但租金收入上升至5.16億港元。建滔集團執行董事張家成稱，公司目前主要房地產業務集中在蘇州、昆山、淮安等區域，而蘇州的樓盤地理雖位置好，但當地樓市調控限制嚴格，公司目前主要慢慢將符合較好利潤率水平的先賣出，未來限購限價等措施有所放鬆再作更多出售。他又指上個月公司未參與拍地因為看不到未來政策變化和行業環境，不希望地產板塊影響到集團整體業務發展。

張家成表示，樓價上漲但剛性需求仍然強勁，且見到租房的人變多了，公司未來會有更多收租組合擴張，不單是商業辦公出租，還有發展長租公寓，未來有計劃發展2000至3000套左右長租公寓。

文：鄒舒惠

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