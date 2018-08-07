戴爾拚上市 公布樂觀前景預測

戴爾於週一 (6 日) 晚些時候發布了一個樂觀的成長預測，為投資者提供深入財務狀況研究，試圖說服投資者支持公司在私有化的四年後重返公開市場，並加大投資者對公司上市的支持度。

根據公司文件顯示，戴爾在其第一財季業績超出管理層的預期後，重新評估了預測數字。該公司表示，其中還包括與營收確認和現金流量表等項目的會計準則變更。

戴爾預計 2018 年至 2022 年間營收將從 720 億美元增加到 890 億美元，成長 23%，而營業獲利從 50 億美元增長到 90 億美元，成長 69%。

此外，戴爾預估 2019 財年的營收將成長 9.5% 至 875 億美元。高於去年同期的 799 億美元。而稅前息前折舊攤銷前獲利 (EBITDA) 預計將增長 18%，達 97 億美元，高於先前預估的 82 億美元。到 2022 年，戴爾的將營收從先前預估的 999 億美元上調至 99.5 億美元至 1033 億美元。

這些預測旨在說明戴爾對股價的看漲的預估，進而希望能說服戴爾旗下 VMware(VMW-US) 股份的投資人將其持股轉換為母公司股票。VMware 目前交易價格為每股 94 美元，持有者可以獲得戴爾的現金或股票，該公司稱價值 109 美元。該計劃於 7 月份公佈，需要得到大多數跟踪股持有者的批准。

根據戴爾營收和獲利預測，跟踪股合併後的總體股權價值將達到 700 億美元。

據知情人士透露，擁有追踪股的幾家對沖基金對此持懷疑態度，並對股票互換的條款和戴爾自身的估值表示擔憂。

擁有戴爾追踪股票的一家對沖基金對該公司提出的股票交換比率及其認為過於慷慨的估值表示驚訝。「市場顯然不相信 109 美元的數字。」投資者表示。