【林洸興專欄】Jacksonhole 全球央行年會後，美元能否轉向?

近期的新興國家有點慘，匯率都跌跌不休，這已經造成了全球經濟出現了一些惡化的徵兆。其中中國的狀況特別糟糕，由於中美貿易戰打得如火如荼，全球新興市場的命運，恐怕與中國都脫不了關係。

人民幣長期走勢圖

這波的人民幣貶值，起點是中美貿易戰開始課稅。課稅後中國人行默許匯率貶值，抵銷課稅的衝擊。不過從 2005 年人民幣開始升值之後，中國並沒有匯率貶破 7 的經驗。如果貶值破 7，到底會有多少衍生性商品需要平倉或避險，難以測算。這仍是未來一季全球經濟最大的變數。

新興貨幣編制的美元指數

由於全球的新興市場連動性相當高。人民幣的走勢，不見得能完全順著人民銀行的本意。上圖是整體新興國家貨幣的美元指數，其他國家匯率貶值起點是 4 月，比人民幣早了 2 個月。原本人民幣只是對其他新興國家貨幣補貶，不過自從土耳其匯率驟貶之後，這個美元指數有創新高的跡象。再加上港幣在聯繫匯率區間的貶值上限。一但人民幣貶破 7 元關卡價。國際熱錢應該會有新一輪的撤退，引發匯率競貶。

雖然新興國家狀況糟，但美國的利率已經透漏的些許美元觸頂的可能，美國的長短利率走勢正在轉向中，看起來美國經濟已經沒有像股市表現的那麼強勁，若利率確實轉折向下，美元貶值，就可以緩解當前新興國家困境!

美元 3 個月 Libor 利率

美國 10 年債利率

美國的聯邦利率已經升息到 1.75%~2%。目前市場普遍認為還會再升息 2 碼。不過如果利率達到 2.25%~2.5%，聯邦利率就能正式超越通貨膨脹率。只要通膨沒上升。FED 終止升息就會變成年底最大的金融議題。

這個推論是否能成真，有可能在今年的 Jacksonhole 年會裡透露一些端倪。

貿易戰開打至今，應該已經累積了不少負面的影響。這段時間，中國已經暫停了先前堅定去槓桿的政策，轉為積極貨幣寬鬆，也在外匯市場實質干預，甚至要求不准用「崩跌」來形容 A 股。但是市場氣氛並沒有好轉，微信跟輿論上充滿了這類自嘲的段子。頗有山雨欲來的態勢!

綜觀以上的局勢判斷，這次的 Jacksonhole 全球央行年會變得格外重要。這個年會不是一言堂，估計新興國家央行與 FED 主席在互動時，有可能更為重視新興國家的困境。假如 FED 主席鮑威爾鬆口暗示升息終點，或許就能造成匯率大轉折。但如果 FED 主席強調持續升息，那未來一季，就需要好好應戰人民幣 7 元保衛戰，全球股匯市就會進入更激烈的動盪時期了!

