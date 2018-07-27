鎖定傳產及流通產業衝刺企業用戶 亞太電攜數位通、VMware攻雲市場

電信業積極跨足雲端商機，亞太電 (3682-TW) 今 (27) 日宣布攜手數位通及 VMware 推出 Global Web Service (GWS) 混合雲服務，總經理黃南仁強調，亞太電目前包括台鐵及高鐵的光纖骨幹網路已建置完成，可提供企業用戶異地備份、備援等服務，未來還將結合各項企業通訊服務與雲端服務，進一步衝刺企業用戶。

亞太電指出，在這次的合作中，鎖定的目標客戶層是在不具 IT 核心能力及沒有 IT 人員的企業，包括傳統產業及流通業等，提供混合雲的服務之外，也將與亞太電各項企業通訊服務包括企業加值應用服務大智慧家 +；具人臉辨識系統、雲視訊會議系統 BOSS++ 等結合，提供企業更完整便利的服務。

根據 IDC 調查顯示，企業認為進行數位化轉型時，基於技術與創新應用的基礎平台，雲端部署被認為是最優先的考量，鎖定企業數位轉型與雲端服務需求，資料中心代管及雲端服務業者數位通國際，今年 6 月與亞太電聯手推出加強版 Global Web Service (GWS) 混合雲服務，採用全球知名雲端架構領導品牌 VMware 技術，整合多方軟硬體資源，建置運算、網路及儲存無虞、異地備援等方案，提供用戶量身訂製的混合雲服務。

遠傳 (4904-TW) 也有雲端服務，根據企業需求量身打造公有雲、代管私有雲或混合雲架構及相關軟硬體服務整合配置，結合遠傳全台的 11 座電信級機房及光纖網路，提供單一窗口技術服務，提供企業用戶雲端化解決方案，

遠傳表示，目前與 AWS、VMware、微軟 Azure、Veeam、EMC 等知名雲端及備援廠商合作，提供混合雲架構及備份備援解決方案，可為企業客戶整合公有雲、私有雲、實體機或私有雲代建代維等多種機制，目前已為王品集團完成核心系統上雲端的指標案例，且陸續為包括電子製造業、零售服務業、壽險業等客戶完成去機房化與雲端備份的實際案例。