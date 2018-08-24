〈財報〉受惠雲端服務需求成長 VMware獲利優於預期

全球知名虛擬化軟體公司 VMware(VMW-US) 於週四 (23 日) 公布了第二季財報。受惠於雲端軟體服務的強勁需求，VMware 公司第二季的獲利和營收皆超越了分析師的預期。

在截至 8 月 3 日的第二季，VMware 的淨利成長了 58.6%，達到 6.44 億美元，EPS 落在 1.56 美元。該公司表示，營收也包含 VMware 對 Pivotal Software 投資的 2.31 億美元收益。

若不包括一次性收益，VMware 營收為 21.7 億美元，EPS 為 1.54 美元，比去年同期成長 13%。根據湯森路透 I / B / E / S 的數據，高於分析師平均預期的營收 21.4 億美元，EPS 1.49 美元。

「第二季是另一個強勁的季度，因為我們在各個地區的產品和服務繼續保持良好的發展趨勢，」VMware 執行長 Pat Gelsinger 說道。「隨著下一次 VMworld 大會即將開幕，將會有越來越多客戶依賴 VMware 作為他們不可或缺的數位化基礎，並實現業務轉型。」

該公司的軟體服務業務營收是該公司的主要營收來源，在第二季成長了約 11%，達到 12.7 億美元，與分析師預期一致。授權相關業務則是達到了 9 億美元，比去年同期成長了 19%。

在報告中，財務長 Zane Rowe 表示，該季的成長動能主要來自「整體企業強勁的運營表現，以及產品授權業務在所有主要產品類別中均實現了兩位數的年增率。」

未來預測方面，分析師預期 VMware 第三季的營收為 21.6 億美元，EPS 落在 1.49 美元。

上個月，戴爾 (DVMT-US) 表示將支付 217 億美元的現金和股票來回購 VMware 相關的股票，並力求在一次上市。