交通銀行(601328-CN)上半年淨利潤407.7億元 同比增4.61%

交通銀行(601328-CN)8月21日晚間披露半年報。2018年上半年，交行實現淨利潤407.7億元，同比增長4.61%;截至報告期末，撥備覆蓋率170.98%，較上年末增長16.25個百分點;不良貸款率1.49%，較上年末下降0.01個百分點。

報告顯示，金融業務方面，期內，公司金融業務實現稅前利潤252.58億元，同比增長7.87%;手續費及傭金淨收入79.62億元。報告期末，公司存款餘額達39,468.25億元，較上年末增長2.35%;公司貸款餘額達32,264.45億元，較上年末增長1.80%。報告期末，公司減值貸款餘額為544.82億元，減值貸款率為1.69%。

個人金融業務方面，報告期内，公司個人金融業務實現稅前利潤111.03億元;手續費及傭金淨收入113.66億元，同比增長11.44%。報告期末，公司個人存款餘額達17,837.78億元，較上年末增長5.81%;個人貸款餘額達15,675.20億元，較上年末增長11.18%;境內行個人客戶總數較上年末增長3.08%。報告期末，公司減值貸款餘額為170.30億元，減值貸款率為1.09%。

截至8月23日收盤，交通銀行漲0.36%，報5.52元。

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