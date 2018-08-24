【華冠投顧】OTC盤中再創新低 大盤翻多關鍵在哪?

#族群追蹤

今天強勢族群回到了跌深的被動元件，但也只有 2492 華新科漲 6.25% 比較亮眼，但也接近昨天大跌 7% 的 6173 信昌電今天漲 2.47%，指標股 2327 國巨漲 2.39%，但還是一樣都是以反彈視之，在有止跌現象前不建議介入，鋼鐵部分今天也進入修正，指標股 2027 大成鋼今天除權息，跌 2%，近期最強勢的紡織股 1402 遠東新跌 3%，1477 聚陽跌 1.8%，1476 儒鴻跌 3.5% 有收破近期整理的低點，近期一樣做多建議採低接方式並嚴守停損，避免盤勢轉壞陷入套牢窘境。

#盤勢分析

昨天提到今天將面臨月、季、半年線三重反壓區，不能補量上攻就還是要修正，今天小開高後連半年線都沒碰到就下殺，雖然守住年線，但今天持續量縮，往好處想是價跌量縮，往壞處想就是沒有人承接所以主力也不敢殺，因為硬賣會大跌，但今天既然守住年線，一樣下週最好的狀況就是能在狹幅區間量縮整理，雖然盤會無聊，但是這是化解空頭的最好選項，不然就是要補量衝過 10393 翻多，不然這盤還是會對多方不友善，而 OTC 部份今天盤中破底小幅量增，小時線呈空頭走勢，如果無法順利破壞結構走出打底機會，就要留意還有向下空間。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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