【華冠投顧】台股資金流失動能不足

中美貿易戰未見緩和趨勢，資金持續流出動能不足，大盤連續 3 日成交量不到千億元，OTC 成交量不到 300 億元，終場收盤再創波段新低，持續破低的弱勢走勢。投資人擔心中美貿易戰最終將影響到經濟商業活動，資金趨於審慎保守。

【個股分析】

(5349) 先豐為 PCB 廠主要生產利基型產品，包括基地台板、伺服器板及汽車板等，其中汽車板佔比近 5 成為最大宗。受惠車用 PCB 需求回穩，第三季維持傳統旺季水準，下半年展望樂觀。均線呈多頭排列，股價突破上頸線後回檔整理，整理結束仍有機會挑戰前高。

(3645) 達邁第三季進入黑色 PI 拉貨旺季，毛利率將回升，且將調漲價格。而達邁也著手開發 Modified PI，而 PI 應用在石墨片領域，市場也不斷成長。股價三次跌破年線，都即時反彈回升至年線之上，反覆打底，兩日 K 線組合為多頭母子線，如果隔日再出現紅 K 則形成內困三紅，是多方訊號。

(2049) 上銀宣布成功量產機器人關鍵零組件「諧波減速機」，這也是繼德國、日本之後，全球第三家能夠量產符合國際標準諧波減速機的大廠。隨著諧波減速機的量產，代表上銀的機器人已正式 100% 自製化，完全掌握減速機、伺服馬達與控制器的機器人核心技術。股價由高點修正已超過 4 個多月，股價也已腰斬。底部已經打出小圓弧底，反彈至月線後量縮回檔修正，等待底部打底完成，股價就有反彈機會。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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