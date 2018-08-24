實控人幕後操盤的閑徕互娛分紅"離奇出走" 昆侖萬維(300418-CN)今日跌停

8月24日，昆侖萬維(300418-CN)低開低走，截至發稿，該股跌停，報14.81元，換手率3.61%，成交額3.34億元。

最新的半年報顯示，公司2018年上半年實現營業收入1,768,483,190.19元，同比增長1.79%;實現歸屬於上市公司股東的淨利潤563,067,391.07元，同比增長46.52%;基本每股收益0.49元/股。

據上海證券報消息，2016年底昆侖萬維以20億元整體估值控股的棋牌遊戲企業北京閑徕互娛網絡科技有限公司(簡稱“閑徕互娛”)，如今業已成為公司核心業務支柱——2017年淨利潤9.32億元、2018年上半年淨利潤5.63億元。

上證報記者近日調查發現，在2018年5月至7月，閑徕互娛密集發生了多次股權變更，股東數量從最多時的21名銳減為8名，股權高度集中於昆侖萬維及其實際控製人週亞輝手中。昆侖萬維收購閑徕互娛的這兩年，正是棋牌遊戲遭遇賭博質疑、監管趨嚴的兩年。其股權的輾轉騰挪、資金的隨意劃轉、分紅的離奇安排，均讓人將焦點聚集到業績的真實性上。

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