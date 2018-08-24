進軍960億美元新藍海 谷歌母公司押注網路安全行業

據 CNBC 報導，谷歌母公司 Alphabet 旗下的網路安全公司 Chronicle 日前表示，公司正開始討論一些計劃和目標，包括向大型企業提供「全球規模」的安全服務。

公司 CEO Stephen Gillett 透露，Chronicle 的網路安全平台離上市已越來越近，只是還沒有確定上市日期。並且包括一些網路安全公司高管在內的外部人士都已欣賞了 Chronicle 正在計劃中的新產品。

一直以來，網路安全對於谷歌母公司 Alphabet 來說是一個潛在的巨大機遇。根據研究公司 Gartner 的預計，在 2018 年，網路安全產業的總支出將達到 960 億美元，未來還將繼續增加。

今年 1 月，Alphabet 宣布，成立一家名叫 Chronicle 的新子公司，將專注於網路安全，旨在為用戶開發數字化「免疫系統」。Chronicle 項目於 2016 年 2 月創辦，當時歸屬於 Google X 實驗室。

目前，Chronicle 提供的服務包括為企業提供分析數據和儲存平台，從而識別系統中的惡意程序，探測、發現來自網路上的潛在威脅，並且谷歌 2012 年收購的病毒掃描工具 Virus Total 也被併入其產品線。

Virus Total 服務是谷歌旗下安全資訊分享平台，擁有全世界最多的電腦病毒分析數據，每天接收到的安全資訊超過 100 萬份。雖然該服務被併入 Chronicle 的產品線，但預計將會繼續開展，不會受此影響。

Gillett 此前曾表示，數據分析技術已在部分《財富》500 強企業中開始進行測試：

「我們將自主制定數據政策，並同客戶簽訂協議。與此同時，我們還將因有機會同 Alphabet 其他子公司世界級的機器學習和雲端運算專家進行交流和切磋而受益…… 與當前的服務相比，Chronicle 將能夠幫助組織機構提供更為精準、更全面的安全服務。」