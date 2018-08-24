榮昌強化IoT、5G布局 庫藏股激勵 盤中股價逆勢上漲

榮昌 (3684) 第二季營收、毛利率同增，業外又有匯兌收益，推波 EPS 衝上 1 元，較前一季大增 2 倍，累計上半年 EPS 達 1.32 元。榮昌今年營運持穩，隨產品線擴大到 IoT 戶外基礎建設應用，及連結 5G 商機，未來營運看增，董事會也決議，今日起買回 500 張庫藏股，激勵盤中股價逆勢小漲。去年榮昌 IoT(物聯網)戶外設備市場在歐美持續成長，出貨比重明顯提昇，而企業級之寬頻網路應用戶外市場應用也持續成長，更高速的通訊協定制定，4G LTE 提昇到 LTE Advanced 及 WIFI 加速升級到 1Gbps 的傳輸速率，推昇市場成長，持續性的設備昇級需求成為營收成長動能。



榮昌積極擴張戶外次系統應用多元性，從 LTE 戶外用戶終端設備逐漸擴大到 IoT 戶外基礎建設應用，開發戶外 IoT 應用市場建立未來與 5G Massive IoT 的連結，也持續投入相關設備資本投資。



上半年合併營收 2.78 億元，營業淨利 3773 萬元，歸屬母公司淨利 3220 萬元，每股盈餘 1.32 元，其中，第二季營收較前一季小增，毛利率提升至 36.07%，業外又有匯兌收益，推波 EPS 衝上 1 元，較前一季大增 2 倍。



榮昌董事會 23 日決議，8 月 24 日到 10 月 23 日買回庫藏股 500 張，將轉讓股份予員工，預定買回股份占公司已發行股份總數 2.03%，市場看好今年業績持穩，未來營運隨 5G、IOT 等布局發酵，盤中股價小漲。