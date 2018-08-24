中國農產品交易(00149-HK)擬7800萬元出售玉林市一土地

中國農產品交易(00149-HK)公佈，於2018年8月23日，公司的間接全資附屬公司至寶控股(賣方)與買方(一名中國公民及商人)訂立買賣協議，據此，至寶控股已有條件同意出售及轉讓駿美投資(目標公司)全部已發行股本及約人民幣3700萬元的股東貸款，總代價為人民幣7800萬元(相當於約8960萬港元)。

目標公司透過其全資附屬公司持有位於中國玉林市清寧路西側的土地。該土地總規劃地盤面積為73,333.51平方米，規劃紅線圖地盤面積為54,665.67平方米，該土地作倉儲、批發及零售用途，土地使用權期限為40年。

出售事項產生的所得款項淨額約為人民幣6840萬元(相當於約7860萬港元)，其中約7000萬港元將用於償還債務及有關利息，而約860萬港元將用作一般營運資金。

董事認為出售事項為公司變現其對目標公司投資併獲利的良機。因此，董事認為出售事項將使集團能夠重新分配其資源以減少債務，及加強集團的資源以實現更佳業績。

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