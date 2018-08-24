[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧08月23日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 凱衛 富邦美債1-3 唐鋒 新昕纖 生泰 大國鋼 易威 天剛 富邦美債7-10 穩懋 謚源 進階 穆拉德 海灣 富邦美債20年 矽瑪 東林 強生 南璋 寬魚國際 元大美債7-10 振維 欣厚-KY 其祥-KY 勝昱 太普高 富邦中國政策債 光頡 友銓 德麥 精確 元大美債1-3 緯軟 達威 中華食 宏易 元大投資級公司債 美桀 三圓 世坤 唐鋒 元大中國債3-5 華容 雙喜 萬國通 榮群 群益15年IG電信債 撼訊 力泰 新昕纖 天宇 群益15年IG科技債 信昌電 理銘 光明 新零售 群益10年IG金融債 艾華 亞都 力肯 力新 國泰5Y+新興債 松崗 東凌-KY 世德 恩得利 國泰1-5Y高收債 蜜望實 明揚 宏易 李洲 富邦全球投等債 英格爾 綠河-KY 至興 凱柏實業 富邦全球高收債 鼎創達 欣泰 長佳 遠昇 國泰中國政金債5+ 全銓 瑞穎 及成 富邦中政債0-1 大恭 和進 富邦A級公司債 永純 耀勝 合世 致振 倚強 易威 康聯訊 錦明 邦特 威潤 鑫創 穆拉德 創威 廣寰科 智擎 唐榮 點晶 南璋 晉椿 建舜電 信立 世豐 泰谷 勝昱 久陽 典範 宏佳騰 強新 長天 世德 松和 益通 精確 坤悅 振維 宏易 恩得利 鴻翊 唐鋒 謚源 欣厚-KY 磐亞 李洲 兆遠 長盛 及成 太欣 富宇 耀勝 系統電 榮群 倚強 世紀 天宇 至寶電 華容 新零售 宇環 建榮 力新 點晶 立衛 恩得利 幸康 天揚 李洲 泰谷 鈺創 凱柏實業 尚立 佳總 僑威 哲固 合正 遠昇 重鳥鵬 寶聯通 及成 東林 凱鈺 和進 光頡 德宏 耀勝 新鉅科 合邦 倚強 廣穎 萬旭 錦明 晶達 驊宏資 千如 杰力 久正 鑫創 合正 上揚 廣寰科 金利 全譜 點晶 寶聯通 易通展 建舜電 凱鈺 安鈦克 泰谷 合邦 元隆 尚立 業強 沛亨 上詮 訊達 九暘 典範 撼訊 凱碩 長天 信昌電 全達 益通 上揚 奧斯特 振維 全譜 保銳 鴻翊 易通展 越峰 禾瑞亞 元隆 英格爾 艾恩特 迅德 士開 鑫科 大中 昇益 欣厚-KY 倉和 志嘉 兆遠 光菱 富裔 譜瑞-KY 蜜望實 正德 大峽谷-KY 星雲 燦星旅 宜鼎 森田 富驛-KY 太欣 三圓 劍湖山 系統電 昇益 德記 世紀 雙喜 泰偉 華容 力泰 華義 建榮 理銘 昇華 立衛 惠普 得利影 天揚 中連貨 鼎創達 鈺創 安心 花王 佳總 富驛-KY 邦泰 協益 雅茗-KY 合正 易飛網 慕康生醫 亞都 寶聯通 滿心 凱鈺 東凌-KY 德宏 紅馬-KY 凱崴 德記 合邦 大展證 萬旭 誠品生活 驊宏資 得利影 華電網 時報 久正 琉園 安碁 旭然 立敦 捷必勝-KY 海韻電 明揚 上揚 紅木-KY 旺矽 鉅邁 全譜 綠河-KY 高僑 霹靂 易通展 欣雄 安鈦克 欣泰 胡連 大汽電 元隆 沛亨 倉和 九暘 凱碩 全達 能率網通 伍豐 奧斯特 保銳 大億金茂 越峰 英格爾 森田 士開 昇益 志嘉 富裔 正德 陸海 燦星旅 富驛-KY 劍湖山 德記 南仁湖 泰偉 華義 鈊象 昇華 智冠 得利影 橘子 大甲 大車隊 旭然 鼎創達 新潤 金益鼎 花王 邦泰